А где Нганну? Лучшего тяжа ММА не может вытащить из тени даже Джейк Пол

На днях стало известно, что боксёрский поединок между Джейком Полом и Джервонтой Дэвисом, который вызвал много шума ещё на стадии анонса, не состоится. У Танка в очередной раз возникли проблемы с законом, а блогер уже подыскивает себе нового соперника.

В списке претендентов, который фигурирует в СМИ, много больших имён. Одним из них является Фрэнсис Нганну — бывший чемпион UFC в тяжёлом весе и один из самых устрашающих бойцов мира. Есть, конечно, сомнения, что Пол действительно вышел бы против Нганну даже в боксёрском поединке, но вызов камерунцу он бросил.

«Дорогой Фрэнсис, просто признай, что тебя уже унизили в боксе и ты боишься проиграть Джейку Полу. Я это приму. Ты — лёгкая добыча, друг. Застрял в грязи», — написал Пол в социальных сетях.

Нганну не стал отмалчиваться, и, несмотря на выгодное со всех сторон предложение, Фрэнсис отказался от потенциального поединка с блогером.

«Как они могли перейти от Джервонты Дэвиса к Фрэнсису Нганну? Это же бессмыслица. Я был в таком замешательстве. Подумал: «Нет, чувак. Не проявляй ко мне такого неуважения. Мне это неинтересно», — приводит слова Нганну аккаунт Happy Punch в социальной сети X.

И это на самом деле удивительно. Для Фрэнсиса бой с Полом не несёт такой опасности со спортивной точки зрения, как многие другие поединки. Да и с финансовой стороны это был бы отличный способ заработать большой чек. Что уж говорить про то, что многие мечтают, чтобы Пола наконец-то проучил кто-то вроде Нганну

«Держись подальше от Фрэнсиса, если ты не на уровне Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри. Если Джейк окажется в ринге с Фрэнсисом, его голова улетит за пределы планеты», — приводит слова экс-чемпиона UFC Даниэля Кормье BloodyElbow.

Однако Нганну продолжает оставаться в тени. После ухода из UFC Фрэнсис, как и мечтал, навёл шороху в профессиональном боксе, едва не победив Тайсона Фьюри. Но затем так же быстро пропал после сокрушительного поражения от Энтони Джошуа. Больших предложений в боксе он так и не получил, хотя ходили разговоры по поводу поединка с Деонтеем Уайлдером, и Нганну решил исполнить хотя бы часть обязательств перед лигой PFL, с которой он подписал контракт. В октябре прошлого года Фрэнсис без проблем переехал огромного чемпиона промоушена Ренана Феррейру, и это был последний раз, когда Нганну видели в ринге или в клетке.

Фрэнсис Нганну Фото: Richard Pelham/Getty Images

Прошёл год, что для 39-летнего Фрэнсиса в его возрасте является огромным простоем. В последнее время Нганну крайне редко появляется в медиапространстве, а если и появляется – то по печальным поводам. Весной прошлого года у бывшего чемпиона UFC умер сын: после боя с Феррейрой Нганну не смог сдержать слёз и посвятил ему победу. А весной этого года стало известно, что Фрэнсис замешан в смертельном ДТП: боец сбил на мотоцикле девушку, которая впоследствии скончалась. Нганну долго не комментировал происходящее, и лишь спустя несколько месяцев рассказал, что после аварии девушка была жива.

«В отделении неотложной помощи меня заверили, что всё в порядке, однако я всё равно пробыл там около двух часов, пока не приехали её родные. Потом я ушёл, будучи уверенным, что всё нормально. Каждый день я спрашивал о ней, и мне говорили, что всё хорошо. В ту же ночь приехала её семья, она чувствовала себя хорошо, её готовили к операции. Её прооперировали, но она так и не проснулась…» — приводит слова Нганну Alloutfighting.

С тех пор Фрэнсис вновь ушёл в тень, и перепалка в социальных сетях с Джейком Полом подарила его фанатам надежду на возвращение к боям. За почти три года вне UFC Нганну провёл только три поединка: два в боксе и один — в ММА. И, конечно, этого мало и для самого Фрэнсиса, если учитывать, что спортивная пенсия всё ближе, и для его большой фанатской базы.

Сам Нганну говорил, что собирается выступать до 41 или до 42 лет, а значит, времени остаётся не так много. Да, все трагические истории, которые в последние годы преследуют бойца, наверняка нашли отражение во внутреннем состоянии экс-чемпиона UFC. Но если он рассматривает возможность возвращения, то затягивать с этим не стоит. И бой с Полом, кажется, идеальный вариант для этого. А там уже и о поединке с Уайлдером можно задуматься, о трилогии с Рико Верхувеном, и о других боях, где спортивного интереса будет больше. Фрэнсис по-прежнему остаётся значимой фигурой в тяжёлом весе как в ММА, так и в боксе и даже в кикбоксинге.