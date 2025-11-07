«Хитрые мутят». Реванш Малыхина сорвался — он верит, что это заговор

16 ноября в Токио должен был состояться турнир ONE 173, в главном событии которого планировался титульный реванш в тяжёлом весе между обладателем пояса Умаром Кейном и российским бойцом, действующим чемпионом в среднем и полутяжёлом весах Анатолием Малыхиным. Однако всего за десять дней до ивента стало известно, что поединок не состоится.

В организации официально подтвердили, что турнир ONE 173 остался без главного события. Виновником стал чемпион Умар Кейн, который попал в ДТП и по этой причине снялся с боя. Конечно, Малыхин сильно разочарован сложившимися обстоятельствами.

«Короче, пацаны, большая беда пришла… В плане спорта, не жизни. Сколько сил, сколько диеты, как я был заряжен и сейчас заряжен, но приключилось… Хитрые мутят, как мутят», — сказал Малыхин в социальных сетях.

Анатолий Малыхин – одна из главных звёзд азиатского промоушена, уж в части смешанных единоборств точно. Весной прошлого года россиянин установил уникальное достижение: он вновь победил Ренье де Риддера, который сейчас находится на восьмой позиции в рейтинге среднего веса UFC, и завоевал третий пояс ONE. Малыхин стал тройным чемпионом: в тяжёлом, полутяжёлом и среднем дивизионах. Сам Анатолий говорил о том, что намерен удерживать все титулы и проводить защиты, и в ноябре прошлого года российский боец провёл защиту пояса в тяжёлом весе против Умара Кейна.

Увы, она оказалась неудачной: бой прошёл все пять раундов и завершился победой сенегальца раздельным решением судей, а Малыхин потерпел поражение. Казалось, что такой звезде как Анатолий, учитывая его отличные отношения с руководством лиги, будет предоставлен незамедлительный реванш. Но время шло, а никаких анонсов не было. Для Кейна это в целом нормальная ситуация: африканец привык выступать не чаще, чем раз в год. А вот Малыхина, против которого работает время, это раздражало. В мае россиянин заявил, что реванш с Кейном должен был состояться летом, но был перенесён.

«Касаемо моего боя. У меня должен был быть поединок 3 августа. И сейчас мне стало известно, что он отменился. Есть дела плохо, а есть дела хреновенько. Вот у меня дела хреновенько. Я один из тех бойцов, которые финансово уже обеспечены. И у меня счёт времени идёт назад. Мне надо драться. Умар Кейн дважды отказывал мне в поединке, реванш не дают. Но это тоже вилами на воде писано, может, снова откажется», — сказал Малыхин в интервью на YouTube-канале Нарека Симоняна.

Теперь Умар снова сорвал бой, хотя до него оставались считанные дни. Кейну, в отличие от Анатолия, 33 года, и торопиться ему особо не куда – возраст для тяжеловеса не самый солидный. А вот Малыхину скоро 38 лет, и, конечно, россиянину нужно выступать как можно чаще. С момента первого боя с Кейном прошёл год, за это время Умар так и не смог выйти на реванш, и, кажется, лиге стоит задуматься, а нужен ли им такой чемпион в самом престижном дивизионе .

У Малыхина есть в активе ещё два пояса. В средний вес Анатолий вряд ли сходу вернётся, учитывая, что он готовился к поединку в тяжах, а вот защиту пояса в полутяжёлом весе рассмотреть, пожалуй, стоит. Неизвестно, сколько ещё Кейн будет так избегать реванша, уже понятно, что Умар не особо хочет встречи с россиянином и сделает всё, чтобы она не состоялась в ближайшее время. Так что Анатолию пора пересмотреть приоритеты и сконцентрироваться на поиске других соперников: рано или поздно Кейна заставят провести защиту пояса против Малыхина или вынудят оставить пояс вакантным, за это время россиянин вполне может успеть провести как минимум один бой, чтобы оставаться в форме – долгий простой в таком возрасте мало кому идёт на пользу.