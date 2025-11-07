Махачев на пороге исторического достижения. Где и когда смотреть UFC 322

Дата и время турнира UFC 322 с главным боем Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев

В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке, США, в «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт очередной номерной турнир – UFC 322: начало бойцовского вечера — в 2:00 мск, бои основного карда стартуют в 6:00. Главным событием вечера станет титульный поединок в полусредней весовой категории. Ислам Махачев попытается стать первым российским бойцом, бравшим пояса в двух дивизионах организации. На пути у него – австралиец Джек Делла Маддалена, для которого это дебютная защита титула.

В соглавном событии турнира состоится титульный бой в женском наилегчайшем весе — Валентина Шевченко сразится с китаянкой Вэйли Чжан, которая поднимается в весовой категории.

В рамках ивента также пройдёт ещё ряд громких поединков. Шон Брэди и Майкл Моралес определят ещё одного претендента на пояс в полусреднем весе.

Бывший чемпион Леон Эдвардс встретится с «боевым ботаником» Карлосом Пратесом, который получает шанс запрыгнуть в топ-5.

Россиянин Роман Копылов постарается закрыть последнее поражение, и на пути у него Грегори Родригес с грозным прозвищем Робокоп.

А откроет турнир поединок с участием одного из любимчиков Даны Уайта. Байсангур Сусуркаев будет биться с Эриком Макконико, это второй бой россиянина в UFC.

Прямая трансляция турнира UFC 322

Посмотреть трансляцию турнира UFC 322 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 322

Основной кард

Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев;

Валентина Шевченко — Вэйли Чжан;

Шон Брэди — Майкл Моралес;

Леон Эдвардс — Карлос Пратес;

Бенеил Дариуш — Бенуа Сен-Дени.

Предварительный кард

Бо Никал — Родолфо Виейра;

Роман Копылов — Грегори Родригес;

Эрин Блэнчфилд — Трейси Кортес;

Малкольм Уэллмейкер — Коди Хэддон;

Кайл Дакас — Джеральд Миршерт;

Анджела Хилл — Фатима Клайн;

Пэт Сабатини — Хосе Марискаль;

Байсангур Сусуркаев — Эрик Макконико.

Материалы о турнире UFC 322

Прогнозы на главные бои турнира UFC 322

Российский боец Валентин Молдавский отдаёт предпочтение соотечественнику в главном поединке UFC 322.

«Бой Махачева и Делла Маддалены – самый интересный из ближайших. Он будет очень конкурентным. Но Махачев выиграет. Думаю, ему будет очень сложно перевести и контролировать Джека. Тот показал, что хорошо защищается от борьбы и встаёт неплохо. Думаю, будет интересный бой. Однако выиграет всё-таки Махачев», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

А вот бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Майкл Чендлер склоняется к победе Делла Маддалены.

«Я бы не стал говорить, что, раз Ислам из 70 кг, ему будет неудобно с парнями из 77 кг. Не удивлюсь, если всю карьеру он спарринговал с парнями из 70, 77 и 84 кг. Не думаю, что сила или размер станут проблемой. Порье тяжело бьёт, я это знаю, но он определённо не бьёт сильнее Делла Маддалены. Будет интересно. Думаю, Ислама пару раз поймают, посмотрим, как быстро он перейдёт к борьбе. Я отдаю небольшое предпочтение Делла Маддалене», — сказал Чендлер в подкасте Ариэля Хельвани.

Белал Мухаммад, не так давно уже проигравший Делла Маддалене, считает, что у Махачева есть шансы в борьбе.

«Полагаю, Ислам Махачев сможет закончить бой на земле. Мы видели это на примере Дрикуса дю Плесси: если никогда не сталкивался с дагестанскими борцами, то и не захочешь, чтобы первый опыт в клетке был именно с ними. У Ислама Махачева другой стиль борьбы. Джек Делла Маддалена совершает много ошибок в партере», — сказал Мухаммад в подкасте No Scripts.

