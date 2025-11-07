Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев: когда бой, дата и время боя, где смотреть, UFC 322, прямой эфир

Махачев на пороге исторического достижения. Где и когда смотреть UFC 322
Яхья Гасанов
Что нужно знать о UFC 322
Аудио-версия:
Что нужно знать о крутом турнире.

Дата и время турнира UFC 322 с главным боем Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев

В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке, США, в «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт очередной номерной турнир – UFC 322: начало бойцовского вечера — в 2:00 мск, бои основного карда стартуют в 6:00. Главным событием вечера станет титульный поединок в полусредней весовой категории. Ислам Махачев попытается стать первым российским бойцом, бравшим пояса в двух дивизионах организации. На пути у него – австралиец Джек Делла Маддалена, для которого это дебютная защита титула.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

В соглавном событии турнира состоится титульный бой в женском наилегчайшем весе — Валентина Шевченко сразится с китаянкой Вэйли Чжан, которая поднимается в весовой категории.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Валентина Шевченко — Вэйли Чжан
16 ноября 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Валентина Шевченко
Не началось
Вэйли Чжан

В рамках ивента также пройдёт ещё ряд громких поединков. Шон Брэди и Майкл Моралес определят ещё одного претендента на пояс в полусреднем весе.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Шон Брэди — Майкл Моралес
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Шон Брэди
Не началось
Майкл Моралес

Бывший чемпион Леон Эдвардс встретится с «боевым ботаником» Карлосом Пратесом, который получает шанс запрыгнуть в топ-5.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Леон Эдвардс — Карлос Пратес
16 ноября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Леон Эдвардс
Не началось
Карлос Пратес

Россиянин Роман Копылов постарается закрыть последнее поражение, и на пути у него Грегори Родригес с грозным прозвищем Робокоп.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Роман Копылов — Грегори Родригес
16 ноября 2025, воскресенье. 04:50 МСК
Роман Копылов
Не началось
Грегори Родригес

А откроет турнир поединок с участием одного из любимчиков Даны Уайта. Байсангур Сусуркаев будет биться с Эриком Макконико, это второй бой россиянина в UFC.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Байсангур Сусуркаев — Эрик Макконико
16 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Байсангур Сусуркаев
Не началось
Эрик Макконико

Прямая трансляция турнира UFC 322

Посмотреть трансляцию турнира UFC 322 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 322

Основной кард
Джек Делла МаддаленаИслам Махачев;
Валентина ШевченкоВэйли Чжан;
Шон Брэди — Майкл Моралес;
Леон Эдвардс — Карлос Пратес;
Бенеил Дариуш — Бенуа Сен-Дени.

Предварительный кард
Бо Никал — Родолфо Виейра;
Роман Копылов — Грегори Родригес;
Эрин Блэнчфилд — Трейси Кортес;
Малкольм Уэллмейкер — Коди Хэддон;
Кайл Дакас — Джеральд Миршерт;
Анджела Хилл — Фатима Клайн;
Пэт Сабатини — Хосе Марискаль;
Байсангур Сусуркаев — Эрик Макконико.

Материалы о турнире UFC 322

Что нужно знать о главных звёздах ивента:
Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Допинг-скандал и вызов Леснару Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Допинг-скандал и вызов Леснару
«Зверь в стойке, кошмар для любого». Как дерётся Джек Делла Маддалена «Зверь в стойке, кошмар для любого». Как дерётся Джек Делла Маддалена
«Увидел форму Ислама – и присвистнул». Трансформация Махачева поражает «Увидел форму Ислама – и присвистнул». Трансформация Махачева поражает

Прогнозы на главные бои турнира UFC 322

Российский боец Валентин Молдавский отдаёт предпочтение соотечественнику в главном поединке UFC 322.

«Бой Махачева и Делла Маддалены – самый интересный из ближайших. Он будет очень конкурентным. Но Махачев выиграет. Думаю, ему будет очень сложно перевести и контролировать Джека. Тот показал, что хорошо защищается от борьбы и встаёт неплохо. Думаю, будет интересный бой. Однако выиграет всё-таки Махачев», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

А вот бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Майкл Чендлер склоняется к победе Делла Маддалены.

«Я бы не стал говорить, что, раз Ислам из 70 кг, ему будет неудобно с парнями из 77 кг. Не удивлюсь, если всю карьеру он спарринговал с парнями из 70, 77 и 84 кг. Не думаю, что сила или размер станут проблемой. Порье тяжело бьёт, я это знаю, но он определённо не бьёт сильнее Делла Маддалены. Будет интересно. Думаю, Ислама пару раз поймают, посмотрим, как быстро он перейдёт к борьбе. Я отдаю небольшое предпочтение Делла Маддалене», — сказал Чендлер в подкасте Ариэля Хельвани.

Белал Мухаммад, не так давно уже проигравший Делла Маддалене, считает, что у Махачева есть шансы в борьбе.

«Полагаю, Ислам Махачев сможет закончить бой на земле. Мы видели это на примере Дрикуса дю Плесси: если никогда не сталкивался с дагестанскими борцами, то и не захочешь, чтобы первый опыт в клетке был именно с ними. У Ислама Махачева другой стиль борьбы. Джек Делла Маддалена совершает много ошибок в партере», — сказал Мухаммад в подкасте No Scripts.

