Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Чемпионство

В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 322 воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова будет биться с действующим чемпионом полусреднего дивизиона Джеком Делла Маддаленой и попытается завоевать второй пояс UFC. В пятой серии спецпроекта «Чемпионата» вспоминаем первый титульник Ислама с Чарльзой Оливейрой и начало новой эпохи лёгкого веса.

Как Махачеву выбивали титульник: Уайт даже перестал отвечать Хабибу

Так как Махачев в феврале 2022-го вместо претендентского боя с Бенеилом Дариушем бился с Бобби Грином, не входящим в рейтинги, то многие считали, что и титульник россиянин пока не заслужил. Тогда же в дело активно включился Хабиб Нурмагомедов. Раньше экс-чемпион уже сетовал на то, что Ислам не работает должным образом над медийкой, поэтому Орёл решил воспользоваться своим именем, чтобы создать шумиху вокруг потенциального боя Махачева за пояс.

На тот момент чемпионом был Чарльз Оливейра, и в мае 2022 года ему предстояла защита титула против Джастина Гэтжи. Получилось скандально — бразилец лишился пояса на весах из-за проваленной весогонки (некоторые считают, что Оливейру подставили), но в бою убрал Гэтжи за раунд. Формально дивизион был без чемпиона, так как Чарльз не мог уйти с титулом, однако все понимали, что Оливейра будет снова биться за пояс и вопрос только в том, кто будет его соперником. Сам боец, разумеется, в сторону Махачева не смотрел и предлагал россиянину всё же подраться с Дариушем: «Я считаю, что сначала Ислам должен подраться с серьёзными соперниками, с бойцами, у которых есть имя, и только после этого претендовать на титул. Реальность такова, что сначала Махачев должен драться с Дариушем. Они должны сразиться, и тогда мы увидим, будем мы драться с кем-то из них или нет. Махачев очень крут и заслуживает уважение, но Дариуш тоже непрост, и у него отличная команда. Это будет большой бой, так что пусть для начала подерутся».

Претензия про отсутствие больших имён в резюме Ислама была справедливой, россиянин мог похвастать разве что победами над Дэном Хукером, Бобби Грином и Арманом Царукяном, который к тому моменту уже входил в топ-15 лёгкого веса. Сам Махачев объяснял это тем, что ни один топовый соперник не принимал бой с ним: «Всю мою карьеру у меня была одна проблема: все топовые парни избегали боя со мной много лет. Это не моя вина. Я дрался с теми, кого выставляли против меня, и никогда не выбирал соперников. Теперь этой проблемы не будет, потому что я стану чемпионом и все они будут вызывать меня. Я вызывал Майкла Чендлера, Дастина Порье, Джастина Гэтжи, но не получил ответа. Люди продолжают говорить, что Ислам не побил никого из топов, но это не моя проблема. Я всегда хотел драться с топами, однако они не отвечали на мой вызов».

Другой вопрос был в том, что Оливейра хотел биться в Бразилии, а в качестве потенциальных соперников упоминал Конора Макгрегора, Нейта Диаза, даже Алекса Волкановски. Хабиб остро отвечал: «Хорошо, если в UFC скажут, что бой будет в Бразилии — нам это понравится. Приезжайте в Бразилию, деритесь с бразильским чемпионом и прикончите его в стиле бразильского джиу-джитсу. Я один раз дрался в Сан-Паулу с Тьяго Таваресом. Это был очень короткий бой, полторы минуты, бум. Перед боем все говорили, что я умру. После боя все фотографировались со мной. То же самое будет с Исламом и Чарльзом Оливейрой».

По поводу возможного боя Ислама с Дариушем Нурмагомедов недоумевал: «Почему он должен драться с претендентами, если в этом дивизионе нет чемпиона?» Плюс за Махачева говорила мощная серия из 10 побед. Хабиб свой титульник получил после девяти побед, Оливейра — после восьми. Есть обратный пример в лице Тони Фергюсона, который не получил полноценный титульник даже после 12 побед, но в данном случае в дивизионе действительно сложилась ситуация, когда претенденты закончились, потому что Оливейра всех перебил.

Понимая это, команда Ислама начала сильнее давить на UFC. Ещё до боя Махачева с Грином Хабиб обсуждал с Даной Уайтом будущее друга. Сам Ислам рассказывал: «Когда мы шли на послематчевую пресс-конференцию, позвонил Уайт и сказал: «Ислам заслужил. Он будет драться за титул». А затем Хабиб просто бомбил главу UFC сообщениями. В какой-то момент Нурмагомедову просто перестали отвечать: «Честно говоря, это первый раз с начала нашего общения, когда Дана мне не ответил. Я отправил ему сообщение: «Эй, никто другой не должен драться за титул. Это должен быть Ислам».

Уайт чуть позже, в июне, отвечал: «Он говорит, что я прочитал сообщение и ничего ему не ответил? Да, это так, но здесь нет ничего личного. Они с Али Абдель-Азизом достают меня вопросами об Исламе Махачеве, но у меня нет для них ответа. Я собираюсь организовать Исламу бой с Бенеилом Дариушем. На этом всё».

Неизвестно, что именно в итоге повлияло. Может, Дариуш к тому моменту не был готов вернуться, может, бой Оливейры с Макгрегором был невозможен, а может, сказалось мощнейшее давление от Хабиба, Абдель-Азиза и других членов команды Ислама. Так или иначе, 16 июля было официально объявлено — бой Оливейры и Махачева возглавит турнир UFC 280 в Абу-Даби, ивент запланировали на 22 октября. К тому времени уже и Чарльз смирился с тем, что Конора не будет, и обещал побить Ислама, а потом – вызвать на бой Хабиба.

Махачев был фаворитом, но эксперты и бойцы в него не верили

Махачев открылся у букмекеров фаворитом поединка, что сильно удивляло бо́льшую часть фанатов, экспертов и бойцов. Да, за спиной у россиянина были Хабиб, мощная команда и серия из 10 побед, но у Оливейры была серия из 11 побед, опыт в титульных боях, топовая оппозиция и третья строчка в рейтинге pound-for-pound. На фоне достижений бразильца и не самого впечатляющего резюме Махачева многие отдавали предпочтение Оливейре.

А команды бойцов начали активно разогревать бой, причём со стороны Махачева это был в первую очередь Хабиб Нурмагомедов: «Никому нет дела, чего хочет Оливейра. Он не принимает решений, как и Ислам. Мы всего лишь бойцы. Ислам на контракте с UFC, а значит, должен слушать UFC. Это же касается и Чарльза. UFC даёт нам локацию, и мы туда летим. Если бы они сказали нам лететь в Бразилию, мы бы полетели в Бразилию. Никаких проблем. Но Абу-Даби… Это наша территория. Думаю, Оливейра понимает это, потому пробовал избежать, но случилось то, что случилось».

Оливейра и его тренер Диего Лима упирали на два момента — локация боя и незаслуженные авансы Махачеву. Чарльз неоднократно повторял, что Ислам получил титульник только за счёт Нурмагомедова: «У Махачева есть свои достоинства. У него неплохая победная серия. Если не ошибаюсь, уже 11 боёв подряд? С другой стороны, Нурмагомедов имеет огромный вес. Если вы заручились поддержкой этого парня, нравится вам или нет, это придаёт вес. Нравится вам это или нет, но поддержка Хабиба помогла Махачеву получить чемпионский бой. Если честно, Ислам должен был провести ещё один поединок».

Диего Лима возмущался тем, что нужно лететь в Абу-Даби, и опасался судейства в пользу россиянина: «Почему у Махачева дома? Посмотрите на достижения Чарльза, его историю. Почему не дать ему то, чего он хочет? Почему бы нам не подраться в Бразилии? Ах да, это должно быть нейтральное место. Хорошо, тогда поехали в Нью-Йорк. Если бы это был Конор Макгрегор, мы бы дрались в Ирландии. Потому что он тоже делал историю. Зачем нам ехать в Абу-Даби в октябре? Это на два месяца раньше, чем мы хотели вернуться. Чарльз не хочет драться в Абу-Даби, и я как тренер с ним полностью согласен. Нашего парня Аллана Насименту в прошлом году засудили в поединке с Тагиром Уланбековым на UFC 267 в Абу-Даби. Уланбеков — кузен или друг Хабиба, я не знаю, однако он ничего не сделал, чтобы выиграть тот бой. Все, кто видел поединок, говорили, что Аллан выиграл бой, и в любой другой стране мира так и было бы, но только не в Абу-Даби. Мы не хотим снова столкнуться с этим».

Ислам, в свою очередь, называл позором то, что Оливейра пытался заполучить лёгкий бой с Конором или Диазом, а Хабиб призывал всех критиков готовить свои оправдания и жёстко проходился по Чарльзу: «Ислам будет кататься на Оливейре, как на лошади. Ислама многие недооценивают. Эти люди считают, что Оливейра очень хорош в партере. Нет у Чарльза выдающихся навыков грэпплинга. Если ты сдавался в UFC восемь раз, как ты можешь сказать, что ты очень хорош в партере? Ты сдался восемь раз».

А уже ближе к бою Нурмагомедов поддевал Оливейру, говоря, что тот просто не приедет в Абу-Даби, чтобы не биться с Исламом. Высказывания Хабиба явно задевали команду бразильца, они вновь начинали говорить, что титульник — не заслуга Махачева, который не бился ни с кем из топ-5, и заявляли, что Нурмагомедову и Абдель-Азизу придётся ответить за высокомерие в адрес Чарльза.

Ряд заметных фигур в UFC не понимали, как Махачев может быть фаворитом боя. И это мы не берём в расчёт бразильцев, которые поддерживали соотечественника. Майкл Чендлер, уже бившийся с Оливейрой, абсолютно не верил в Ислама: «Я не говорю, что Ислам не так уж хорош, но у нас нет оснований для того, чтобы говорить, что он слишком хорош. Думаю, что Чарльз победит. Как по мне, это безумие, что Махачев идёт фаворитом. Если не принимать во внимание провал Оливейры на взвешивании перед UFC 274, он выглядел очень хорошо. Чарльз финиширует соперников, его руки стали намного лучше. Он не просто так чемпион в глазах всех. Думаю, Оливейра выйдет и легко побьёт Ислама».

Пэдди Пимблетт считал, что шансы у Махачева мизерные: «Не могу понять, почему Оливейра андердог. Я просто не могу в это поверить. Он финишировал 11 парней подряд, он расправился с Тони Фергюсоном. Я пытаюсь быть справедливым, понимаете? Я бы хотел, чтобы Чарльз победил. Он один из моих любимых бойцов, бриллиант. Единственный шанс Махачеву на победу — если он будет сидеть на Оливейре все пять раундов. Но я сомневаюсь, что кто-то может сделать это с Чарльзом».

Майкл Биспинг, сейчас называющий Махачева величайшим легковесом в истории, верил в финиш от Оливейры: «Бой может пройти всю дистанцию, а может закончиться досрочно. Ставлю свои деньги на Оливейру. Я думаю, он победит нокаутом или добиванием на поздней стадии поединка».

Даже Валентина Шевченко удивлялась раскладам: «Это будет невероятно безумный и отличный бой. Меня удивляет, что Махачев фаворит, хотя Оливейра дрался с более рейтинговыми соперниками. Собственно говоря, Чарльз бился со всеми топ-бойцами лёгкого веса, победил всех и показал, что его место здесь, что из-за этого он удерживал титул. У Ислама никогда не было возможности сразиться с кем-то более рейтинговым, чем он. Я имею в виду топовых бойцов, входящих в топ-5».

Главным вопросом было то, как Ислам проявит себя после такого повышения уровня оппозиции. Однако сам Махачев был в себе уверен и обещал разобраться с Оливейрой именно в партере, несмотря на то что у бразильца рекорд по сабмишенам в UFC: «Моя цель — финишировать его на земле, потому что я должен показать всем людям свой уровень грэпплинга. Это бой по правилам ММА. Мы начнём со стойки, я проверю его навыки там. Все боятся его партера, но мне всё равно. Когда кто-то хорошо защищается против него, когда кто-то давит, он теряется. Я не такой, как остальные. Всё, что он делал с другими соперниками, тут не прокатит. Это мнение не только моё, так думают многие».

Уничтожение Оливейры от Махачева

Непосредственно перед турниром вся шумиха уже прекратилась, Оливейра, разумеется, прибыл в Абу-Даби, успешно сделал вес. У Махачева проблем тоже не возникло. Один из самых ожидаемых поединков года был в силе. Зато в самом бою Чарльзу пришлось крайне несладко, слова Хабиба о превосходстве Ислама начали подтверждаться с самого начала.

Махачев хорошо попадал в стойке, а в первой же завязке перевёл Чарльза в партер и занял топ-позицию, откуда очень активно набрасывал удары. Оливейра попробовал выйти на треугольник, но Ислам эту угрозу легко скинул. Тем не менее Чарльз смог выбраться из-под россиянина и встал на ноги, тут же прижав Махачева к сетке. После нескольких коленей из клинча Ислам провёл эффектный бросок из дзюдо и снова оказался в доминирующей позиции. У Оливейры уже было повреждение на лице, Махачев активно работал и до гонга соперника не выпустил. Статистика раунда была красноречива: 51 на 10 по точным ударам, 12-6 – по акцентированным попаданиям, 9-1 – по значимым ударам в голову и 3:48 контроля от Ислама. Разгром.

Во втором раунде Оливейра добавил в агрессии, сразу начал прессинговать, подключал локти в клинче и заблокировал попытку перевода от Махачева. Ислам за счёт клинча погасил порыв Чарльза и затем пытался ловить соперника на контратаках, уверенно забирая инициативу. На исходе третьей минуты Оливейра попытался выбросить колено в прыжке и нарвался на правый боковой, от которого упал в нокдаун. Махачев тут же запрыгнул в партер и за несколько секунд вышел на плотный ручной «треугольник», задушив Оливейру, как и обещал.

Дальше уже были празднования, Хабиб забежал в октагон, после празднований подошёл к Оливейре, сказал ему несколько слов. Позже и Ислам, и Хабиб подчёркивали — всё сказанное о Чарльзе было только частью раскрутки боя и они максимально уважительно относятся к Оливейре. Пояс на Ислама надевал не Дана Уайт, а Хабиб Нурмагомедов, который ещё прокатил друга на плечах. После боя Махачев поблагодарил Хабиба и его отца, который всегда в него верил, но не дожил до чемпионства ещё одного ученика: «Я посвящаю победу моему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, много лет назал он сказал мне: «Просто упорно трудись – и ты будешь чемпионом». Этот парень и его отец сделали меня».

«22 года мы тренировались вместе, я говорю вам, что Ислам Махачев сейчас не просто лучший лекгковес, он лучший боец в мире. Наш план — отправиться в Австралию и подраться у короля PFP Александра Волкановски у него дома. Мы знаем, что финишируем его», — сразу обозначил дальнейшие планы Хабиб.

Впечатляющая победа над человеком, который доминировал в дивизионе, мгновенно изменила отношение к Махачеву. Да, он не побил никого из топ-5 лёгкого веса на пути к титульнику, но при этом устроил настоящее деклассирование третьему номеру рейтинга pound-for-pound и выглядел на его фоне бойцом другого уровня. Сам Оливейра тоже признавал превосходство россиянина: «В бою против Махачева я не чувствовал никакого давления — он просто был лучше, чем я. Не пересматривал бой, для меня это ничего не значит. Я не могу сказать, что у меня был плохой вечер. Просто плохие 10 минут. Больше мне нечего сказать. Вы знаете, я всегда говорю правду. Я уже думал об этом, но других реальных объяснений у меня нет. Я ничего не стал бы менять в реванше, потому что я знаю, как упорно тренировался. Что же касается самого боя, то здесь я ничего не могу сказать, кроме того, что Ислам был лучше меня. Я не стал бы менять тренировочный лагерь или весогонку. Я бы ничего не стал менять».

Дана Уайт был в восторге после турнира: «Когда я поднялся в октагон, то Хабиб мне сказал: «Я же говорил тебе. Я же говорил, что Ислам — лучший в мире». Побить Оливейру — это одно, но победить его так, как сделал Махачев — это совсем другое. Причём он сделал это так быстро.Сегодня Ислам выглядел просто невероятно. Самым большим вопросом было то, как он справится со всем этим давлением, и он справился на все 100%».

Джо Роган заявил, что Махачев — это новая реальность лёгкого веса. В дивизион пришёл новый король, открыв новую эпоху и переписав ряд рекордов. И об этом — в следующей части нашего спецпроекта.