Идёт за рекордом Роузи, побеждает даже с переломом ноги. Уокер — новая надежда в тяжах

Тяжёлый вес UFC всегда был одним из самым непредсказуемых в промоушене. Огромных ребят в смешанных единоборствах сравнительно немного: зачастую в лучшую лигу мира попадают тяжеловесы, откровенно не готовые к конкуренции высочайшего уровня. Впрочем, такая ситуация весьма выгодна для реально классных тяжей, которые благодаря этой ситуации достаточно быстро могут прорваться в топ-15, а потом и к титульным боям. Сейчас на этом пути — Вальтер Уокер, совсем недавно ворвавшийся в рейтинг и готовый к большим свершениям.

Вальтер Уокер

Дата рождения: 14 декабря 1997 года

Место рождения: Рио-де-Жанейро, Бразилия

Рост: 198 см

Вес: 110 кг

Размах рук: 198 см

Весовая категория: тяжёлая

Место в рейтинге: 14-е

Команда: GOR MMA

Вальтер Игнасио, который в UFC выступает под именем Вальтер Уокер, родился 14 декабря 1997 года в Бразилии. У него есть старший брат Джонни Уокер, с которым у них разные матери, но общий отец. Именно Джонни привёл своего младшего брата в смешанные единоборства и опекал на старте карьеры. И опёка Вальтеру была очень нужна: он увлекался алкоголем и слишком любил развлекаться, а в спортивный зал мог не заходить неделями. Вытащил бойца из этой ямы, опять же, Джонни, которому брат очень благодарен до сих пор.

«Я поменял имя на Вальтер Уокер, когда перешёл в UFC. Моё настоящее имя — Вальтер Игнасио. А фамилия Уокер — это подарок от моего брата. Как знак уважения к нему. Потому что именно мой брат помог мне начать эту жизнь», — сказал Уокер в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

В 2019 году Вальтер вслед за братом переехал в Россию, чтобы повторить его успешный путь в UFC. Уокер-младший выбрал зал GOR MMA и стал тренироваться под руководством опытного Гора Азизяна. Сначала Вальтер жил в центре Москвы, потом перебрался в село Ромашково. И постепенно разгонял свою карьеру бойца. Всего за четыре года в профессионалах Вальтер одержал 11 побед в различных лигах, завоевал три пояса, ни разу не проиграл и добился приглашения в главный промоушен планеты. Возможно, тут сыграла свою роль помощь брата Джонни, который тогда был в UFC на очень хорошем ходу.

Правда, дебют в лиге Даны Уайта получился максимально неудачным. Уокер неожиданно проиграл не хватающему звёзд с неба Лукашу Бржескому достаточно спорным судейским решением. Следом Уокеру достался опасный Джуниор Тафа: соперник Вальтера показал себя отвратительно, максимально грязно провоцировал «российского» бразильца, а после поражения успел скрытно ударить того по лицу. Уокер же, напротив, повёл себя максимально хладнокровно и не стал реагировать на провокацию. Кстати, именно тогда он впервые в карьере победил скручиванием пятки.

Бой Джуниор Тафа — Вальтер Уокер Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Следом Уокер-младший оформил ещё три победы в UFC: Дон'Тэйл Мэйс, Кеннеди Нзечукву и Луи Сазерленд — все были уничтожены уже в первом раунде, попавшись на то самое скручивание пятки. Более того, в последнем поединке уроженец Рио-Де-Жанейро одержал уверенную победу, несмотря на сломанную ногу. Серия побед коронным приёмом так вдохновила Уокера, что он даже сменил прозвище: раньше был Чистым Монстром, а теперь — Охотник за ступнями. Бразилец идёт за рекордом великой Ронды Роузи.

«Когда был моложе, я смотрел на Пальяреса и думал: у него очень высокая техника, только особые парни на такое способны. Но скажу вам — я обычный простой парень. Я просто тренируюсь, и у меня дисциплина. Тренируюсь каждый день, по два раза в день, уже шесть лет. Думаю, могу очень хорошо проводить болевые, потому что это моя техника. У некоторых ребят отличные нокаутирующие удары, отличные тейкдауны, отличные треугольники. У Пола Крэйга, например, был очень хороший треугольник. Люди знают, что он это сделает, однако он из раза в раз проводит этот приём, и у него это здорово получается. Я верю, что могу так же.

Как Ронда Роузи — она уходила в партер и делала армбар. Все знали, что она так сделает. У неё было восемь армбаров подряд. Она делала это восемь раз подряд! Все знали, что она пойдёт на это, и никто её не мог остановить. Я верю, что могу делать так же. Верю, что делаю это очень хорошо и что никто не сможет меня остановить», — приводит слова Уокера MMAJunkie.

Вальтер Уокер Фото: Chris Unger/Getty Images

А почему мы называем Уокера «российским» бразильцем: он не только тренируется в России, но и по-настоящему любит нашу страну. Вальтер хочет получить российское гражданство, женат на нашей соотечественнице Валерии и всячески продвигает себя как спортсмена из России. Даже выходит на бои под российские песни! Верим, что этот парень встряхнёт супертяжёлый вес и сможет одновременно прославить как Россию, так и Бразилию.