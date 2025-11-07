Теперь вернут в UFC? Мокаев эффектно завоевал титул чемпиона Brave

7 ноября в Бахрейне прошёл юбилейный турнир Brave CF 100. В рамках соглавного события звёздный Мухаммад Мокаев бился за вакантный пояс организации в наилегчайшей весовой категории. Соперником непобеждённого бойца стал ирландец Джерард Бёрнс. Впервые в истории промоушена определялся чемпион в этом дивизионе .

Мокаев после ухода из UFC в июле 2024 года успел выступить сразу в нескольких промоушенах и порой даже проводил поединки не по ММА. Так, например, он победил техническим нокаутом Болата Заманбекова на турнире Karate Combat. В ММА Мокаев за последние полтора года провёл два боя. Сначала победил удушающим приёмом в первом раунде Джовинсента Со на турнире Brave CF 91, а в июне 2025-го выступил на турнире 971 FC 2. Там Мокаев единогласным решением судей одержал победу над Томасом Ассисом. Таким образом, к титульному бою Мухаммад подошёл с рекордом 14-0.

Бёрнс до встречи с Мокаевым одержал четыре победы подряд под эгидой Brave. В последнем поединке ирландец одержал победу единогласным решением судей над Алинсоном Очоа. А ещё до прихода в промоушен Бёрнс был чемпионом организации Cage Conflict. Единственное поражение Джерард потерпел ещё в мае 2022 года от Зорана Милича, а к поединку с Мокаевым подошёл с рекордом 7-1. Разумеется, Бёрнс был очень большим андердогом, и от него не ждали многого, но сам ирландец был настроен удивить весь мир.

Мокаев сразу занял центр клетки и начал поджимать ирландца, но поначалу практически без ударов. Затем Мухаммад нанёс несколько плотных киков, в первую очередь выцеливая корпус соперника. Один из киков прилетел Бёрнсу в пах, и Джерард взял паузу. Сразу после возобновления поединка Мокаев продолжил напирать: атаковал разнообразно, креативно и был заряжен на финиш. Несколько тяжёлых хай-киков также зашло у Мухаммада, а закрепил он успех в раунде эффектным тейкдауном.

Второй раунд начался с убойной комбинации от Мокаева: сначала – фронт-кик, тут же – левый хай-кик и завершающий левый прямой. Бёрнс рухнул, а несколько добивающих ударов стали просто формальностью — Мокаев очень эффектно завоевал титул чемпиона Brave CF. Роскошная победа Мухаммада, и он заслуженно ушёл из клетки с поясом. Может, теперь в UFC вновь обратят внимание на Мокаева?