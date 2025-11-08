Копылову не стать чемпионом UFC. Но поединки россиянина — украшение любого турнира

В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке, США, пройдёт турнир UFC 322, в рамках которого свои поединки проведут ряд российских бойцов. Среди них будет и Роман Копылов, который выпал из рейтингов среднего веса и будет биться с бразильцем Грегори Родригесом по прозвищу Робокоп.

Последний бой Копылова был разочаровывающим. Находясь в концовке топ-15 своего дивизиона, Роман мог подняться выше и при этом заполучить в резюме солидный скальп Пауло Косты . Несмотря на то что к бою с Копыловым Коста подходил на серии из двух поражений, а предыдущая его победа была датирована августом 2022 года, имя у него всё ещё большое, и это был самый серьёзный вызов в карьере Романа. В итоге же россиянин потерялся под давлением, не нащупал свою дистанцию, был в какой-то момент близок к досрочному поражению, достаточно быстро устал и в итоге уступил единогласным решением, хотя считался фаворитом.

Бой с Костой вновь чётко показал, где сейчас находится потолок перспектив Копылова в UFC . Сомнения относительно того, как далеко способен дойти Роман, были и до этого, но последний поединок просто стал доказательством того, что сегодняшняя версия Копылова вряд ли способна подняться в топ-10 своего дивизиона. Он может быть неподалёку от рейтинга, иногда – подниматься в топ-15, однако если говорить о каких-то более существенных достижениях, включая возможность претендовать на титул, то шансов у Копылова, мягко говоря, немного.

Для того чтобы подняться выше 13-15-й строчек дивизиона, Роману нужно подтягивать и борьбу, и кардио. Но выносливость – это не тот навык, который можно легко натренировать. Чтобы закрыть проблемы в партере, Копылов провёл несколько сборов в Дагестане и действительно подтянул навыки в партере, но лишь до такого уровня, чтобы блокировать очевидные проходы и успешно обороняться у сетки . Однако грамотно подготовленные тейкдауны — всё ещё проблема. И выход из клинча и захвата тоже даются плохо. В бою с Энтони Эрнандесом проблемы также вскрылись. В первом раунде Роман потратил все силы на защиту от тейкдаунов, закислился, а во втором раунде был задушен. И это, к слову, тоже был соперник уровня топ-10, а то и топ-5.

Проблемы с кардио — отдельная глава. Даже в удачных для себя боях, которые заходят в третий раунд, Копылов начинает замедляться. Отчасти это, конечно, связано со стилем, который предполагает большое количество киков по этажам, постоянное движение, работу в высоком темпе. В итоге уже в конце второго раунда у Романа начинает серьёзно падать темп. Тот же Пауло Коста, несмотря на то что довольно большой и мышечный, дышал лучше россиянина.

Бой Пауло Коста — Роман Копылов Фото: Jonathan Bachman/Getty Images

Ну и кроме проблем с кардио и борьбой, Копылов слишком много позволяет по себе попадать . С Костой это уже сыграло злую шутку, а до того были проблемы и с Крисом Кёртисом и с Сезаром Алмейдой. И если их можно отнести к категории крепких бойцов, то как объяснить, что и Алессио ди Кирико, и Джош Фремд хорошо попадали по Роману, а Клаудио Рибейро (уже уволен из UFC) даже забрал за счёт этого раунд? Это всё же проблема, за которую условный Джаред Каннонье безжалостно накажет. Да и Грегори Родригес с его тяжёлым ударом тоже вполне может.

С учётом того, что Копылову уже 33 года, вряд ли он может как-то глобально измениться. Возможно, получится внести какие-то коррективы, но это не повлияет на его перспективы. Тем не менее даже со всеми минусами Копылов — очень яркий боец, который прекрасно выглядит в стойке. Если у Романа получается нащупать свой ритм, он показывает красоту в стойке: эффектные нокауты через корпус, шикарный левый хай-кик, серийная работа. Всё это у Копылова на очень высоком уровне, и благодаря этому он показывает зрелищные поединки.

Далеко не каждый боец может стать чемпионом UFC, и в этом нет ничего страшного или зазорного. Бои с участием Копылова в любом случае будут привлекать внимание и способны украсить абсолютно любой кард при правильном матчмейкинге . В UFC это тоже прекрасно понимают и ставят Романа на хорошие турниры, чтобы добавить им зрелищности. И можно не сомневаться, Копылов как минимум постарается найти возможность для красивого финиша. А это ценно для промоушена, такие бойцы им тоже необходимы.

Бой Романа с Робокопом тоже не должен стать исключением. Оба любят биться в стойке, оба способны на вирусные нокауты, и зрелище тут практически гарантировано. Вряд ли многие будут переживать, что эти бойцы не доберутся до титульных боёв, однако мы точно поболеем за победу Копылова и с удовольствием посмотрим новые интригующие поединки с его участием.