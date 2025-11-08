Махачев — в «космосе», Делла Маддалена повышает аппетиты. Всё о гонорарах звёзд UFC 322

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится огненный турнир – UFC 322. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России. В главном событии вечера выступит экс-чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев. Он проведёт титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону будет стоять пояс полусреднего дивизиона.

Естественно, парни являются главными суперзвёздами вечера. Поэтому от UFC получат соответствующий статус, выраженный в виде гонораров. Есть уверенность, что бойцы заработают рекордные для себя деньги. Всё-таки Махачев нацелен на то, чтобы вернуть себе звание первого номера рейтинга P4P, а Делла Маддалена – на доминацию и долгое царствование в своём дивизионе.

Стоит отметить, что россиянин к рекордным суммам шёл очень долго. А первые поединки в статусе чемпиона организации получились не самыми прибыльными. Ещё сложнее было с гонорарами до того момента, как Ислам повесил на плечо заветный пояс. Он уже считался настоящей звездой, но зарабатывал мало. Например, за бой с Бобби Грином Махачев получил всего лишь $ 200 тыс. Чемпионский статус лишь постепенно начал выправлять ситуацию. Уже за поединок с Чарльзом Оливейрой общий гонорар составил примерно $ 1 млн. В тот момент стало понятно, что финансовая составляющая карьеры россиянина выходит на пик.

После этого дела ощутимо пошли в гору. За два поединка с Александром Волкановски было заработано практически $ 3 млн. А во втором всё ещё и закончилось быстро, что дополнительно порадовало фанатов Ислама. А ему позволило получить «лёгкие» деньги. От боя к бою Махачев прокачивался в финансовом плане. А за бой с Дастином Порье в итоге заработал ещё $ 1,8 млн. Самым прибыльным должен был стать выход на UFC 311. По имеющейся информации, общая сумма выплат за поединок с Ренато Мойкано составила $ 3,64 млн. И это при том, что изначально россиянин должен был биться с Арманом Царукяном. Такой бой мог получиться ещё более денежным. Но в итоге на замену вышел бразилец. И даже с ним Ислам забрал рекордные деньги.

Ренато Мойкано и Ислам Махачев Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

У Делла Маддалены пока дела идут намного скромнее – это очевидно. Австралийца ждёт лишь первая защита чемпионского титула. Поэтому ему предстоит доказывать свою состоятельность, а гонорары будут расти от поединка к поединку. В UFC его заработки на протяжении долгого времени были чуть выше среднего. Однако переломным стал момент, когда на UFC 299 Джек вышел биться с Гилбертом Бёрнсом. И заработал $ 236 тыс., что стало рекордом для самого бойца на тот момент. Тем примечательнее, что на самом турнире это был лишь шестой (!) показатель. Но австралиец продолжал работать и ждать своего шанса заработать большие деньги.

В итоге Делла Маддалена получил титульный шанс на UFC 315. И там сразился с Белалом Мухаммадом. Конечно, американец на тот момент был чемпионом, поэтому заработал намного больше денег, но австралиец уже смог мощно «прокачаться» в плане гонорара. За этот поединок он получил $ 1,42 млн ($ 500 тыс. – за выход, $ 850 тыс. – бонус от PPV, $ 50 тыс. – бонус за лучший бой ивента, $ 32 тыс. – спонсорская премия). А теперь, скорее всего, заберёт не меньше Белала – тот обогатился на $ 2,34 млн. А теперь в статусе короля дивизиона к новому поединку подходит уже Делла Маддалена.

Отдельно стоит отметить, что бой будет носить объединительный характер. А значит, россиянин может стать двойным чемпионом. Такие поединки всегда стоят особняком. И, возможно, это отразится на гонорарах бойцов. Практически нет сомнений в том, что оба заработают рекордные суммы.