Главная суперзвезда сборной России. Хабибулаев продолжает всех уничтожать

С 7 по 9 ноября в Бишкеке, Кыргызстан, проходит юбилейный, 50-й по счёту чемпионат мира по самбо. По хорошей традиции российская команда, всё ещё выступающая под флагом Международной федерации самбо, приехала на турнир в качестве главного фаворита и привезла довольно сильный состав.

Несмотря на наличие в команде 10-кратного чемпиона мира Артёма Осипенко, едва ли не главной звездой нынешней сборной является Шейх-Мансур Хабибулаев , 31-летний представитель весовой категории до 64 кг. И выступает уроженец Чеченской Республики исключительно в дисциплине боевого самбо, которое очень приближено к ММА. За последние годы Хабибулаев выиграл вообще всё, что только можно, но не останавливается, называет самбо уникальным видом и признаётся, что получает удовольствие и не ставит себе задачи добраться до каких-либо рекордов.

В прошлом году в Астане Хабибулаев катком проехался по соперникам и в шестой раз стал чемпионом мира. В тот же год Шейх-Мансур выиграл золото и на Кубке мира, который проходил в Кыргызстане. А уже в 2025-м Хабибулаев сначала привычно взял первое место на чемпионате России (уже в седьмой раз в карьере), а потом стал чемпионом на Всемирных играх в Чэнду, Китай.

Улучшив свой послужной список, 31-летний спортсмен приехал на очередной чемпионат мира в статусе безоговорочного фаворита. В первом поединке в рамках 1/16 финала Шейх-Мансур встретился с представителем Туркменистана Керимом Керимовым. Тяжёлая схватка завершилась победой россиянина — 1:0 — за счёт двух замечаний у соперника. На следующей стадии Хабибулаев должен был биться с Сезаром Лама из Гвинеи, который по жеребьёвке пропускал первый раунд, но в итоге африканский боец даже не вышел на поединок, и Шейх-Мансур проследовал в четвертьфинал чемпионата мира.

За выход в полуфинал соревнований российский спортсмен встретился с венесуэльцем Лукасом Боррегалесом, который очень уверенно прошёл две предыдущие стадии. Но с опытным Хабибулаевым южноамериканец не справился — уверенные 6:0 от чемпиона. За выход в финал Шейх-Мансур бился с представителем Монголии Цогтбаатаром Тугсболдом. Тот тоже крайне уверенно выступал на первенстве, однако на Хабибулаеве всё закончилось — 10:2 и выход россиянина в финал.

В финальной схватке Шейх-Мансур, прибавлявший от поединка к поединку, бился с Ойбеком Солиевым из Узбекистана. Чуть больше минуты потребовалось Хабибулаеву, чтобы оформить счёт 8:0 и в седьмой раз стать чемпионом мира по боевому самбо. Это рекорд, никому больше не удавалось выиграть семь золотых медалей , Шейх-Мансур в очередной раз переписал историю и никому не отдаёт победу на чемпионатах мира с 2020 года.

Шейх-Мансур Хабибулаев Фото: Международная федерация самбо

Хабибулаеву только 31 год, у него запасе ещё немало лет, чтобы улучшить собственные достижения и побить новые рекорды. Сейчас Шейх-Мансур закрепляется в статусе главной суперзвезды сборной России и живой легенды боевого самбо. И через год все так же, как и сейчас, будут ждать нового триумфа Хабибулаева.