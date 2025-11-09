Короля кунг-фу свергли в США. Салихова быстро нокаутировал Доктор

В ночь с 8 на 9 ноября в Лас-Вегасе, США, проходит турнир UFC Fight Night 264. Он обещал получиться интересным и для фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что свой очередной поединок провёл Король кунг-фу – Муслим Салихов. 41-летний боец столкнулся с представителем США – Урошем Медичем. Он носит звучное прозвище Доктор.

От этого боя у фанатов были огромные ожидания. А всё потому, что Салихов переживает вторую молодость. Он вышел на серию побед и сносил оппонентов. А Медич не раз доказывал, что в его кулаках настоящий «динамит». Поэтому болельщики с огромным удовольствием ждали противостояние классных ударников. И предвкушали досрочный финиш.

Король кунг-фу подходил к новому противостоянию с профессиональным рекордом – 22-5. Стоит отметить, что в UFC Муслим пережил очень непростые времена. И даже оказался на грани вылета из лучшей лиги на планете. Но собрался и начал уничтожать всех оппонентов. Сначала он в непростом поединке одолел Сантьяго Понциниббио, а затем выписал две шикарных досрочки. В бою с Кэньань Суном Салихов выбросил шикарнейшую вертушку и финишировал оппонента уже в первом раунде. А после этого за 42 секунды получилось вырубить крепкого бразильца Карлоса Леала. Поэтому россиянин закладывался исключительно на очередную победу.

Урош также имел очень неплохой профессиональный рекорд – 10-3. Любопытно, что все его поражения пришлись на бои в UFC. Медича поставили в тупик Джалин Тёрнер, Мыктыбек Оролбай и Пунаэле Сориано. Но в последнем поединке боец всё-таки одержал победу. Гилберт Урбина ничего не смог противопоставить Урошу. И всё-таки казалось, что Медичу лишь предстоит обретать стабильность.

С первых же мгновений поединка Урош пошёл вперёд и завладел инициативой. Стоит отметить, что россиянин не особенно из-за этого расстроился. Он не раз демонстрировал умение действовать вторым номером. Правда, в этот раз всё обернулось провалом. Медич не стал ничего изобретать и выбросил прямой удар. Показалось, что Муслим просто не был готов к такому развитию событий. Он начал заваливаться на канвас. И Урош почувствовал, что может закончить всё. Поэтому он бросился вперёд и перешёл к брутальному добиванию. Рефери буквально рванул спасать Салихова от лишнего урона. Он остановил поединок в первом раунде.

Медич продолжает выступать не особенно стабильно, но при этом максимально ярко. Поэтому в самое ближайшее время может получить продвижение к громким поединкам. А вот победная серия Короля кунг-фу прервалась. Конечно, у россиянина есть контракт с лигой, поэтому свои бои он будет получать и дальше. Но вряд ли после такого его ждут поединки с приставкой «супер».