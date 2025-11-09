Хайп полностью оправдан. Ортис уничтожил претендента и вызвал Энниса

В ночь на 9 ноября в городе Форт-Уорт, США, прошёл вечер профессионального бокса. Украсил ивент поединок за временный пояс WBC в первом среднем весе между Верджилом Ортисом и Эриксоном Лубином , который ради этого боя даже отказался от встречи с россиянином Бахрамом Муртазалиевым за полноценный пояс IBF.

«Я знаю, что Верджил Ортис выйдет на бой в своей лучшей форме, но считаю, что я — лучший из всех, с кем ему когда-либо доводилось пересекаться. Считаю, что я его самый сильный соперник. Думаю, я лучший боксёр, с которым он когда-либо сталкивался», — рассуждал Лубин перед поединком.

Однако в самом бою Эриксон тотально провалился. Ортис и без того считался большим фаворитом. Верджил превосходил соперника по габаритам и ударной мощи, да и в целом считался более высококлассным боксёром. Однако разница в уровнях, которая проявилась в самом поединке, всё равно впечатлила. Лубин пытался удерживать соперника на дистанции, но Ортис быстро нашёл способ сближаться и начал зажимать Эриксона к канатам. Верджил постоянно напирал, и если первый раунд Лубин перетерпел, то во втором всё закончилось. Ортис загнал оппонента в глухой блок и выдал серию из мощных, размашистых оверхендов. После одного из них Эриксон начал «плыть», а после ещё нескольких пропущенных ударов рефери уже мчался останавливать бой, экономя здоровье Лубину. Очень быстрая и впечатляющая победа Ортиса .

Самое главное тут то, что Верджил, похоже, адаптировался к этой весовой категории и в очередной раз подтвердил репутацию одного из самых опасных и зрелищных боксёров мира. Когда он дебютировал в первом среднем весе, то столкнулся с большими проблемами в бою с Сергеем Богачуком. Там Ортис дважды побывал в нокдаунах, однако в итоге сумел победил решением большинства судей. Потом был тяжёлый бой с Исраилом Мадримовым, который переигрывал Верджила с дистанции, но за счёт постоянного прессинга Ортис всё же победил. Это единственные бои в карьере 27-летнего боксёра, прошедшие всю дистанцию. С Лубином Ортис уже вернулся к привычным нокаутам.

Верджил Ортис Фото: Cris Esqueda/Golden Boy/Getty Images

Сразу после боя Верджил вызвал Джарона Энниса, который не так давно ярко дебютировал в этой весовой категории . Боксёры устроили небольшую перепалку прямо на ринге, выясняя, кто первый начал упоминать другого, однако в итоге пришли к тому, что должны провести поединок. Джарон дал добро на бой, Ортис тоже согласен, так что ничего не должно помешать организации противостояния. Ради этого Верджил, судя по всему, даже готов не спешить с претензиями на полноценный титул WBC, которым сейчас владеет Себастьян Фундора.

На самом деле, после того как Ортис такой победой закрыл вопросы относительно своих перспектив, перед ним открылись все двери. Фундора, Ксандер Зайас, Бахрам Муртазалиев — Верджил мог бы получить любого из них, чтобы биться за титул, но ожидаемо выбрал самый громкий вариант, а уже победитель боя Ортис — Эннис будет претендовать на титулы. Оскар де ла Хойя, ведущий дела Верджила, обычно не спешит бросать своего бойца в самое пекло, однако, похоже, сейчас время пришло.

Победа над Эннисом может сделать Ортиса суперзвездой в одно мгновение, но уже сейчас точно можно сказать, что весь хайп вокруг него оправдан. У Верджила уже три солидных скальпа в первом среднем весе, и есть все шансы пойти собирать пояса дивизиона. Следить за этим парнем точно нужно.