Таких финишёров в UFC ещё не было. Хокит вырубает, а потом блистает с микрофоном

В ночь с 8 на 9 ноября в Лас-Вегасе, США, прошёл турнир UFC Fight Night 264. Естественно, особенное внимание к карду было со стороны американской публики. В одном из боёв выступил дебютант лиги – Джош Хокит. А противостоял ему Макс Гименис, который также проводил свой первый поединок в промоушене. Но всё-таки основной интерес фанатов был на стороне первого бойца. Хокит славится умением финишировать оппонентов. Он подходил к противостоянию в непобеждённом статусе. И полностью оправдал все возложенные на него ожидания.

Джош вообще без раскачки начал оказывать давление на соперника. И на исходе первой минуты нашёл уязвимость в обороне оппонента. Точнейшим ударом Хокит отправил Гимениса на канвас. После этого долгого добивания не потребовалось – вмешался рефери. На таймере зависли очень солидные цифры – со старта поединка прошло всего лишь 56 секунд. Да, в противостояниях тяжеловесов такие быстрые финиши не являются чем-то удивительным. Однако сам Хокит продолжает удивлять тем, насколько легко он расправляется с оппозицией. Кажется, парень не ощущает особенного давления, поскольку одинаково удачно чувствует себя и в менее статусных лигах, и в UFC.

Сейчас Джош идёт с профессиональным рекордом 7-0. И все свои победы он добыл досрочно. Четыре забрал нокаутами, ещё три – сабмишенами. Хокит – очень разносторонний и интересный тяжеловес. А главное, за свою достаточно короткую карьеру американец успел набраться опыта. Достаточно просто напомнить, что свой первый профессиональный поединок он провёл в лиге Bellator. А затем успел пошуметь в LFA. Видимо, именно по этой причине к минувшему поединку Джош подходил так спокойно. Он умеет ставить точки в самых сложных противостояниях. А пять из семи поединков с участием Хокита не добрались даже до второго раунда.

Джош Хокит и Макс Гименис Фото: Getty Images

У Джоша есть всё, чтобы построить громкую карьеру. И, что в особенности важно, он не тихоня. Хокит только-только ворвался в лигу Даны Уайта, а уже навёл шуму. Он выступил классно, потребовал микрофон… И выдал настоящее шоу. В особенности удивила смелость американца, который вызвал бойца, успевшего наработать себе статус – Вальтера Уокера. Более того, Джош повёл себя хитро, задел за живое. И сделал всё, чтобы получить от желаемого соперника быстрый ответ: «Я уже размазал двух бразильцев. Ищу третьего. Вальтер Уокер, ты — отстой!»

Ответ Вальтера не заставил себя долго ждать. Уокер – набирающая обороты звезда UFC. Поэтому для него очень важно беречь свой статус. Тем любопытнее, что боец показал готовность выступить против парня, который только-только начал закрепляться в лучшей лиге на планете. А значит, поражение от него может очень сильно пошатнуть позиции Вальтера: «Джош Хокит, я хочу тебя следующим. Я пну твою голову, как футбольный мяч, и заставлю тебя уважать Бразилию и нашу культуру, ты — дерьмо».

Хокит – бывшая звезда регби. А мы прекрасно знаем нескольких парней, которые после этого вида спорта сделали себе имя в единоборствах – Александр Волкановски, Джек Делла Маддалена. У Джоша тоже есть потенциал. Он интересен и в октагоне, и за его пределами. А если организация даст ему возможность быстро сойтись с Уокером, боец получит знак. Доверия от UFC добивается далеко не каждый боец.