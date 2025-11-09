Исторические рекорды и тотальное доминирование. Как Россия выступила на ЧМ по самбо

В Бишкеке (Кыргызстан) завершился очередной, 50-й по счёту, чемпионат мира по самбо. Сборная России прибыла на турнир в очень мощном составе и в статусе суперфаворита во всех весовых категориях и во всех дисциплинах. Выступала национальная команда под флагом Международной федерации самбо (ФИАС-1), как и на предыдущих мировых первенствах.

На этот раз не было сенсационных потерь в составе. Если в прошлом году звёздный ветеран Артём Осипенко не попал на чемпионат мира из-за осечки на чемпионате России, то в этот раз 10-кратный чемпион был в составе. Не обошлось без суперзвезды Шейх-Мансура Хабибулаева, а также в строю были очень перспективные Расул Наш и Михаил Кашурников. Снова на турнире фигурировали такие дисциплины, как самбо для слепых и женское боевое самбо, которые ввели на прошлогоднем первенстве.

В самбо для слепых в прошлом году было три весовые категории, и везде первенствовали россияне. На этот раз самбисты из нашей страны в этой дисциплине остались без золота: Виктор Руденко и Павел Селиванов выиграли серебряные медали (год назад оба брали первые места), Венер Латыпов стал бронзовым призёром. А вот в спортивном и боевом самбо сборной России удалось сделать шаг вперёд с точки зрения количества и ценности наград.

В женском боевом самбо год назад национальная команда взяла пять медалей в семи весовых категориях, три из которых были золотыми. На этот раз Россия вновь привезла прошлогодних победительниц и усилила состав. В итоге шесть медалей в семи весах и пять золотых комплектов. Вера Лоткова, Анжела Гаспарян и Софья Истомина стали двукратными чемпионками мира по боевому самбо, к ним добавились Анжела Гаспарян и Яна Полякова, которая в прошлом году оказалась второй. Ещё одну медаль в копилку команды принесла Яна Козырева — у неё бронза.

Софья Истомина Фото: sambo.sport

В женском спортивном самбо случился исторический рекорд. Впервые во всех весовых категориях золотые медали выиграли девушки из России . Это ощутимый шаг вперёд, потому что в предыдущие годы именно эта дисциплина выглядела слабо относительно других успехов команды. Для сравнения, в 2023-м женское спортивное самбо принесло пять медалей и только две золотые, в 2024-м было уже шесть медалей и три золота. На этот раз все семь весовых были покорены российскими самбистками: Маргарита Барнева, Анастасия Луканина, Татьяна Шуянова, Карина Черевань, Таисия Киреева, Анастасия Хомячкова и Альбина Чоломбитько. Эти девушки поставили исторический рекорд, который можно только повторить, но не превзойти.

Традиционно здорово проявили себя мужчины, но был и негативный момент. Титулованный Артём Осипенко оступился в шаге от финала, проиграв Асрору Хамидову в том числе из-за странного судейства. В итоге 11-е золото взять не удалось, однако Артём выиграл бронзовую медаль. Тем не менее суммарно у России в мужском спортивном самбо пять золотых медалей. Владимир Гладких, Расул Наш, Рамед Гукев, Сергей Кирюхин и Сергей Кузнецов. Из Бишкека без медали уехал лишь Владимир Мнацаканян, который был в шаге от бронзы, но уступил болгарину Димитару Стоянову.

Расул Наш Фото: Из личного архива Наша

Зато в мужском боевом самбо россияне выступили немного хуже, чем год назад . Тогда из Астаны удалось привезти четыре золотые медали, серебро и бронзу. На этот раз тоже было четыре золота, постарались Шейх-Мансур Хабибулаев, Абусупьян Алиханов, Михаил Кашурников и Артём Тадин. А Мухтар Гамзаев и Загид Гайдаров принесли в копилку бронзу. Опытный Гамзаев во второй раз кряду уезжает с ЧМ, став третьим. Без награды остался Ренас Зайнутдинов, остановившийся в четвертьфинале турнира. Но при этом отдельно стоит отметить золото Хабибулаева — он первым в истории стал семикратным чемпионом мира по боевому самбо . Ещё один исторический рекорд на этом чемпионате мира.