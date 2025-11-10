Исторический турнир UFC 322 с Махачевым затмит всё. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств новые яркие поединки и противостояния. Особняком стоит турнир UFC 322, на который будет обращено внимание всего бойцовского мира. Исторический поединок между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой за второй пояс лиги, бой лидеров женского P4P Валентины Шевченко и Вэйли Чжан, выступления других российских бойцов — всё это будет в карде турнира в Нью-Йорке. Помимо этого, фанатов ожидают большой турнир по боксу в Лондоне с реваншем Криса Юбэнка-младшего и Конора Бенна, а также вечер кикбоксинга на Урале, в котором сойдутся Олег Фомич и Гаджи Автомат.

14 ноября. Ренато Мойкано — Юсуф Раисов

В Бразилии состоится выездной турнир ACBJJ 19, в рамках которого пройдёт схватка по правилам джиу-джитсу между бывшим претендентом на титул UFC Ренато Мойкано и бывшим чемпионом ACB Юсуфом Раисовым. Раисов предпринимает попытки перебраться в UFC, но пока так и не получил контракт. Возможно, именно успешная схватка с Мойкано поможет Юсуфу обратить на себя внимание матчмейкеров лиги Даны Уайта. Однако Ренато хорошо чувствует себя в борьбе, в ММА у него 10 побед сабмишенами, так что Раисову точно будет непросто.

15 ноября. Крис Юбэнк-младший — Конор Бенн

В Лондоне состоится большой вечер профессионального бокса. Возглавит его реванш двух британских боксёров — Криса Юбэнка-младшего и Конора Бенна. В апреле 2025 года парни впервые разделили ринг. Подогревал интерес к поединку бэкграунд отцов Юбэнка и Бенна, которые дважды дрались между собой. Да и сами Крис и Конор максимально прокачали бой: одно разбитое яйцо Юбэнком-младшим об голову Бенна чего стоит. Сам бой оправдал ожидания, в яркой 12-раундовой кровавой рубке Крис забрал победу решением судей. Поэтому от реванша мы вправе ожидать не менее зрелищного поединка.

15 ноября. Олег Фомичёв — Гаджи Наврузов

В Екатеринбурге пройдёт турнир по профессиональному кикбоксингу RCC Fair Fight 34. В главном поединке вечера в ринге сойдутся два топовых кулачника страны — Гаджи «Автомат» Наврузов и Олег «Фомич» Фомичёв. Бойцы встречались между собой в поединке на голых кулаках, бой оставил много вопросов и получился несобытийным. Реванш Фомич и Автомат проведут по правилам кикбоксинга в маленьких перчатках и обещают, что их второй очный поединок не разочарует зрителей.

В ночь с 15 на 16 ноября. Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена

Кажется, этот поединок не нуждается в особом представлении. Российский боец Ислам Махачев идёт за вторым историческим поясом UFC – в полусреднем весе: никто из россиян до него не владел чемпионскими титулами в двух весовых категориях промоушена. В соперниках у Ислама на турнире UFC 322 будет новоиспечённый чемпион в полусреднем дивизионе Джек Делла Маддалена. У австралийца выдающаяся серия из 18 побед, восемь из них были одержаны в UFC. Джек невероятно опасен в стойке и не намерен отдавать свой титул Махачеву, поэтому к поединку приковано колоссальное внимание, и, пожалуй, его точно можно назвать боем года.

В ночь с 15 на 16 ноября. Валентина Шевченко – Вэйли Чжан

Не менее интригующее противостояние будет и в соглавном событии турнира UFC 322. В клетке сойдутся лидеры женского P4P Валентина Шевченко и Вэйли Чжан. После того как Пуля вернула себе пояс в наилегчайшем весе, она провела защиту против главной претендентки Манон Фиоро и сохранила титул. Теперь Валентине предстоит провести по-настоящему громкий бой – против китаянки Вэйли Чжан, которая долгое время доминировала в минимальном дивизионе: китаянка, как и Махачев, поднимается в весе, чтобы войти в историю.

В ночь с 15 на 16 ноября. Роман Копылов – Грегори Родригес

В карде масштабного турнира UFC 322 из россиян будет присутствовать не только Ислам Махачев. Так, 11-й поединок в промоушене проведёт средневес Роман Копылов. Ему предстоит бой против мощного Робокопа – Грегори Родригеса. Копылов ярко проявляет себя в UFC, каждый его поединок получается зрелищным, но закрепиться в топ-15 Роману пока не удаётся. В последнем бою у него был отличный шанс подняться в рейтинге, он получил в соперники звёздного Пауло Косту, которому проиграл решением судей. Теперь Копылову предстоит бой с другим крепким бразильцем Грегори Родригесом, любящим зарубиться в стойке – отличная вывеска для фанатов.

Роман Копылов Фото: Getty Images

В ночь с 15 на 16 ноября. Шон Брэди – Майкл Моралес

На турнире UFC 322 в полусреднем весе пройдёт и поединок, который вполне можно назвать претендентским. Второй номер рейтинга Шон Брэди разделит клетку с непобеждённым Майклом Моралесом, занимающим восьмую строчку. Брэди перезагрузил карьеру после единственного поражения от Белала Мухаммада, вышел на серию из трёх побед, в последнем бою и вовсе разобрал на части бывшего чемпиона Леона Эдвардса. Теперь Шону предстоит доказать, что он один из главных претендентов на титул. У Майкла Моралеса идеальный рекорд 16-0, шесть побед в UFC, 12 нокаутов в карьере: для эквадорца бой с Брэди тоже отличный шанс заявить о своих титульных претензиях.

В ночь с 15 на 16 ноября. Леон Эдвардс — Карлос Пратес

В главном карде турнира UFC 322 состоится ещё один яркий поединок в полусреднем весе. Бывший чемпион лиги Леон Эдвардс разделит клетку с самым зрелищным «Боевым ботаником» Карлосом Пратесом. Эдвардс переживает не самый простой период в карьере. После двух успешных защит титула чемпиона британец проиграл Белалу Мухаммаду и потерял пояс. Вернуться на победную серию он не сумел, уступив в последнем бою Шону Брэди. Теперь ему предстоит непростое испытание в виде Карлоса Пратеса. Бразилец — один из ярчайших бойцов дивизиона, в UFC у него рекорд 6-1, все шесть побед Пратес добыл нокаутами и стремится улучшить статистику в бою с бывшим чемпионом.

В ночь с 15 на 16 ноября. Байсангур Сусуркаев – Эрик Макконико

В прелимах UFC 322 выступит ещё один российский боец Байсангур Сусуркаев. Карьера Байсангура развивается крайне стремительно. Ещё в марте этого года он проводил поединок в промоушене Fury, а теперь выступит на самом масштабном турнире UFC в 2025 году. Байсангур в августе пробился в промоушен через Претендентскую серию, нокаутировав Муртазу Талху Али, а следом через четыре дня уже дебютировал в UFC, финишировав Эрика Нолана. Теперь непобеждённому россиянину предстоит поединок против Эрика Макконико. Американец в UFC провёл два поединка – уступил в дебюте Нурсултону Рузибоеву, а затем выиграл у Коди Брандейджа. Соперник для Сусуркаева не самый топовый, однако это шанс для Байсангура ещё раз громко заявить о себе на большом турнире.

В ночь с 15 на 16 ноября. Вячеслав Борщёв — Матеус Камило

Последним из россиян, кто получил бой на UFC 322, стал Вячеслав Борщёв. Он разделит клетку с Матеусом Камило, и для российского бойца это будет крайне важный поединок. Вячеслав проиграл три боя из четырёх последних и находится на грани увольнения, при том что Борщёв всегда закатывает в клетке шоу. Теперь Вячеславу нужно показать и результат в бою с Матеусом Камило. Бразилец идёт с рекордом 9-3 и провёл в UFC только один бой, проиграв в дебюте Габриэлю Грину.