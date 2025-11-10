Шевченко догоняет Нуньес по величию. Нужно только победить китайскую «машину»

В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке пройдёт один из лучших турниров года – UFC 322. И в соглавном событии вечера живая легенда Валентина Шевченко выйдет на очередную защиту титула в наилегчайшем дивизионе. На этот раз её соперницей станет Вэйли Чжан, которая доминировала в минимальном весе и теперь поднимается в весе. На фоне Ислама Махачева с Джеком Делла Маддаленой и поединков других звёздных полусредневесов Шевченко и Вэйли слегка потерялись, но это никак не влияет на реальную ценность этого боя.

Это будет не просто битва одной доминирующей чемпионки против другой. Тут встречаются первый и второй номера женского рейтинга pound-for-pound, чего раньше никогда не было . Только такие поединки способны поднять женские ММА на другой уровень, в том числе и если говорить об интересе к ним во всём мире. К женским боям в кардах турниров в целом отношение снисходительное, однако не в этом случае.

А конкретно для Шевченко это шанс приблизиться к Аманде Нуньес с точки зрения наследия. Пока бразильянка безусловный №1 в истории женских ММА, но Валентина где-то неподалёку, и именно такие бои, как с Вэйли, могут ей помочь. Отчасти ради этого поединка Шевченко даже не рассматривала переход в легчайший вес, чтобы подраться там за титул: «Переход в легчайший дивизион? Наилегчайший – это мой натуральный вес, я себя здесь очень хорошо чувствую. И тем более есть возможность сделать суперчемпионский бой с Вэйли Чжан, потому смысла не вижу идти в легчайший дивизион».

Но надо быть очень осторожной с Вэйли, потому что китаянка за последние годы превратилась в настоящую «машину». Чжан закошмарила свой дивизион, вернув пояс в ноябре 2022 года (к слову, это тоже было в Нью-Йорке), а потом трижды его защитила. Вэйли победила Аманду Лемос, Сяонань Янь и Татьяну Суарес решениями, но каждый раз там была тотальная доминация, и от финиша соперницы спасались за счёт невероятной живучести. А китаянка ещё и показала, что совершенствуется во всех аспектах. Суарес, например, была фаворитом за счёт доминирующей борьбы, её не просто так называют Табиб, но Вэйли, отдав один раунд, просто уничтожила Татьяну во всех остальных.

Вэйли — рекордсменка минимального веса по количеству побед в титульных боях. По шесть раз они с Йоанной Енджейчик побеждали в боях за пояс , однако Чжан при этом дважды побила польскую спортсменку и суммарно четырежды защитила титул. Вэйли уступала в UFC только Роуз Намаюнас, но с тех пор сильно спрогрессировала и будет для Шевченко очень серьёзным вызовом. Валентина в разы опытнее, однако тут у неё соперница, способная конкурировать с Пулей во всех аспектах.

Вэйли Чжан Фото: Jamie Squire/Getty Images

Шевченко в последние пару лет обсуждается в контексте спада и возраста. Ей 37 лет, не так давно её финишировала Алекса Грассо, а на бой с Манон Фиоро Валентина выходила в статусе андердога. Правда, как выяснилось, отправлять Шевченко на пенсию ещё рано. Она сейчас в шаге от того, чтобы сравняться с Амандой Нуньес по количеству побед в титульных боях, а также держит за собой уйму рекордов в своём весе: количество побед, победы нокаутами, победы в титульных боях, продолжительность победной серии . Особенно впечатляюще смотрится графа побед в титульниках — 10 побед у Валентины.

В последнем бою Шевченко отлично выступила против Манон Фиоро, так что даже нынешняя версия Пули более чем конкурентоспособна. И за Вэйли там уже стоит очередь. Талантливая Наталия Силва готова биться за титул, а Кайла Харрисон зазывает Валентину к себе: «В моём идеальном мире Валентина Шевченко побеждает Вэйли Чжан, и мы устраиваем бой в стиле «США против России», как в «Рокки 4».

Однако сейчас всё внимание на Вэйли. И Шевченко собирается идти за досрочной победой: «Готова к этому вызову. Буду искать финиш сразу после выхода в октагон». Если Валентина уйдёт с победой, то снова начнутся разговоры о сравнении наследия Шевченко и Нуньес. И «скальп» Вэйли может стать серьёзным аргументом в пользу Пули. Осталось самое сложное — остановить машиноподобную Чжан. Но у Шевченко точно достаточно ресурсов и опыта для победы.