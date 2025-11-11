Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Доминирование

Очередная часть спецпроекта «Чемпионата» о пути Ислама Махачева к вершине. В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 322 россиянин будет биться с действующим чемпионом в полусреднем дивизионе Джеком Делла Маддаленой и попытается стать чемпионом UFC в двух весовых категориях. В новой серии нашего сериала вспоминаем, как Ислам доминировал в лёгком весе.

Первый бой с Алексом Волкановски

Ещё в октагоне, когда Ислам Махачев стоял рядом с Хабибом Нурмагомедовым и Даниэлем Кормье после победы над Чарльзом Оливейрой, стало известно, кто станет следующим соперником. Доминирующий чемпион полулёгкого дивизиона и первый номер рейтинга pound-for-pound Алекс Волкановски страховал главный бой UFC 280 и планировал встретиться с его победителем. Об этом до турнира сказал и Дана Уайт. Именно поэтому Махачев, отлично об этом знавший, обратился к австралийцу и позвал его в октагон: «Я не вижу этого парня. Где этот коротышка? Ведите его сюда».

Хабиб добавил: «Ислам победил второго номера рейтинга вне зависимости от категории. Теперь мы хотим подраться с королем рейтинга вне зависимости от категории — Волкановски в Австралии».

Разумеется, и Волкановски был только за. Сам Ислам благодаря победе над Оливейрой дебютировал в рейтинге pound-for-pound и сразу оказался на третьем месте. В течение следующих нескольких недель бойцы уже потихоньку начали обмениваться репликами о бое. Алекс ждал, что Махачев сломается, когда в бою с ним всё пойдёт не по плану россиянина, за Ислама в основном говорили Хавьер Мендес и Али Абдель-Азиз. 13 ноября было официально объявлено — Махачев и Волкановски возглавят турнир UFC 284 в феврале 2023 года, а сам ивент пройдёт в Австралии. Хабиб отметил, что Алекс станет более сложным соперником для Ислама, но был уверен, что его друг оформит очередной финиш.

Обсуждения раскладов перед боем преимущественно сводились к двум тезисам: «Махачев будет доминировать в борьбе» и «Волкановски превзойдёт Ислама в стойке». Для подготовки австралиец приглашал в лагерь Армана Царукяна, однако тот отказался. Зато согласился Майрбек Тайсумов. А в то же время у Махачева была самая непривычная подготовка в карьере. В начале 2023 года появилась новость, что Хабиб решил полностью уйти из ММА и больше не будет полноценно готовить бойцов к поединкам. Менеджер Ризван Магомедов сообщил, что Нурмагомедова в Австралии, скорее всего, не будет: «Думаю, он чётко дал понять, и это было такое взвешенное решение, к которому он подходил долгое время. Не нужно искать никаких закулисных причин или там радикальных инцидентов. Просто он к этому пришёл. Он закончил свою карьеру в 2020 году, но путешествует во время тренировочных сборов, во время боёв. Из 12 месяцев он 10 отсутствует дома, постоянно в этих разъездах. И он пришёл к такому решению, что пора проводить время с семьёй, уделять время детям. И, скорее всего, он этот бой пропустит, да».

Волкановски тут же предупредил, что использовать этот фактор в качестве оправдания не нужно: «Ему лучше не использовать отсутствие Хабиба рядом как оправдание, когда всё будет сделано. Исламу не нужно, чтобы кто-то держал его за руку и был там с ним. Наличие Хабиба в углу, безусловно, помогло бы во многих отношениях. Достойный ли Махачев чемпион? 100%».

Ислам не переживал о том, что Волкановски может доставить ему серьёзные проблемы, и постоянно подчёркивал, что с его борьбой Алекс не справится. Тогда же Махачев подарил мем, выдав цитату «у вас в Австралии нет борьбы». Но в целом российского бойца беспокоило отсутствие большого ажиотажа вокруг боя первого и третьего номеров P4P: «Вижу, что не такая большая раскрутка. У Уайта самого большие проблемы, он ей внимания много не уделяет. Здесь, в Перте, все знают о поединке и ждут его. А в плане платных трансляций — да, можно было сделать больше. Виделись с Волкановски всего раз, в Сиднее. Турне можно было организовать по миру, в Америке конференцию сделать».

Уайт вскоре парировал: «Это неправда. Во-первых, я разговаривал с Исламом. Во-вторых, кто у него брал интервью? Кто его переводил? Парень говорит по-русски, так что это могло быть вырвано из контекста. Кроме того, он живёт в Дагестане. Что он знает о том, что делается для раскрутки боя? Он ничего не знает. Бой с Волкановски будет одним из пяти величайших событий всех времен. Арена уже распродана. Если вы захотите сейчас купить билет в Перте, то не сможете этого сделать. Всё идёт к тому, что это будет крупнейшим номерным турниром в Австралии, который сейчас по продажам платных трансляций примерно на 6% отстаёт от третьего боя Конора Макгрегора и Дастина Порье. Вероятно, мы побьём рекорд. Поэтому, когда кто-то говорит, что бой не раскручивали, это просто смешно. Это то, что мы называем интернетным фейком».

Сам бой сложился невероятно сложно. Махачев, славившийся тем, что практически не позволяет попадать по себе акцентированно, пропускал много лишнего, а борьба работала явно не так, как на это рассчитывал Ислам. Согласно судейским запискам, первый, второй и четвёртый раунды ушли Махачеву от всех трёх судей. Этого хватило для победы единогласным решением, однако в концовке пятого раунда у Ислама были большие проблемы и если бы не гонг, то кто знает, как бы всё закончилось. Махачев позже говорил, что Волкановски выиграл у него одну минуту из 25 (ту самую, в конце пятого раунда), но было очевидно, в том числе по лицу Ислама, что это был самый тяжёлый бой в его карьере.

Хабиб тоже признавался, что ему было сложно смотреть бой: «Да, я думаю, это самый сложный бой. Для меня это эмоционально сложно. Потому что тяжёлый бой вдали от дома. Акклиматизация, на восстановление от весогонки на 11 часов меньше, чем в Абу-Даби. Ты в это время можешь ещё один раз поспать и покушать, 2-3 кг набрать. Тяжёлый момент был, я всё это понимал. Зрители это закулисье не знают, но я знал, что между взвешиванием и боем будет 28 часов, а в Абу-Даби было 39 часов. Это большая разница. А ещё часовые пояса, Австралия. Однако это всё не отмазки, объясняю, почему переживал. Меня не было рядом, конечно. Первый раз в жизни. Я очень сильно переживал».

После поединка Махачев попросил дать настоящего, а не фейкового претендента, Волкановски же признался, что недооценил стойку Махачева: «Дайте раунд аплодисментов Исламу. Мне никто не давал шанса, но я давал его себе и ожидал, что выиграю. Он был хорош. Я здорово подготовился, в каких-то позициях мог выжать больше, отнёсся к ним легкомысленно. Но это был отличный бой. Ему стоило уважать мои борьбу и грэпплинг, и мне, может быть, стоило уважать его ударку, потому что он донёс несколько ударов».

Лучше всех описал бой Даниэль Кормье: «Алекс Волкановски был первым, кто заставил Махачева выглядеть простым человеком. Он сделал так, что Ислам выглядел обычным человеком, но всё равно не победил. Я думаю, похвала и восхищение, которые Александр получил за свое выступление, говорят о том, какой особенный Махачев. В целом это был отличный бой. Потрясающий поединок».

Были те, кто считал, что Махачеву подарили победу, однако таких оказался мизер. Даже на портале MMADecisions только шесть экспертов посчитали, что победил Волк, а 23 человека отдали победу Исламу. У фанатов оценки были гораздо ближе. Ещё один неприятный момент —шумиха вокруг мнимого читерства Махачева. Начал всё Дэн Хукер: «Тупица считает, что он может прилететь в Австралию, нанять медсестру, чтобы она поставила ему капельницу, и мы не узнаем об этом. Читер. Докажи, что я неправ. Держу пари, у тебя не получится. Когда он не обманывает — он не выигрывает».

В какой-то момент даже Волкановски намекал на читерство Ислама, а основной причиной таких обвинений было фото, где на руке у российского чемпиона виден след от укола. Махачев объяснил ситуацию: «Я даже комментировать это не хочу, потому что у нас есть эксперты, которые работают с UFC — это USADA, и меня до боя, после боя четыре раза проверяли. Кто-то выставил фотографию, что у меня были синяки на венах, но в Австралии у них была ещё своя комиссия, которая брала кровь в неделю боя, в среду, а фотографии стали брать с четверга, когда у нас была фотосессия. Кто-то начал эту тему раздувать, однако со стороны UFC или USADA ничего не было».

В команде Волкановски вели себя очень странно. Например, тренер Юджин Бэрман выдал любопытный спич: «У нас есть достоверная информация, однако её недостаточно по нескольким причинам, и одна из них заключается в том, что перед боем действительно можно ставить капельницу, но не более 100 мл за 12 часов. Всё сводится к тому, верите ли вы в то, что люди приняли 100 мл и остановились. У нас достаточно оснований, чтобы обратить внимание на это. Вот почему Алекс и другие смеются над этим — мы точно знаем, что что-то происходит, только не можем сказать, что именно. Нас расстраивает это, потому что в спорте нужно играть на равных. Если бы кто-то из моей команды делал что-то запрещённое, я бы немедленно дистанцировал команду от этого человека. Может быть, что-то всё же выйдет наружу».

Реванш с Волкановски

В любом случае, когда в команде Ислама пригрозили, что за громкие заявления придётся отвечать, скандал утих, и пути бойцов на время разошлись. Махачев не стал первым номером рейтинга P4P, несмотря на победу над Волком, однако заявил, что для него важнее было защитить титул. Ислам двинулся дальше, хотя Алекс неоднократно говорил, что хочет подраться с россиянином снова в конце года и уже в Абу-Даби. Ситуация в лёгком весе была такая, что в целом у Махачева не было соперников: Бенеил Дариуш проиграл Чарльзу Оливейре и выбыл из гонки, Джастин Гэтжи и Дастин Порье подрались между собой, Арман Царукян ещё не закрепился в качестве претендента.

В планах UFC не было реванша Махачев — Волкановски, тем более что австралиец перенёс операцию на руке и выбыл до сентября. Тогда же объявили, что Ислам вновь будет биться в Абу-Даби с Оливейрой. Реванш, который никто не хотел, однако других вариантов по большому счёту не было. В тот момент Махачев всерьёз заговорил о мечте подраться за второй пояс: «Я дал шанс парню из другого дивизиона, теперь моя очередь».

Но 11 октября пришла сенсационная новость — Оливейра получил рассечение в спарринге и тут же сообщил, что снимается с боя – за 10 дней до турнира UFC 294. И на замену экстренно вызвался Волкановски, у которого к тому моменту уже был согласован бой с Илиёй Топурией на январь. Более того, в Абу-Даби был Матеуш Гамрот, официальный запасной титульного боя, однако его просто проигнорировали в пользу гораздо более громкого противостояния. За 10 дней до турнира Махачев получил нового старого соперника и предупредил Волкановски, чтобы тот не использовал короткое уведомление в качестве отмазки.

Ислам сказал, что просил любого соперника, чтобы лагерь не пропадал зря, а когда ему предложили реванш с Алексом, то выдал фразу, которую Дана Уайт позже увековечил в UFC PI: «Что означает этот титул? Он означает, что ты лучший в мире, и, если ты лучший в мире, не имеет значения, кто стоит напротив тебя. Мне что, отказаться? Никогда. Давай сделаем это».

Перед самим реваншем Махачев утверждал — Алекс сам не верит в свою победу, он приехал сюда только за чеком, шансов нет. Однако первый бой между ними оставил вопросы и, соответственно, в этот раз Волкановски оценивали гораздо выше, чем за восемь месяцев до этого. Но в этот раз Ислам просто снёс бывшего лидера рейтинга P4P, нокаутировав его в первом раунде красивейшим хай-киком слева. Все вопросы закрылись и отпали, никакой трилогии, никакого титула для Волкановски в лёгком весе. Скорее всего, именно эта победа окончательно сделала Ислама звездой и заставила относиться к нему не просто как к человеку, пришедшему после Хабиба. Спустя две недели после турнира Махачев стал первым номером рейтинга P4P, гештальт был закрыт.

Отказ от UFC 300 и бой с Порье

Позже Волкановски признавал, что выход на коротком уведомлении, скорее всего, был глупостью. Тем не менее история с Алексом была закончена, Махачев заявил, что у UFC есть работа — пора искать нового претендента. С этим тоже возникли проблемы. Гэтжи отправили защищать пояс BMF с Максом Холлоуэем на UFC 300, Оливейру «наказали» за слёт с титульника боем против Царукяна, а Порье свели с ярким французом Бенуа Сен-Дени. Сам Ислам хотел вернуться весной, а потом подраться осенью. Поступало предложение выступить на UFC 300 за пояс в полусреднем весе, но по срокам Махачеву это не подходило из-за Рамадана.

К тому времени стало ясно, что из претендентов остаётся Порье, потому что победитель боя Оливейра — Царукян не успел бы восстановиться к намеченной дате. А Дастин прошёл Сен-Дени и был готов биться в июне. Махачев отмечал, что выбора особого и нет: «Знаю, что Дастин не достоин титульного шанса, но у меня нет выбора. Все остальные бойцы сейчас заняты, а я хочу драться. Хочу провести три поединка в этом году. Я должен выбрать соперника — Порье сейчас свободен. Он показал отличное выступление и оформил красивый нокаут. Он свободен и здоров, поэтому я предложил ему подраться в июне».

Сразу после UFC 300, когда стало ясно, что Царукян отказался биться на UFC 302, было официально объявлено о бое Махачев – Порье. А Арману достался панч от Ислама: «Не удивлён, что Арман отказался драться со мной. Парень постоянно болтает о реванше, но UFC предлагал ему поединок со мной уже три или четыре раза. И каждый раз он говорил нет».

Порье отлично понимал, что это его последний титульный шанс в карьере, однако шансов ему практически не давали, ожидая лёгкой прогулки для Ислама. К тому же в угол чемпиона возвращался Хабиб Нурмагомедов. Перед боем градус подскочил из-за небольшой перепалки между бойцами, но всё быстро утихло. Зато начались разговоры о стафилококке у Махачева — такой вывод сделали из-за того, что на фото с тренировки россиянин всегда был в повязке на ноге. А на фотосессии перед турниром были видны следы инфекции. Сам Ислам и его команда всё опровергли.

Бой с Порье выдался гораздо сложнее, чем этого ожидали. Дастин был хорошо готов к борьбе, но, как и Волкановски, недооценил ударку Махачева и прилично напропускал. Однако даже при этом Порье стал проблемой — посёк чемпиона, хорошо отрабатывал по корпусу, даже забрал раунд. Ислам впервые так сильно устал, но даже сквозь это состояние Махачев выполнил прекрасный перевод через энкл-пик, попытался выйти на гильотину и в итоге задушил Порье приёмом Д’Арсе. Как потом сказал Ислам, это его любимый сабмишен, а после этого россиянин снова заговорил о втором поясе: «Хочу драться за второй пояс. Это моя мечта. Хочу почувствовать эту энергию опять. Потому что когда ты защищаешь титул, это уже не то. Так что мне нужен новый».

Насчёт слухов о проблемах со здоровьем Махачев тоже высказался – и подтвердил, что стафилококк был: «Да, у меня были проблемы со здоровьем перед боем с Порье. Где-то фотография вылезла, на которой видно, что у меня стафилококк. Инфекция. Ну… Немного она меня помучила. Примерно неделю, когда приехал в США. У меня не было тренировок, я просто отдыхал, ходил к врачам. Инфекция не прогрессировала. Сниматься с боя не планировал — позади большой путь».

Травма руки, слёт Царукяна и уход из дивизиона

Дана Уайт позже сказал, что Ислам заслужил драться за второй пояс, но в июле 2024 года эти планы рухнули — Леон Эдвардс проиграл Белалу Мухаммаду и утратил титул. Махачев остался в лёгком весе, так как с Белалом драться не планировал из-за хороших с ним отношений, они к тому же неоднократно тренировались вместе. Так у Ислама остался один вариант — реванш с Арманом Царукяном, который традиционно ждали в октябре на турнире в Абу-Даби. Однако вмешалась травма руки у чемпиона, о чём он сам и сообщил: «После боя с Дастином Порье болели кулаки и много чего ещё. Берём время, всё заживает потихоньку. Но рука продолжала меня беспокоить. Сделали МРТ недавно. И подтвердили, что есть частичный разрыв связок. Посмотрим… Если не смогу восстановить, может, даже придётся оперировать. Бой 26 октября? Под вопросом. Ещё не общались насчёт поединка. Сейчас делаю реабилитацию каждый день. Посмотрим, как будет рука. Я очень хочу выступить до конца года. Но хочу подойти в форме, подготовиться — чтобы ничего не беспокоило. Перед последним боем тоже было очень много мелких травм, как-то накопилось всё — и хочу дать организму восстановиться. Однако я тренируюсь, держу себя в форме. Посмотрим, что будет».

В сентябре Махачев сообщил, что выступит либо в конце года, либо в январе, а соперник — Царукян. Дана Уайт подтвердил — никаких временных поясов, ждём Ислама. В октябре чемпион вернулся к тренировкам, а спустя месяц стало ясно, что реваншу с Царукяном – быть, бой возглавит первый номерной турнир 2025 года UFC 311. Несмотря на то что Махачев постоянно говорил, что Арман просто пытается раскручивать себя за его счёт, он максимально серьёзно относился к претенденту: «Согласен с тренером — у Царукяна нет слабостей. Если я хочу их найти, то придётся глубоко изучить его навыки. У Армана есть всё, это настоящий претендент на титул. Я усердно готовлюсь к защите уже три месяца, потому что знаю, что есть бойцы, которые хотят забрать мой пояс. Не хочу давать никому шансов».

Впервые Махачев как чемпион получил к турниру кастомные шорты, на которых были изображены кинжал и гора Пабаку. Дорога к ней начинается от Бурши, родового села Ислама. Она располагается на высоте 3997 м над уровнем моря, а сам Махачев дважды покорял вершину, впервые — в 17 лет. По словам бойца, это удавалось не всем.

Бой с Царукяном даже не требовал дополнительной раскрутки, все понимали, что будут биться два лучших легковеса мира на данный момент. Но никто не ждал, что незадолго до взвешивания реванш рассыплется — Арман снялся с боя из-за проблем со спиной. В UFC ещё в начале недели знали, что это возможно, поэтому сказали Ренато Мойкано и Бенеилу Дариушу, которые должны были биться на том же турнире, чтобы они делали чемпионский вес. В итоге обратились к Мойкано — он, будучи 10-м номером рейтинга, экстренно спасал мейн-ивент.

Махачев тоже отказываться от такого короткого уведомления не планировал: «Я не мог оставить этих людей без боя. Всё для вас, ребята. Как изменится мой план на бой? Никак. Я размажу соперника, вот и всё. Без разницы, кто передо мной». Дана Уайт тоже подтвердил настрой россиянина: «Когда я позвонил Исламу, он сказал: «Брат, я чемпион и буду драться с кем угодно».

Четвёртая, рекордная защита титула получилась для Махачева очень лёгкой. В одном из эпизодов многим показалось, что Мойкано отправил Ислама во флеш-нокдаун, но там чемпион оступился, и попадания не было. Зато россиянин тут же подключил борьбу и через несколько секунд закрыл на шее Ренато Д’Арсе, заставив опытного джитсера сдаться. После боя Махачев призвал любого желающего сделать вес и зайти в октагон, чтобы попробовать отобрать у него пояс. Царукяну было адресовано персональное послание: «Кое-кому повезло, что его здесь не было».

А Дана Уайт, который все предыдущие годы не соглашался с лидерством Махачева в рейтинге pound-for-pound, сделал важное признание: «Он всегда был первым номером рейтинга. Моё мнение? Я признаю́, что Махачев — лучший боец вне весовой категории. Ну что, теперь все счастливы?»

После четырёх защит Махачев в очередной раз оказался перед тупиком — с кем драться? Царукяна сразу же отбросили от гонки, Оливейра и Гэтжи были совсем неоптимальными вариантами, а с Илиёй Топурией Ислам биться не собирался, пока тот не проведёт в лёгком весе претендентский бой. Попутно шли разговоры о желании Махачева подраться за второй пояс, однако всё упиралось в Белала Мухаммада. При этом Ислам ещё хотел оставить у себя титул чемпиона в лёгком весе. В мае Мухаммад проиграл Джеку Делла Маддалене, и пазл сложился сам собой. Махачев написал, что пришло время стать двойным чемпионом, Делла Маддалена сразу понял, с кем у него будет дебютная защита, а пояс в лёгком весе стал вакантным — ради этого Хантер Кэмпбелл летал в Дагестан и уговаривал Махачева в случае удачного для него расклада освободить свой титул.

Вероятнее всего, эпоха Махачева в лёгком весе завершена, и итоги у неё такие: рекорд дивизиона по количеству защит титула (4), рекорд по количеству побед в титульных боях (5), самая длинная победная серия в лёгком весе (14), третье место по количеству сабмишенов. Все рекорды Хабиба и остальных легковесов пали, история была переписана. Помимо этого, Махачев в шаге от повторения рекорда Андерсона Силвы по длительности победной серии (15 побед против 16 у бразильца) и может стать 11-м бойцом в истории, бравшим пояса в двух весовых категориях. Совсем скоро Ислам может заложить ещё один кирпич в стену своего и без того шикарного наследия в UFC.

Следующая серия нашего спецпроекта — уже совсем скоро!