Последний Император возвращается! Всё ради легендарного реванша

Современный бокс переживает очень противоречивые времена. И одним из главных трендов становятся поединки ветеранов. Бойцы, которые давно завершили профессиональную карьеру, возвращаются, чтобы вновь порадовать публику. И на протяжении долгого времени болельщики ждали такого шага от Фёдора Емельяненко. Последний Император практически сразу после ухода из смешанных единоборств сообщил, что не против побоксировать. Но всё это оставалось лишь на уровне разговоров, причём называлось огромное количество потенциальных соперников. И только теперь появилась конкретика.

49-летний Последний Император сообщил, что наконец-то нашёл соперника, с которым сможет подраться по правилам бокса. Есть ощущение, что для россиянина была важна история противостояния, красивый повод раскрутить бой. И он, нужно отметить, подвернулся. Фёдор заявил, что проведёт долгожданный реванш с Мирко КроКопом: «Изначально мы вели переговоры, чтобы провести этот бой в Японии. К сожалению, в силу определённых причин организовать поединок там не получилось. И наши сербские друзья подхватили эту идею. Я вызвал Мирко на поединок, и он предварительно дал согласие.

Бой планируется в марте-апреле 2026 года. Сейчас мы начнём детальное обсуждение контракта. Поединок пройдёт по правилам бокса. Я бы хотел показать всему миру, что и самбисты могут боксировать».

Фёдор Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стоит отметить, что противостояние действительно имеет очень мощную историю. И насчитывает она 20-летний срок. 28 августа 2025 года в Японии Фёдор и Мирко провели поединок по правилам смешанных единоборств. Он стал частью грандиозного шоу PRIDE Final Conflict — 2005. Естественно, к поединку было приковано повышенное внимание. Парни находились в прайме, поэтому обещали закатить шикарную рубку. Именно так и получилось. На протяжении всех трёх раундов в воздухе витала интрига. И всё-таки Фёдор склонил чашу весов на свою сторону. Он одержал победу единогласным решением судей.

Естественно, теперь КроКоп попытается сделать всё, чтобы взять реванш. Достаточно просто представить, что он ждал своего часа 20 лет, и по коже начинают бегать мурашки. Кроме того, противостояние подогревается не только бойцовской историей. Дело в том, что соперники несколько раз сталкивались на тренерском поприще. Там они бились с переменным успехом. И вот вновь получат возможность надеть перчатки и столкнуться лицом к лицу. Искромётного трэш-тока и пощёчин на стердаунах, как это устраивал Майк Тайсон, ждать не стоит. Это далеко не те личности, которые стали бы действовать подобным образом. А вот в ринге может быть очень жарко.

Мирко КроКоп Филипович Фото: Etsuo Hara/Getty Images

51-летний Мирко, конечно, возвращается после долгого простоя. Он свой последний поединок на профессиональном уровне провёл в 2019 году. Более того, боец действительно смог уйти на пике. Он завершил карьеру в тот момент, когда вышел на серию из 10 побед. А такое покоряется далеко не каждому. Например, у Фёдора на финишной прямой такой красивой истории не сложилось. КроКоп всегда отличался классным физическим состоянием, находился в шикарной форме. Поэтому есть уверенность, что и к такому важному реваншу он подведёт себя на максимуме. Слишком уж принципиальной для него осталась эта история.

В физических кондициях 49-летнего Емельяненко также не стоит сомневаться. Россиянин продолжает пахать в зале, что видно по страницам в социальных сетях его партнёров по команде и подопечных. Особенно это бросалось в глаза, когда свой последний поединок проводил тяжеловес (!) Вадим Немков. На разминке Фёдор легко поднимал его в воздух и переносил с места на место. Последний Император никогда не отличался огромным количеством мышц или атлетичным телосложением. Но всегда находился в форме, которая позволяла ему ударно проводить свои поединки. Поэтому и теперь он должен подвести себя к бою в прекрасной форме.

Возвращение Последнего Императора – огромное событие для российских единоборств. Поэтому фанаты уже считают дни до того момента, как снова увидят поединок Фёдора. Теперь самое главное, чтобы предварительные договорённости были соблюдены. К сожалению, история знает массу примеров, когда очень перспективные задумки срывались в самый последний момент. Очень не хочется, чтобы такая же судьба постигла и это противостояние.