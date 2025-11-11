Ещё недавно был курьером, а теперь прорвался на UFC 322… Почему Сусуркаев — особенный

В ночь с 15 на 16 ноября в Нью-Йорке, США, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится самый масштабный турнир года в смешанных единоборствах – UFC 322. Помимо двух грандиозных поединков Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены, а также Валентины Шевченко и Вэйли Чжан, в карде будет много интересных боёв, в том числе с участием российских представителей. Так, второй поединок в лиге проведёт подающий большие надежды Байсангур Сусуркаев, который разделит клетку с Эриком Макконико.

Имя: Байсангур Сусуркаев

Байсангур Сусуркаев Дата рождения: 8 января 2001 года

8 января 2001 года Место рождения: Махачкала, Россия

Махачкала, Россия Рост: 188 см

188 см Размах рук: 201 см

201 см Рекорд: 10-0

10-0 Весовая категория: средняя

средняя Место в дивизионе: -

- Команда: -

- Прозвище: Охотник

Бросил ММА ради футбола

Байсангур Сусуркаев родился в Махачкале, но по происхождению чеченец, собственно, и вырос он в чеченском селе Бердыкель. В единоборствах он оказался в возрасте девяти лет вслед за старшим братом, причём сразу стал заниматься ММА. Несмотря на то что у парня был талант к этому, вскоре он переключился на футбол и оставил боевые искусства на пять лет. Периодически Сусуркаев всё равно проводил спарринги, занимался с братом, который продолжал быть в ММА, но футбол на тот момент увлёк Байсангура больше, и им он занимался вплоть до 17 лет, после чего вернулся к тренировкам в смешанных единоборствах. Как признавался сам Байсангур, за это время ММА стали совершенно другим видом спорта – более популярным, в котором появились большие возможности.

«К началу 2018 года я снова вернулся в ММА и начал тренироваться с Шамсануром Магомадовым около двух-трёх месяцев. Месяц тренировался с Магомедом Хамзаевым. Потом переехал в Москву и три месяца тренировался под руководством Ахмеда Мусаева, а после выиграл чемпионат Москвы и чемпионат России по панкратиону и вернулся обратно в Грозный», — рассказывал Байсангур в интервью ИА «Чечня сегодня».

Возвращение к боям и дебют в АСА

После возвращения из Москвы в Грозный Байсангур присоединился к бойцовскому клубу «Ахмат», где его заметил тренер Мурад Бичуев. Дебютировал в профессионалах Сусуркаев в декабре 2019 года, и для победы нокаутом над Бакбергеном Анваровым ему потребовалось всего 36 секунд. Следующего боя пришлось ждать целый год, в декабре 2020 года Байсангур разделил клетку Геннадием Хамзиным и финишировал его за 46 секунд. Чуть больше минуты провёл в клетке за два года Сусуркаев, одержав две победы и поймав взгляды матчмейкеров АСА.

Так Байсангур оказался в промоушене АСА Young Eagles, где чуть больше чем за год провёл четыре поединка. Все они закончились одинаково – Сусуркаев переехал всех соперников в первом раунде. Рекорд 21-летнего чеченца составлял 6-0, все победы были добыты нокаутами в стартовом отрезке – фантастические показатели для молодого бойца. И на этой ноте Сусуркаев отправился покорять США с одной-единственной целью – попасть в UFC.

Работа курьером и разнорабочим

Свой последний поединок в России Байсангур провёл 31 марта 2022 года, а первый бой в США – 22 ноября 2024 года. Колоссальный простой для молодого бойца, которому нужно набираться опыта и прогрессировать. Вместо этого Байсангур набирался опыта по выживанию в чужой стране, и с этой задачей справляться было крайне сложно, если учитывать, что нужно было ещё и тренироваться, и быть готовым проводить поединки. Пауза была связана как раз с тем, что Сусуркаев много работал и при этом не мог получить бои. Байсангур признавался, что ему пришлось сменить менеджера, потому что предыдущий специалист никак не мог пристроить бойца и приблизить его к UFC.

За время ожидания Сусуркаев много работал, причём делал это неофициально – чтобы было время для тренировок с утра. Байсангур трудился разнорабочим, курьером, занимался доставкой писем и лекарств, был водителем и охранником. Сусуркаев работал по 9-10 часов и при этом находил время и силы для тренировок. В моментах у него проскакивали мысли бросить всё и вернуться домой, но всё же чеченский боец дождался своего шанса.

Байсангур Сусуркаев Фото: Из личного архива спортсмена

Новый менеджер организовал Байсангуру два поединка. Первый прошёл под эгидой промоушена BORROKA, и бой против Шейна Собноски – единственный на данный момент в карьере Сусуркаева, который дошёл до судейского решения. Здесь сказались и длительный простой, и психологические моменты: Байсангур в погоне за очередным нокаутом сильно вымахался, и пришлось вытаскивать победу уже на морально-волевых. Второй бой в США состоялся в лиге Fury: во втором раунде российский боец нокаутировал грузина Ираклия Кучухидзе и должен был получить поединок за пояс организации.

Весной 2025 года после двух побед в Америке Байсангур получил приглашение от Хамзата Чимаева присоединиться к его лагерю, где Сусуркаев, безусловно, набрался колоссального опыта. Интересно, что сейчас Байсангура как раз много сравнивают именно с Борзом, да и сам Хамзат после совместных спаррингов и тренировок отмечал, что у Сусуркаева есть все данные, чтобы вырасти до уровня суперзвезды.

Хамзат Чимаев и Байсангур Сусуркаев Фото: Из личного архива Байсангура Сусуркаева

Два боя за четыре дня и шок Даны Уайта

В UFC Сусуркаев влетел вихрем, как, собственно, в своё время и Хамзат Чимаев. Байсангур получил вызов на Претендентской серии Даны Уайта 12 августа, причём вышел на замену всего за четыре дня до поединка. Это не смутило Сусуркаева, который ждал этого шанса три года: россиянин эффектным фронт-киком пробил корпус Муртазе Талха Али уже в первом раунде. А после боя пытался докричаться до Даны Уайта, показывая четыре пальца.

Уже потом Байсангур объяснял этот жест просьбой дать ему поединок на турнире UFC 319, где Хамзат Чимаев проводил титульный бой против Дрикуса дю Плесси. А турнир этот состоялся… 16 августа, то есть через четыре дня после поединка Сусуркаева в Претендентской серии. Дана Уайт такие истории любит, тем более что сам Борз ручался за молодого бойца, и Сусуркаев дебютировал в промоушене уже через четыре дня после получения контракта.

Дебют получился успешным. Сусуркаев задушил Эрика Нолана во втором раунде, хотя американец скептически относился к спаррингам Байсангура с Борзом и задевал не только Сусуркаева, но и Чимаева. Российский боец довёл свой рекорд до 10-0, девять поединков он завершил досрочно и, конечно, впечатлил Дану Уайта.

«Слушайте, этот парень принял бой на четырёхдневном уведомлении, победил, вернулся и снова подрался на четырёхдневном уведомлении. Само давление, с которым парню пришлось столкнуться [и которое пришлось преодолеть], впечатляет. И мне также понравился Нолан. Я подошёл к нему после боя и сказал: «Вернись домой, отдохни, проведи время с семьёй, поскольку ты никуда не уходишь». Мы подпишем контракт с ним», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 319.

Теперь Байсангур получил бой на самом большом турнире организации в этом году. Ещё год назад Сусуркаев сидел без боёв и зарабатывал на проживание, а сейчас выйдет в клетку «Мэддисон Сквер Гарден». В соперниках у россиянина будет Эрик Макконико с рекордом 10-2-1. Американец дебютировал в UFC с поражения от Нурсултона Рузибоева, однако успел закрыть неудачу в бою с Коди Брандейджем. Да, соперник у россиянина не самый статусный, но Байсангуру не стоит недооценивать оппонента: нужно выходить, делать свою работу и дальше прокладывать путь к мечте, который сдвинулся с мёртвой точки.