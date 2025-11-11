Первый серьёзный вызов для Никиты Цзю. Справится или останется в середняках?

Никита Цзю выступает на профессиональном уровне с марта 2022 года. За это время сын Кости Цзю успел набить рекорд 11-0, оформил девять нокаутов, выиграл несколько второстепенных поясов и даже появился в рейтингах ведущих боксёрских организаций. Но даже при хорошей статистике к нему остаются вопросы — бился он только в Австралии, где ему комфортно и могут подобрать относительно удобных соперников, больших имён у него в резюме нет, Никита бил середняков. Примерно такие же вопросы были и к его старшему брату Тиму Цзю, который в итоге не справился с топ-уровнем и теперь пытается перезагрузить карьеру в США.

А Никита пока продолжает оставаться в Австралии и работает с теми же менеджерами, от которых недавно ушёл его брат. Но у младшего Цзю наконец-то появилась возможность проявить себя против крепкого и опытного соперника, который точно выше уровнем, чем предыдущие оппоненты Мясника. 16 января в Брисбене, Австралия, Никита Цзю встретится с Майклом Зерафой, бывшим претендентом на пояс WBA в среднем весе .

Конечно, отнести Зерафу к категории «топов» сложно, однако это точно самый серьёзный вызов в карьере Никиты на данный момент. На счету Майкла 37 боёв на профессиональном ринге (32-5), это немногим меньше, чем у братьев Цзю, вместе взятых. И между соперниками есть неприязнь, что тоже добавляет интереса поединку. Четыре года назад Зерафа должен был биться с Тимом Цзю, бой неплохо разогревали. В первую очередь старался Майкл, который утверждал, что Цзю — дутая фигура, которую создала его команда. В итоге сам же Зерафа снялся из-за проблем со здоровьем, но и в дальнейшем не упускал возможность поддеть Тима. Разумеется, на этом фоне между Майклом и Никитой тоже возникло напряжение.

Майкл Зерафа Фото: Matt King/Getty Images

И даже сейчас, когда бой официально объявили, промоутер Джордж Роуз заявил, что у боксёров есть неприязнь друг к другу: «Это событие огромного масштаба. У нас есть Никита Цзю, самое обсуждаемое имя в австралийском боксе, который выходит против Майкла Зерафы, сделавшего своей миссией разрушение наследия Цзю. Между ними глубокая неприязнь, и 16 января всё закончится в Брисбене. Больше никаких разговоров, никаких оправданий, негде спрятаться. Этот бой потрясёт всю страну».

И сам Никита не отрицает своего отношения к Зерафе: «У него есть несколько неплохих побед, однако в остальном… Этот парень мне не нравится, мы никогда не будем друзьями. Он плохо говорил о моей семье. Если я не упоминаю те его слова, то это не значит, что я забыл. Сейчас у меня есть возможность переломать ему все кости в теле. Он лицемер, потому что меняет своё поведение в зависимости от того, с кем он говорит и кто его видит. Он актёр. Но я знаю, что настоящий Зерафа жаждет внимания из-за неуверенности в себе. Он трус, поскольку сбежал от боя против Тима. Майкл сам об этом знает, ему с этим жить».

А Зерафа ради боя и подготовки к нему даже отменил свадьбу и не переживает об опасности будущего соперника: «Я верю в победу над Никитой Цзю. На меня ничего не давит, я дрался и с более громкими противниками за свою карьеру. Я для Никиты буду попыткой прыгнуть выше головы, так что пусть переживает именно он».

Для Цзю это и правда на данный момент самое большое имя в резюме, и можно считать это первой проверкой для Никиты . Зерафа — это уже переход на более сложный уровень по сравнению с Коэном Мазудье или Лулзимом Исмаили. Либо Цзю справится и станет понятно, что его пора сводить с бойцами из топ-15, топ-10 первого среднего веса, либо Никита сам на ближайшие годы останется в роли середняка, будет биться в Австралии и не претендовать на какие-то значимые бои и титулы.

Никита Цзю Фото: Matt King/Getty Images

Авансы Цзю выдаются неплохие, кто-то считает, что он талантливее брата, а тот, на секундочку, всё же добрался до титула, хоть и не смог его удержать и откатился назад. Вряд ли Никита хотел бы повторения этой истории, поэтому должен сделать правильные выводы из ошибок Тима. Уже в начале следующего года узнаем, готов ли Никита дальше повышать оппозицию и двигаться к титулу чемпиона. Правда, из Австралии всё же придётся выбираться.