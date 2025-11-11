Разбираем, как Делла Маддалена уничтожил топового борца. Повторит с Махачевым?

В ночь с 15 на 16 ноября в Нью-Йорке, США, состоится масштабный турнир UFC 322. Всё внимание будет приковано к историческому поединку Ислама Махачева, который попытается стать первым российским чемпионом промоушена в двух весовых категориях. В соперниках у Махачева будет австралиец Джек Делла Маддалена, владеющий поясом в полусреднем дивизионе.

Для Делла Маддалены это будет первая защита титула, и именно австралиец открыл Исламу Махачеву дорогу в полусредний вес. Дело в том, что до этого поясом владел Белал Мухаммад, который в последнее время тренировался в команде Хабиба и, соответственно, спарринговал в том числе и с Махачевым. Хорошие отношения между бойцами не давали возможности Исламу пойти за вторым поясом, но Джек Делла Маддалена в мае этого года одолел Мухаммада, и преград для российского бойца не осталось.

Перед боем Махачева и Делла Маддалены не удаётся избежать аналогий с поединком австралийца и Белала Мухаммада. Есть мнение, что если Джек сумел справиться с борьбой природного полусредневеса Мухаммада, то и с Исламом, для которого это будет первый поединок в новой категории, он разберётся. Однако это, конечно, довольно спорное заявление.

Джек Делла Маддалена Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Если вспоминать поединок Делла Маддалены и Мухаммада, то нужно отметить, что он получился странным. На бумаге казалось, что для Белала не составит большого труда забороть и залежать претендента, собственно, как он боем ранее заборол и залежал Леона Эдвардса. Но Мухаммад, который на пресс-конференциях обещал рубиться с базовым боксёром Делла Маддаленой в стойке, внезапно решил выполнить обещания. На протяжении пяти раундов Белал действительно пытался одолеть Джека в стойке, что оказалось утопией: разница в ударной технике бросалась в глаза. Хотя нужно отдать должное Белалу, который в моментах потрепал австралийца и в стойке: лицо Джека после боя говорило само за себя.

Однако к борьбе Мухаммад прибегал редко и куда менее успешно, чем в том же поединке с Эдвардсом. За все пять раундов боя с австралийцем только три из девяти попыток тейкдауна от Белала оказались успешными, при этом извлечь какую-то выгоду от работы в партере Мухаммад не сумел, даже забрав спину соперника в одном из эпизодов. Как итог – Белал с провальным геймпланом потерял пояс в первой же защите, в которой был явным фаворитом.

Стоит ли превозносить теперь защитные навыки Делла Маддалены в борьбе и говорить, что у Махачева будут проблемы? Едва ли. Джек, безусловно, провёл классную работу, сумел навязать сопернику свой стиль, выдерживал дистанцию и разбивал чемпиона. В моментах он неплохо защищался от проходов Мухаммада, но при этом они были плохо подготовлены, да и случались довольно редко. Белал в основном переводит соперников в партер обычными проходами под одну или две ноги, ничего не изобретая. Делла Маддалена оказался к этому готов. Как и готов оказался к тому, что особой опасности от Белала в партере, кроме контроля ради контроля, ждать не стоит. За всю карьеру Мухаммад победил сабмишеном только один раз – и это о многом говорит.

И не стоит думать, что Джеку будет так же легко защищаться от борьбы Ислама, потому что это совершенно другой уровень. У Махачева очень разнообразная борьба, в отличие от Белала. Ислам успешно применяет навыки дзюдо и самбо, особенно в клинче: зацепы, подхваты, подножки – всё это есть в арсенале российского бойца, что делает его невероятно опасным на ближней дистанции. Тут же нужно сказать, что у Ислама отличная команда во главе с Хабибом Нурмагомедовым, да и у самого Махачева огромный багаж опыта: вряд ли стоит ожидать, что он будет пять раундов кому-то что-то доказывать в стойке против одного из лучших ударников дивизиона, как это бездумно делал Мухаммад.

Махачев выйдет на бой с геймпланом, который будет сконцентрирован на сильных сторонах Ислама – борьбе и работе в партере. Российский боец серьёзно прибавил в весе, на дуэли взглядов выглядит даже больше, чем чемпион, поэтому есть ощущение, что успешный тейкдаун от Махачева – это только вопрос времени. А если Ислам переведёт австралийца на землю, то здесь у чемпиона возникнут проблемы. Махачев – это не Белал, который будет просто лежать у Джека за спиной. Ислам разнообразен в грэпплинге и джиу-джитсу, три поединка из пяти последних завершил именно сабмишенами, причём задушил даже такого сильно джитсера, как Чарльз Оливейра. В партере Ислам станет постоянно угрожать чемпиону приёмами и наносить урон – вот тут и будет видна разница. Готов ли окажется чемпион к такому – большой вопрос.

Джека ни в коем случае не стоит списывать со счетов, у него есть свои преимущества и сильные стороны, которые он постарается навязать Махачеву. Но и восхвалять борцовские навыки австралийца и ставить его поединок с Мухаммадом в пример тоже не стоит: Махачев – задача совершенно другого уровня.