Даже без Махачева — топ. Почему UFC 322 будет невероятно крутым

В ночь с 15 на 16 ноября в Нью-Йорке, США, состоится главный турнир года в мире ММА – UFC 322. Всё внимание будет приковано к историческому поединку Ислама Махачева за второй пояс в полусреднем весе против Джека Делла Маддалены, но и остальной кард вечера будет максимально насыщен невероятно интересными поединками и противостояниями.

Полный кард турнира UFC 322

Основной кард:

Прелимы:

Бо Никал – Родолфо Виейра;

Роман Копылов – Грегори Родригес;

Эрин Блэнчфилд – Трэйси Кортес;

Малколм Уэллмэйкер – Коди Хэддон.

Ранние прелимы:

Кайл Дакас – Джеральд Миршерт;

Пэт Сабатини – Чепе Марискал;

Анджела Хилл – Фатима Клайн;

Байсангур Сусуркаев – Эрик Макконико;

Вячеслав Борщёв – Матеус Камильо.

В первую очередь, конечно, выделяется главный поединок последних лет в женских ММА. Пока Аманда Нуньес раздумывает над возвращением в клетку и над боем с Кайлой Харрисон, в UFC решили оживить интерес к женским боям и свели в октагоне лидеров женского P4P. Первый номер рейтинга, чемпионка наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко проведёт бой против бывшей доминирующей чемпионки в минимальном весе Вэйли Чжан, которая оставила свой пояс и, как и Ислам Махачев, идёт за историческим достижением. В женских боях, кстати, только Аманде Нуньес удавалось завоевать пояса в разных дивизионах, так что у Вэйли есть шанс вписать своё имя в историю. А для Валентины Шевченко в случае победы этот поединок станет ещё одним украшением её и без того масштабного резюме.

Сразу два поединка будут, можно сказать, страховать поединок Джека Делла Маддалены и Ислама Махачева. Вероятно, в UFC после истории со снятием Армана Царукяна с чемпионского боя стали больше задумываться о том, что в карде турниров с по-настоящему большими боями должны быть поединки из тех же дивизионов с реальными претендентами, чтобы, в случае чего, можно было быстро и безболезненно провести замену в главном поединке. Так, в клетке сойдутся второй и восьмой номера рейтинга Шон Брэди и Майкл Моралес. Пусть вас не смущает восьмая позиция Моралеса: он – один из шести рейтинговых бойцов UFC, которые не знают поражений. У Майкла идеальный рекорд 18-0, одна из самых длительных победных серий в дивизионе (6 побед), 12 нокаутов в активе – этот парень точно находится в чемпионской гонке. Ну, а Шон Брэди перезагрузил карьеру после единственного поражения от Белала Мухаммада, идёт на серии из трёх побед, а в последнем поединке переехал Леона Эдвардса, так что можно сказать, что он находится в шаге от титульного шанса.

Ещё один претендентский бой в полусреднем весе – поединок Леона Эдвардса и Карлоса Пратеса. И это будет не менее интригующий бой. Бывший чемпион Эдвардс переживает не лучшие времена: после поражения от Мухаммада и потери титула британец уступил и Брэди, но жаждет вернуться в титульную гонку. Помешать этому постарается Карлос Пратес – самый яркий и эпатажный Боевой ботаник. У бразильца рекорд в UFC 5-1, все победы он одержал нокаутами. Любой поединок Пратеса – это шоу и зрелище, так что его бой с бывшим чемпионом и хорошим ударником Леоном Эдвардсом на бумаге выглядит шикарно.

Идём дальше. В карде вечера будет интересный поединок между 9 и 12 номерами рейтинга лёгкого веса – Бенеилом Дариушем и Бенуа Сен-Дени. Оба в своё время считались крайне перспективными бойцами и оба находились, пожалуй, в шаге от титульного боя: Дариуш мог получить шанс с Исламом Махачевым, но проиграл Чарльзу Оливейре, Сен-Дени прервал внушительную серию побед в бою против Дастина Порье, который стал следующим претендентом на пояс. Но и Бенеил, и Бенуа закрыли неудачные серии и намереваются вклиниться в титульную гонку. Правда, мест в ней не так много, и, вероятно, одно из них достанется только победителю.

Будет на кого посмотреть на UFC 322 и за пределами главного карда. Например, в списке участников турнира числится Бо Никал – главный американский борец UFC, которого очень активно продвигали, но который споткнулся на Ренье де Риддере и потерпел первое поражение в карьере. Теперь «главная угроза Чимаеву» попытается закрыть неудачу и выйти на победную серию в поединке с бразильцем Родольфо Виейрой. Бразилец чередует в UFC победы с поражениями, но при этом из 11 побед 9 он одержал самбишенами – отличная проверка борцовских навыков Никала.

Бо Никал Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Главный турнир года будет крайне интересен и российским любителям единоборств, потому что, помимо Ислама Махачева и Валентины Шевченко, в карде вечера выступят ещё три россиянина. Яркий средневес Роман Копылов разделит клетку с мощным бразильцем Грегори Родригесом по прозвищу Робокоп. Отличный матчмейкинг от UFС: оба бойца закатывают в клетке зрелищные поединки, любят зарубиться в стойке, у Копылова 12 нокаутов в карьере, у Родригеса 10 – это будет шикарный бой для фанатов.

Также на UFC 322 получил поединок Байсангур Сусуркаев – один из главных проспектов лиги, которым восхищается сам Дана Уайт. Россиянин вышел на бой Претендентской серии на четырёхдневном уведомлении, победил нокаутом, а через четыре дня дебютировал на UFC 319, победив сабмишеном. У Сусуркаева красивый рекорд 10-0, девять финишей в активе – на него точно стоит обратить внимание. Да, соперник у россиянина не самый топовый – Эрик Макконико с рекордом 10-2-1, но это отличная возможность для Байсангура ещё раз громко заявить о себе.

А за неделю до турнира стало известно, что на UFC 322 выступит и Вячеслав Борщёв. У Вячеслава сейчас не лучший период в карьере, он проиграл три из четырёх последних поединков, но при этом Борщёв всегда делает шоу: и во время поединка, и после него, что особенно нравится зрителям. Борщёву дали бразильца Матеуса Камильо, который неудачно дебютировал в UFC в этом году, так что у Вячеслава есть шанс поправить дела и сохранить место в лиге, украсив турнир UFC 322 очередным ярким боем.

Конечно, поединок Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены выделяется из всего списка, и именно к нему будет приковано основное внимание, но матчмейкеры подготовили шикарный кард, за которым будет интересно понаблюдать в ожидании главного события: здесь и большие имена, и конкурентные и зрелищные на бумаге поединки, и, что особенно приятно для нас, большой десант российских бойцов.