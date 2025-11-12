Скидки
Бокс/ММА

Рекорды Ислама Махачева, достижения, факты, UFC 322, бой с Делла Маддаленой

Махачев — разрушитель рекордов. Что ещё можно сделать до конца карьеры?
Сергей Сорокин
Ислам Махачев
Аудио-версия:
Ислам уже вписал своё имя в историю UFC.

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится огненный турнир – UFC 322. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России. В главном событии вечера выступит экс-чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев. Он проведёт титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону будет стоять пояс полусреднего дивизиона.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Для Махачева этот бой – серьёзнейший вызов. Россиянин решил пойти на покорение второго дивизиона, поскольку в своём стал доминирующей силой. А главное – предстоящий поединок открывает перед Исламом большой простор для того, чтобы бить рекорды и устанавливать новые достижения. Поэтому следить за каждым следующим шагом бойца будет максимально интересно.

Собрали все главные события предстоящего турнира в одном месте:
UFC 322: Махачев идёт за наследием. Второй пояс UFC россияне ещё не завоёвывали! LIVE
UFC 322: Махачев идёт за наследием. Второй пояс UFC россияне ещё не завоёвывали! LIVE

Сначала – с рекордов, которые уже побиты. Махачев круто показал себя в лёгком весе. И победа над Ренато Мойкано позволила установить сразу два очень важных достижения. Во-первых, Ислам провёл четыре защиты чемпионского пояса. И для дивизиона это стало рекордом, до которого не добрался даже Хабиб Нурмагомедов. У Орла было три успешных поединка в статусе чемпиона. Кроме того, Махачев смог обновить и своё достижение. Он оформил в лёгком весе серию из 15 побед! А это показатель, который вряд ли кто-то сможет достичь в ближайшее время. Ислам доказал абсолютно всем, что является настоящим королём дивизиона. И после этого сам оставил чемпионский пояс, чтобы замахнуться на новые вершины.

В предстоящем поединке на кону будет стоять возможность повторить рекорд по количеству побед подряд в UFC. Сейчас у Ислама их 15. Андерсон Силва в своё время оформил серию из 16 побед. И теперь у Махачева есть прекрасный шанс добраться до этого достижения. Конечно, единоличным рекордсменом стать пока не получится. Но при этом останется сделать всего один шаг, чтобы установить историческое достижение.

Ислам Махачев

Ислам Махачев

Фото: Harry How/Getty Images

Сам Ислам теперь ставит перед собой очень реальные планы. В ближайшее время он сосредоточен именно на том, чтобы завоевать чемпионский пояс. Это очень важное качество – уметь двигаться поступательно. Поэтому сильно за спину Делла Маддалены россиянин не заглядывает. Однако про Зал славы UFC уже подумывает и очень хочет оказаться в компании великих: «Я бы хотел завоевать второй пояс, может, провести больше защит, чем Камару Усман, и попасть в Зал славы».

У Усмана – пять успешных защит чемпионского пояса UFC. А значит, Ислам намерен провести минимум три поединка, чтобы опередить Камару. А вот замахнуться на рекорд по количеству защит практически невозможно. Его обладателем является Джон Джонс, который уже завершил профессиональную карьеру. В копилке у американца 13 (!) успешных попыток. Поэтому, чтобы превзойти Костяного, придётся очень сильно постараться. При этом Махачев не старый – ему всего 34 года. Так что шансы, пусть и гипотетические, есть.

Шестой выпуск спецпроекта:
Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Доминирование
Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Доминирование

Сложно будет побить и рекорд по количеству побед сабмишенами. На данный момент он принадлежит Чарльзу Оливейре, оформившему 17 таких финишей. У Ислама их восемь. Но уже на предстоящих выходных может стать девять. Зато есть шанс замахнуться на лучший результат по общему количеству досрочных финишей. У Оливейры их 21, а у Ислама уже 18. Россиянин умеет уверенно работать и в стойке, и в партере. Кроме того, в последнее время поединки Махачева очень редко добираются до судейского решения. Поэтому он вполне может отправить в свою копилку очередной досрочный финиш.

Ислам – разрушитель рекордов. Однако есть ощущение, что сейчас он не особо задумывается о самих достижениях. Главная задача – чемпионский пояс в новом дивизионе. Именно он лучше всего укрепит наследие Махачева.

