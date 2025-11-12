Махачев — разрушитель рекордов. Что ещё можно сделать до конца карьеры?

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится огненный турнир – UFC 322. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России. В главном событии вечера выступит экс-чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев. Он проведёт титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону будет стоять пояс полусреднего дивизиона.

Для Махачева этот бой – серьёзнейший вызов. Россиянин решил пойти на покорение второго дивизиона, поскольку в своём стал доминирующей силой. А главное – предстоящий поединок открывает перед Исламом большой простор для того, чтобы бить рекорды и устанавливать новые достижения. Поэтому следить за каждым следующим шагом бойца будет максимально интересно.

Сначала – с рекордов, которые уже побиты. Махачев круто показал себя в лёгком весе. И победа над Ренато Мойкано позволила установить сразу два очень важных достижения. Во-первых, Ислам провёл четыре защиты чемпионского пояса. И для дивизиона это стало рекордом, до которого не добрался даже Хабиб Нурмагомедов. У Орла было три успешных поединка в статусе чемпиона. Кроме того, Махачев смог обновить и своё достижение. Он оформил в лёгком весе серию из 15 побед! А это показатель, который вряд ли кто-то сможет достичь в ближайшее время. Ислам доказал абсолютно всем, что является настоящим королём дивизиона. И после этого сам оставил чемпионский пояс, чтобы замахнуться на новые вершины.

В предстоящем поединке на кону будет стоять возможность повторить рекорд по количеству побед подряд в UFC. Сейчас у Ислама их 15. Андерсон Силва в своё время оформил серию из 16 побед. И теперь у Махачева есть прекрасный шанс добраться до этого достижения. Конечно, единоличным рекордсменом стать пока не получится. Но при этом останется сделать всего один шаг, чтобы установить историческое достижение.

Ислам Махачев Фото: Harry How/Getty Images

Сам Ислам теперь ставит перед собой очень реальные планы. В ближайшее время он сосредоточен именно на том, чтобы завоевать чемпионский пояс. Это очень важное качество – уметь двигаться поступательно. Поэтому сильно за спину Делла Маддалены россиянин не заглядывает. Однако про Зал славы UFC уже подумывает и очень хочет оказаться в компании великих: «Я бы хотел завоевать второй пояс, может, провести больше защит, чем Камару Усман, и попасть в Зал славы».

У Усмана – пять успешных защит чемпионского пояса UFC. А значит, Ислам намерен провести минимум три поединка, чтобы опередить Камару. А вот замахнуться на рекорд по количеству защит практически невозможно. Его обладателем является Джон Джонс, который уже завершил профессиональную карьеру. В копилке у американца 13 (!) успешных попыток. Поэтому, чтобы превзойти Костяного, придётся очень сильно постараться. При этом Махачев не старый – ему всего 34 года. Так что шансы, пусть и гипотетические, есть.

Сложно будет побить и рекорд по количеству побед сабмишенами. На данный момент он принадлежит Чарльзу Оливейре, оформившему 17 таких финишей. У Ислама их восемь. Но уже на предстоящих выходных может стать девять. Зато есть шанс замахнуться на лучший результат по общему количеству досрочных финишей. У Оливейры их 21, а у Ислама уже 18. Россиянин умеет уверенно работать и в стойке, и в партере. Кроме того, в последнее время поединки Махачева очень редко добираются до судейского решения. Поэтому он вполне может отправить в свою копилку очередной досрочный финиш.

Ислам – разрушитель рекордов. Однако есть ощущение, что сейчас он не особо задумывается о самих достижениях. Главная задача – чемпионский пояс в новом дивизионе. Именно он лучше всего укрепит наследие Махачева.

