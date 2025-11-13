Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Влияние Нурмагомедовых

В ночь на 16 ноября на культовой арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт турнир UFC 322. В рамках главного события турнира россиянин Ислам Махачев встретится с чемпионом в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой и попытается завоевать второй пояс промоушена. В рамках очередной серии спецпроекта «Чемпионата» мы вспоминаем об отношениях Махачева с Абдулманапом и Хабибом Нурмагомедовыми.

На бой с Делла Маддаленой Махачева в 14-й раз в UFC выведет Хабиб Нурмагомедов, чаще это делал только Хавьер Мендес. И экс-чемпион считает предстоящий поединок самым большим для всей команды, не только для Ислама: «Самый большой бой в истории нашей команды приближается. Ислам будет драться за второй пояс. Это то, что мы называем «План отца». Думаю, я хорошо справляюсь с работой тренера, неплохо. Все ребята побеждают, все в топе. Будет потрясающе, когда Ислам выиграет титул на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Жду не дождусь этого боя наследия».

Путь к самому большому бою в истории команды, как и положено, получился очень длинным и долгим. С Хабибом Махачев познакомился ещё, по сути, ребёнком. Рядом со школой, где учился Ислам, был колледж, а при нём секция ушу-саньда. Туда ходили Хабиб, Шамиль Завуров, Абубакар Нурмагомедов. И семья Хабиба жила в том же дворе, так что Махачев уже тогда завязал дружбу с ними, они вместе учились, тренировались, играли в футбол. Хабиб и Ислам были разными по характеру, но всё равно тесно дружили.

Тренер Магомед Магомедов вспоминал: «Они с детства дружили, практически каждый день были вместе. На фоне всех ребят Ислам был очень добродушным, порядочным и воспитанным. Этим он брал всех. Его невозможно было не уважать или плохо к нему относиться. Он был вежливым человеком, который всегда уважал старших. Я даже не знаю, как у него могут быть хейтеры. Хабиб и Ислам дружили тогда и будут дружить всю жизнь. У них именно братская дружба. По характеру они разные. Хабиб сам говорил, что у него в жизни было много разборок. Про Ислама я такого сказать не могу. Махачев — тихий, спокойной и добрый. Хабиб же мог наказать, по шее дать тому, кто провинился. Ислам — другой».

Позже Махачев переехал из Махачкалы в Новый Хушет и на какое-то время отстранился от единоборств. Однако в 16 лет узнал, что Абдулманап Нурмагомедов открыл свой зал, и пришёл туда. Поначалу Ислам даже не вставал с Хабибом в спарринги и честно признавался, что сын тренера был намного лучше его во всём. Да и в целом уже многие ребята, включая самого Хабиба, активно выступали, в том числе в профессионалах. Ислам на их фоне смотрелся проигрышно, но делал всё, чтобы наверстать упущенное. Ради этого жил в безумном графике — вставал в шесть утра, бегал, ехал на учёбу, затем — тренировки. Иногда не успевал на последнюю маршрутку в Хушет и добирался домой с пересадками к 10 вечера.

Тем не менее упорство и трудовая дисциплина помогли Махачеву выйти в лидеры. Рустам Хабилов рассказывал, что Ислам был очень способным, и Абдулманап старался выставлять его на турниры, продвигать вперёд. Также отмечали, что Махачев был очень послушным, относился к тренерам с большим уважением. Абдулманап Нурмагомедов видел потенциал в Исламе, и Хабиб позже это отмечал: «Ислам был любимым учеником моего отца. Он был для него как сын. Отец всегда говорил, что Ислам станет чемпионом».

Заботился Абдулманап и о внешнем виде воспитанников, как рассказывал сам Ислам: «Причёски большие он не любил. Объяснял, что всю тренировку мы потеем, и пот заливает глаза, из-за этого может ухудшиться зрение. И он постоянно говорил: «Если хотите этими прическами кому-то понравиться, то это так не работает. У вас должны быть хорошая накачанная шея, красивый ремень и чистая обувь».

Магомед Магомедов объяснял, чем Махачев так нравился Абдулманапу: «У Абдулманапа был ко всем индивидуальный подход. К Исламу – тоже. Ему нравилось, как Махачев воспринимал критику. Тренер ругает спортсмена, а тот начинается оправдываться, объяснять, что совсем тренеру не нужно. Ему нужно, чтобы боец молча выслушал критику и сделал выводы. Не оправдывался, не отвечал. В те годы хвалили нас редко, а критику Ислам воспринимал хорошо. Могу объяснить, почему Абдулманап видел в нём будущего чемпиона. Из всех его учеников, которые тренировались в зале, именно он конкурировал с Хабибом, а я хорошо знаю, как последний тренировался. Хабиб в пост Рамадан проводил по пять схваток, просто не уставая. Среди всех ребят в зале выделялся именно Ислам. Он давал какую-то конкуренцию Хабибу. Это видел Абдулманап. Никто не мог взять балл или сделать тейкдаун против Хабиба, а у Махачева получалось это сделать. Абдулманап понимал, какую конкуренцию навязывал Ислам, он уже тогда видел в нём чемпиона, потому что Махачев рос вместе с Хабибом и практически всё время шёл наравне с ним. При том что Хабиб старше на три года, он вырос головой и навыками чуть быстрее, уйдя вперёд. А Ислам наступал ему на пятки. Все тренеры в зале видели, что Махачев лучше всех работает с Хабибом. Год-два – и он окажется на одном уровне с Хабибом, завоюет все титулы, которые завоевал Хабиб. Тренер видит потенциал своего ученика, а в нашем зале каждый второй был чемпионом мира, и Ислам всех побеждал. Поэтому Абдулманап был уверен в том, что Махачев станет чемпионом».

Сам Ислам тоже отмечал, что тренировки с Хабибом помогли ему: «Я тренируюсь с Хабибом ещё с юного возраста, и мне всегда приходилось нелегко. Но эти раунды помогли мне стать лучше, потому что если тебе тяжело на тренировках, то будет легко в бою. Мой тренер Абдулманап говорил нам, что Хабиб станет чемпионом, и, когда он завершит карьеру, Ислам придёт на его место и заберёт пояс».

Заур Курбанов, автор книги Khabib Time, тоже рассказывал об отношениях тренера с Махачевым и о том, как он сравнивал Ислама и Хабиба: «Ислама он любил как сына. Он говорил мне, что это самый талантливый из всех его воспитанников. Чтобы избежать разночтений, я тогда для себя выяснил, спросил, а как же Хабиб? Он мне сказал: «Во-первых, Хабиб — это мой сын. Прежде чем воспитанник. Во-вторых, Хабиб — это не про талант, это про силу воли, уверенность в том, что ты всё делаешь правильно, и про движение, несмотря ни на что». Помню, как Ислам делал у меня первые рандаты. У Абдулманапа была своя методика, в основе которой лежала спортивная гимнастика. Он говорил, минимум полгода обучения элементам спортивной гимнастики. Кувырок, стойка птички правильная, правильное падение, кувырки вперёд-назад, вправо-влево, полушпагат, шпагат, рандат, фляк, сальто вперёд, сальто назад. И он говорил, что Ислам — тот мальчик, которого он учил первым рандатам, кувыркам. Он улыбался, когда говорил о Махачеве. Говорил, что Ислам — очень здорово обучаемый. Человек, который умеет слышать и слушать. Абдулманап говорил: «Хабиб в бою может позволить себе то, чего я не говорил, и, более того, то, против чего я выступал. А Ислам всегда придерживается моего плана. С Исламом мы обыгрывали, а с Хабибом чаще выигрывали».

Под руководством Абдулманапа Махачев начал профессиональную карьеру в ММА, параллельно успешно выступал в самбо и довольно скоро набил неплохой рекорд. В 2014 году тренер заявил, что цель Ислама — UFC, где уже выступал Хабиб: «На сегодняшний день Ислам выполнил все свои контрактные обязательства перед М-1. Подписание бойца в зарубежные ММА-лиги возможно только по окончании чемпионата мира по боевому самбо. Ислам — универсальный боец, поэтому главная для него цель — UFC».

В 2015 году Махачев дебютировал в UFC. Менеджер Али Абдель-Азиз вскоре подмечал, что уже тогда было видно, как Абдулманап относится к Исламу: «Я познакомился с этими ребятами в 2014-м. И сразу почувствовал, что Абдулманап относится к Исламу совсем иначе, потому что он всегда слушает и дисциплинирован. А если с Абдулманапом не быть дисциплинированным, он тебя разнесёт. Ислам — тихий, он не болтун, не шоумен, однако он рождён, чтобы стать чемпионом».

В UFC Абдулманап Нурмагомедов пережил с Исламом и хорошие, и плохие моменты. В дебюте всё было хорошо, однако потом случилось поражение от Адриано Мартинса. Абдулманап был в углу Махачева и позже сетовал, что позволил ученику работать в стойке, а также признавался, что плакал из-за того результата. К тому же после того боя Нурмагомедов перестал летать в США из-за проблем с визой и, соответственно, уже не появлялся в углу Ислама и Хабиба, если только они не бились за пределами Штатов. В следующий раз Абдулманап секундировал Махачева в бою с Арманом Царукяном, который прошёл в Санкт-Петербурге, а потом и в поединке с Дави Рамосом в Абу-Даби.

К тому времени Хабиб уже стал чемпионом UFC, и это было поводом вспомнить напутствие Абдулманапа сыну. «Отец говорил: «Когда ты уйдёшь, в дело должен вступить Ислам. Это должно случиться одновременно. Ты скоро выйдешь на пик. У вас с ним всего три года разницы». Ещё раньше сам тренер признавался: «У меня есть задача: когда Хабиб закончит выступать, хочу ещё одного чемпиона UFC. Чтобы показать – это не случайность, а наша школа».

Абдулманап тогда уже начал говорить о возможном чемпионстве Ислама. Когда его спрашивали, кто станет следующим чемпионом UFC из России, то Нурмагомедов отметил в первую очередь Махачева, а уже потом упомянул Петра Яна, Забита Магомедшарипова и Магомеда Анкалаева. Тренер даже пытался поработать на медийку Ислама и говорил, что его воспитанник справится с Тони Фергюсоном. Как раз после боя Махачева с Рамосом случился символический момент, когда Хабиб положил пояс перед Исламом, когда тот пришёл на пресс-конференцию. А Абдулманап тогда заявил о дальнейших планах: «Ещё пару боев – и мы за пояс должны состязаться. Всё есть у Ислама для этого: опыт любительских боев, а также хорошие победы над бойцами из десятки лучших».

Ещё чуть позже добавил: «Я уже готов поменять Хабиба на Ислама. Чемпион в этом весе должен быть из России. Пояс должен остаться в моём зале».

Абдулманап даже говорил о бое Махачева с Конором Макгрегором: «Для Конора у меня готов уже года два боец Ислам Махачев. Пусть выйдет против него. Наверное, всё-таки нам нужно выдвигать условия: подерись с Исламом, покажи, что достоин этого боя, подерись. Я думаю, одним из условий скоро будет это. Хочешь подраться с Хабибом? Вон Ислам Махачев. У Ислама всё в порядке. Я хочу его вторым бойцом уничтожить как тренер, чтобы меньше разговоров было».

До конца жизни Абдулманап не только тренировал, но ещё и старался показывать всем, что и сам в хорошей форме. На одной из открытых тренировок тренер провёл Махачеву бросок через бедро, а потом признавался: «Честно? Чуть плохо мне стало. Однако от души я вложился. Такой чёткий звук был! Пусть молодые знают!» Причём это был не единичный случай, появлялись видео, где Абдулманап борется с учениками.

К сожалению, увидеть чемпионство ещё одного ученика выдающемуся тренеру не было суждено. В июле 2020 года Абдулманап Нурмагомедов скончался от осложнений на фоне коронавируса. Махачев в публичном поле отреагировал на трагическое событие постом в социальных сетях: «Ценю каждую секунду, проведённую рядом с тобой. Чемпионами не рождаются… Ты был для меня больше чем тренер. Пусть Всевышний дарует тебе высшую степень рая по милости своей. Воистину мы принадлежим Аллаху и к нему вернёмся». Ещё позже писал: «Ты возлагал на меня большие надежды, я постараюсь тебя не подвести».

Хабиб Нурмагомедов вскоре завершил карьеру, проведя последний поединок. Ислам уже тогда предположил, что именно Орёл может заменить Абдулманапа и взять на себя роль тренера. В следующих боях Хабиб был в углу Махачева, а перед боем с Бобби Грином, после которого Ислам получил титульник, говорил о своей мотивации: «Ислам был любимым учеником моего отца, он был ему как сын. Мой отец всегда говорил, что Ислам станет чемпионом. Вот почему я должен быть рядом с ним. Я должен закончить то, что начал мой отец».

Махачев признавался, что Хабиб даже строже своего отца на тренировках: «Кто из них строже? Я думаю, Хабиб. Сейчас он гоняет нас как сумасшедший. Раньше он очень усердно тренировался, а сейчас просто сидит и говорит: «Эй, сделай это, теперь сделай это». Он не участвует в процессе, поэтому так мощно нас нагружает».

Однако при этом Ислам подчёркивает, что дисциплина в зале всё равно не та и Абдулманапа не хватает: «Не смогу описать словами, как его не хватает. У нас все тренируются, полный зал, но в каких-то моментах дисциплина начинает хромать. Наши тренировки раньше и сейчас не особо отличаются, однако в тот момент, когда Магомедович был с нами, дисциплина была на другом уровне. Этих «ха-ха», «хи-хи» перед тренировками и после не было. Каждый знал, что после занятия ещё надо доработать. Каждый знал, что ему делать. Не в баскетбол играть, ведь есть канат, груша, турник, брусья, зал, чтобы качаться — у каждого была программа».

Отношения Ислама и Абдулманапа были чем-то гораздо большим, чем просто «тренер-ученик». С Хабибом – так же. Махачева как-то спрашивали, почему его дружба с Нурмагомедовым никогда не превратится в соперничество, как это было, например, с Джоном Джонсом и Рашадом Эвансом, Ти Джеем Диллашоу и Коди Гарбрандтом. Ислам объяснил разницу: «У них на каких-то интересах дружба связана, нас соединяет вообще другое. Они во всём какую-то выгоду ищут, и в конце у них становится вражда. А если ты как мусульманин относишься к своему брату, любишь его как брата-мусульманина — всегда до конца у нас бывают тёплые отношения. Если ты в друге ищешь какую-то выгоду, это в конце заканчивается враждой. Если у тебя искренние отношения — такая связь не рушится».

В октябре 2022 года Махачеву предстояло провести титульный бой с Чарльзом Оливейрой. Уже когда был назначен поединок, Ислам вспоминал слова тренера. «Когда я был молодым, Абдулманап постоянно говорил мне: «Ты станешь чемпионом». Но в то время я думал, что это будет слишком трудной задачей для меня. Однако тренер говорил, чтобы я усердно тренировался, и тогда я стану чемпионом. В тот момент я думал, что мне не стать чемпионом, потому что я из России. Тогда у нас не было чемпионов UFC из России. Но теперь ситуация изменилась. Я провёл много лет в США, тренируясь с лучшими бойцами. После всего этого моё мнение изменилось. Сейчас я знаю, что заслуживаю чемпионский пояс».

Махачев победил и завоевал пояс — «План отца» сработал, пояс всё же достался Исламу. Однако доля грусти в этом успехе присутствовала. Новоиспечённый чемпион признавался, что, будь тренер рядом, это была бы ещё более значимая победа: «Мой тренер был первым, кто поверил в меня, когда я только пришёл в зал и не думал о том, чтобы стать бойцом. Я не был каким-то особенным, не отличался от остальных — но на протяжении всей моей карьеры он верил в меня и говорил, что я буду чемпионом, просто надо тренироваться. И сегодня, когда стал чемпионом, я бы очень хотел надеть этот пояс на своего тренера, в октагоне. Был бы ты рядом, это была бы ещё более значимая победа для меня. Пусть Всевышний дарует тебе наивысшую степень рая, тренер».

Потом Махачев признавался, что на душе была какая-то пустота: «Когда я завоевал пояс – если бы Магомедович был в тот момент со мной, хотел бы посмотреть на его эмоции. Бывает какая‑то пустота. Потому что именно в тот момент, даже не во время боя, а после него, когда на меня надели пояс, хотел посмотреть, как бы он радовался, что бы он мне сказал».

После чемпионства Махачева Хабиб отошёл от дел и в течение следующего года не появлялся в углу Ислама. Однако бои с другом разбирал. После сложнейшего поединка с Алексом Волкановски Махачев признавался, что Хабиб ведёт себя в точности как отец — не поздравлял, а отметил плюсы и то, где нужно прибавить. Потом Нурмагомедов вернулся к активной тренерской работе и вновь появился в углу Ислама. Влияние Орла на Махачева можно оценить по этой реплике: «Хабиб для меня — как старший брат. Если он скажет мне, чтобы завтра я завершил карьеру, то я его послушаю. Хабиб — тот парень в нашем зале, который заботится о нас. Он всегда желает нам всего самого лучшего».

А сам Хабиб, как и когда-то Абдулманап, подчёркивает особые отношения с Исламом: «Ни у кого нет такой связи друг с другом. Многие люди думают, что мы встречаемся только в зале, что мы спарринг-партнеры. Но наши отношения другие, у нас братские чувства. Мы знаем друг друга 25 лет, ходили в школу вместе, у нас был один тренер. Я счастливее, когда побеждают мои братья, чем когда я побеждал сам. Хочу, чтобы у них у всех были титулы чемпионов мира».

Махачев по-прежнему часто вспоминает Абдулманапа Нурмагомедова и хочет, чтобы о тренере сняли фильм: «Всё дело в наследии Абдулманапа — нашего тренера, которого уже нет с нами. Через 10-15 лет люди поймут, что он сделал для нашей страны и MMA. Мне не хватает лишь того, что его нет с нами в клетке, когда мы выступаем и завоёвываем пояса. Думаю, он гордится нами. Мы до сих пор каждый день благодарим его за то, что он для нас сделал. Нужно снять большой фильм, чтобы люди осознали, что он сделал».

Сейчас, в преддверии боя с Джеком Делла Маддаленой, Ислам признался, что всё ещё жалеет, что, когда он выигрывал пояс в 2022 году, рядом с ним не было его тренера: «Я жалею об этом моменте — когда завоевал чемпионский пояс, то очень хотел отдать ему Абдулманапу, моему тренеру. В детстве я был никем, никто не знал меня. У меня не было ни навыков, ни боёв. А он мотивировал меня быть чемпионом».

Через несколько дней Ислам Махачев в сопровождении Хабиба Нурмагомедова выйдет писать новую страницу великой истории и укреплять своё наследие. Ничего этого бы не было без Абдулманапа Нурмагомедова. Время «Плана отца» снова пришло.

