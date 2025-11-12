«Машина против Питера Пэна». В бою с Мерабом Яну придётся совершить чудо

В ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, состоится грандиозный турнир – UFC 323. Его главными действующими лицами станут грузинский чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили и россиянин Пётр Ян. Парням предстоит громкий реванш, поэтому уже сейчас к нему приковано запредельное внимание.

Бойцы будут сражаться за пояс, Беспощадный получил новый шанс выправить положение дел. Он ведь уже был чемпионом дивизиона, но титул утратил обиднейшим образом – дисквалификацией в бою с Алджамейном Стерлингом. Правда, пока никто особенно не верит в возможную победу россиянина. А Двалишвили продолжает остро подшучивать над Яном в социальных сетях.

Мераб – одна из главных суперзвёзд лиги UFC. Он продолжает закрепляться в этом статусе. И очень большую роль в этом играет умение громко ставить себя в информационном пространстве. Вот и перед новой защитой титула он начал прогревать обстановку заранее. На днях Двалишвили выложил на своей странице в социальной сети переделанную афишу противостояния. На ней изобразил себя неуязвимой машиной, а Яна – сказочным персонажем Питером Пеном: «Машина против Питера Пэна. Противостояние века».

Пародия на афишу боя Двалишвили — Ян 2 Фото: Страница Мераба Двалишвили в соцсетях

Стоит отметить, что прямо сейчас Мераб полностью оправдывает своё прозвище. Он действительно превратился в настоящую машину. Двалишвили – один из самых сильных парней лиги в плане кардио. Он с лёгкостью выдерживает все пять раундов интенсивной работы. И не просто залёживает оппонентов, а активно пытается выйти на финиш, ищет свои возможности поставить соперников в тупик. Правда, финишей в копилке грузинского чемпиона совсем мало. Но это лишь подчёркивает, что Мераб спокойно выдерживает напряжённые пятираундовые противостояния. И после экватора начинает буквально кошмарить оппонентов.

На этом фоне тревожно за Петра. Конечно, в своё время он демонстрировал очень классную физическую готовность. Однако с годами Ян не молодеет. И последние поединки дают повод для тревоги. А всё потому, что в каждом было заметно, как сильно россиянин проседал к экватору. Пожалуй, исключением стал бой с Дейвисоном Фигейреду. В остальных Беспощадный после ссылался на травмы. Главное, чтобы они обошли стороной при подготовке к предстоящему реваншу. Поскольку против такого Мераба действительно необходимо выходить на пределе (или даже за пределом) готовности. При любых других раскладах на победу можно даже не рассчитывать.

Следующий момент – работа в стойке, которая, казалось бы, должна быть за Петром. Но и тут возникают вопросы. Во-первых, Ян перестал финишировать оппонентов. Нокаутов нет довольно давно. Поэтому многие даже стали сомневаться, что в руках россиянина сохранился былой «динамит». А сам Беспощадный стал уделять очень большое внимание работе в партере, работает над развитием этого компонента. Во-вторых, Двалишвили продемонстрировал, что обладает мощнейшим «держаком». Его пытались отправить в нокдаун многие. Не помогли пушечные удары Шона О’Мэлли, не справился с задачей и Кори Сэндхаген. А ведь атаки достигали головы Мераба. Однако он всем видом демонстрировал, что не испытывает абсолютно никаких проблем.

Ещё страшнее всё выглядит в плане борьбы. А всё потому, что Двалишвили – один из самых грозных парней по работе в партере. Достаточно просто напомнить, что грузинский чемпион удерживает рекорд по количеству успешных тейкдаунов в UFC – их набралось 117! А всего попыток было 309 – фантастические показатели. Именно по этой причине все переживают за Петра. Он выглядит намного легче оппонента, визуально не превосходит по габаритам. Поэтому с ним может повториться та же история, что с Генри Сехудо. Последнего Двалишвили брал на плечо и буквально носил по октагону. Будут ли шансы против Мераба в борьбе? Есть сомнения.

Генри Сехудо и Мераб Двалишвили Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

Статистически и стилистически сложно найти соперника, который для Яна был бы более неудобен. Но если Пётр хочет вернуть на своё плечо чемпионский пояс, ему придётся совершить настоящее чудо. Нового шанса организация может больше и не дать. За спиной – целая очередь из желающих.