Пресс-конференция UFC 322: Махачев даст огня! Чем ответит чемпион? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится огненный турнир – UFC 322. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России.

В главном событии вечера выступит экс-чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев. Он проведёт титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону будет стоять пояс в полусреднем дивизионе.

В соглавном событии столкнутся две чемпионки – Валентина Шевченко и Вэйли Чжан. Девушки оспорят титул в женском наилегчайшем весе.

Также на турнире выступит крепкий российский ударник Роман Копылов. Ему предстоит пройти проверку на прочность бразильцем Грегори Родригесом.

Свой новый шанс получит Байсангур Сусуркаев, который совсем недавно пробился в лучшую лигу на планете, однако уже сумел успешно дебютировать. Теперь на его пути американец Эрик Макконико.

Открывать турнир предстоит Вячеславу Борщёву. Слава Клаус проведёт свой очередной поединок. Соперником станет крепкий бразилец Матеус Камило.

А в ночь с 13 на 14 ноября состоится пресс-конференция, на которой участники главного карда получат прекрасную возможность высказаться и провести битвы взглядов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.