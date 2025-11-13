Пресс-конференция UFC 322: Махачев даст огня! Чем ответит чемпион? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится огненный турнир – UFC 322. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России.
В главном событии вечера выступит экс-чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев. Он проведёт титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону будет стоять пояс в полусреднем дивизионе.
В соглавном событии столкнутся две чемпионки – Валентина Шевченко и Вэйли Чжан. Девушки оспорят титул в женском наилегчайшем весе.
Также на турнире выступит крепкий российский ударник Роман Копылов. Ему предстоит пройти проверку на прочность бразильцем Грегори Родригесом.
Свой новый шанс получит Байсангур Сусуркаев, который совсем недавно пробился в лучшую лигу на планете, однако уже сумел успешно дебютировать. Теперь на его пути американец Эрик Макконико.
Открывать турнир предстоит Вячеславу Борщёву. Слава Клаус проведёт свой очередной поединок. Соперником станет крепкий бразилец Матеус Камило.
А в ночь с 13 на 14 ноября состоится пресс-конференция, на которой участники главного карда получат прекрасную возможность высказаться и провести битвы взглядов.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.
🔮 Джефф Монсон дал прогноз на бой Делла Маддалена — Махачев
Американский ветеран MMA Джефф Монсон высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).
«Махачев не оставит Делла Маддалене шансов. За счёт борьбы считаю Махачева фаворитом. Хотя Делла Маддалена и окажет сопротивление, он хорош в стойке. Но за счёт своего опыта, тренерского штаба и разносторонних навыков Махачев победит», — цитирует Монсона ТАСС.
🦅 Дана Уайт: Хабиб заработал так много денег, что ему больше не нужно было драться
Президент UFC Дана Уайт высказался о завершении карьеры россиянина, экс-чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«У нас появился чемпион-мусульманин и отправился в турне по мусульманским странам. Он выступал в Саудовской Аравии, Абу-Даби, Катаре, деньги посыпались на него.
Он заработал так много денег, что ему больше не нужно было драться. А потом умер его отец, что тоже сильно повлияло», — сказал Дана Уайт в видео, опубликованном в соцсетях Prince St. Pizza.
Где смотреть пресс-конференцию UFC 322
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференция, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.
🏆 Сусуркаев заявил о желании побить рекорды Джонса и Силвы по защитам титула
Непревзойдённый российский боец Байсангур Сусуркаев (10-0 MMA, 1-0 UFC) заявил о своих грандиозных планах в смешанных единоборствах. 24-летний средневес намерен не просто стать чемпионом UFC, но и установить вечный рекорд по количеству защит титула.
«Хочу завоевать титул и провести больше защит, чем Джон Джонс или Андерсон Силва — у этих парней было 14-15 защит (по другим данным, Джонс провёл 12 успешных защит титула, Силва — 10. — Прим. «Чемпионата»), стать лучшим в мире на все времена.
Хочется сказать о истории, наследии, но все знают, что это деньги. Деньги, которые помогут мне, моему отцу, моей семье, всем, кого я люблю. Естественно, деньги мотивируют. Наследие — это хорошо. Хочу оставить наследие, но деньги есть деньги», — заявил Сусуркаев в интервью для MMAJunkie.
Дата и время пресс-конференции перед турниром UFC 322
Пресс-конференция перед турниром UFC 322 пройдёт в ночь на 13 на 14 ноября. Начало мероприятия — в 01:00 по московскому времени.
😡 Сусуркаев раскритиковал свою досрочную победу в дебютном бою UFC
Российский боец Байсангур Сусуркаев неожиданно жёстко раскритиковал свою победу в дебютном бою в UFC над американцем Эриком Ноланом, которую он одержал удушающим приёмом во втором раунде. Несмотря на успешный исход, 24-летний боец остался собой недоволен.
«Мой последний бой был очень плохим. Все знают это. Вы можете посмотреть мои предыдущие бои — этот был очень слабым. Сейчас вы увидите, насколько я хорош, я докажу это.
Выиграю каждый бой, таков мой характер и менталитет. Мне всё равно, готов я или нет, я смогу победить. Без разницы», — заявил Сусуркаев в интервью для MMAJunkie.
Где смотреть турнир UFC 322 c главным боем Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена
Посмотреть трансляцию турнира UFC 322 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🤑 «Деньги всё рушат». Дана Уайт — о влиянии больших денег на бойцов
Глава UFC Дана Уайт высказал своё мнение, как большие деньги могут повлиять на карьеру бойцов. По его словам, переломным моментом стал знаменитый боксёрский поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором в 2017 году.
«Деньги всё рушат. Как только в бойцовский бизнес приходят слишком большие деньги… Конор [Макгрегор] заработал столько денег, что на этом всё и закончилось. Затем Хабиб [Нурмагомедов] заработал кучу денег, и на этом тоже всё закончилось», — сказал Уайт в видео, опубликованном в соцсетях Prince St. Pizza.
Дата и время турнира UFC 322 с боем Махачев – Делла Маддалена
Турнир UFC 322 пройдёт в ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Он стартует в 02:00 по московскому времени.
🤤 «Чтобы мама уволилась с работы». Байсангур Сусуркаев рассказал о своей мечте
Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Байсангур Сусуркаев рассказал о своей мечте.
«У меня не было мечты, чтобы себе что-то купить. Всегда мечтал отцу сделать подарок, с самого детства. Он всегда нам всё покупал, мог в долги влезть, чтобы нам что-то купить, отправить нас на соревнования.
Всегда была мечта купить отцу машину. Маме, чтобы легко было. Мама ещё работает. Хочу после этого боя собрать пару хороших спонсоров, забрать бонус, чтобы мама уволилась с работы, наслаждалась оставшейся жизнью. Думаю, смогу их обеспечивать. Такая мечта была, и скоро она осуществится», — сказал Сусуркаев в интервью UFC Eurasia.
Полный кард турнира UFC 322 c главным боем Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена
- Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена;
- Валентина Шевченко – Вэйли Чжан;
- Шон Брэди – Майкл Моралес;
- Бо Никал – Родолфо Виейра;
- Леон Эдвардс – Карлос Пратес;
- Бенеил Дариуш – Бенуа Сен-Дени;
- Роман Копылов – Грегори Родригес;
- Эрин Блэнчфилд – Трэйси Кортес;
- Кайл Дакас – Джеральд Миршерт;
- Анджела Хилл – Фатима Клайн;
- Пэт Сабатини – Чепе Марискал;
- Байсангур Сусуркаев – Эрик Макконико;
- Вячеслав Борщёв – Матеус Камило.