Главная Бокс/ММА Статьи

UFC 322, пресс-конференция, 14 ноября 2025 – LIVE, Махачев – Делла Маддалена, что сказали, битва взглядов

Пресс-конференция UFC 322: Махачев даст огня! Чем ответит чемпион? LIVE
Сергей Сорокин
UFC 322, пресс-конференция
Ислам неожиданно превращается в короля трэш-тока.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится огненный турнир – UFC 322. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России.

В главном событии вечера выступит экс-чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев. Он проведёт титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону будет стоять пояс в полусреднем дивизионе.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

В соглавном событии столкнутся две чемпионки – Валентина Шевченко и Вэйли Чжан. Девушки оспорят титул в женском наилегчайшем весе.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Валентина Шевченко — Вэйли Чжан
16 ноября 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Валентина Шевченко
Не началось
Вэйли Чжан

Также на турнире выступит крепкий российский ударник Роман Копылов. Ему предстоит пройти проверку на прочность бразильцем Грегори Родригесом.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Роман Копылов — Грегори Родригес
16 ноября 2025, воскресенье. 04:50 МСК
Роман Копылов
Не началось
Грегори Родригес

Свой новый шанс получит Байсангур Сусуркаев, который совсем недавно пробился в лучшую лигу на планете, однако уже сумел успешно дебютировать. Теперь на его пути американец Эрик Макконико.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Байсангур Сусуркаев — Эрик Макконико
16 ноября 2025, воскресенье. 02:25 МСК
Байсангур Сусуркаев
Не началось
Эрик Макконико

Открывать турнир предстоит Вячеславу Борщёву. Слава Клаус проведёт свой очередной поединок. Соперником станет крепкий бразилец Матеус Камило.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Вячеслав Борщёв — Матеус Камило
16 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вячеслав Борщёв
Не началось
Матеус Камило

А в ночь с 13 на 14 ноября состоится пресс-конференция, на которой участники главного карда получат прекрасную возможность высказаться и провести битвы взглядов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.

Матчмейкеры провели отличную работу над главным турниром года:
Даже без Махачева — топ. Почему UFC 322 будет невероятно крутым
Где смотреть пресс-конференцию UFC 322 Дата и время пресс-конференции перед турниром UFC 322 Где смотреть турнир UFC 322 c главным боем Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена Дата и время турнира UFC 322 с боем Махачев – Делла Маддалена Полный кард турнира UFC 322 c главным боем Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена
Live Сергей Сорокин

🔮 Джефф Монсон дал прогноз на бой Делла Маддалена — Махачев

Американский ветеран MMA Джефф Монсон высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Махачев не оставит Делла Маддалене шансов. За счёт борьбы считаю Махачева фаворитом. Хотя Делла Маддалена и окажет сопротивление, он хорош в стойке. Но за счёт своего опыта, тренерского штаба и разносторонних навыков Махачев победит», — цитирует Монсона ТАСС.

09:49 Сергей Сорокин

🦅 Дана Уайт: Хабиб заработал так много денег, что ему больше не нужно было драться

Президент UFC Дана Уайт высказался о завершении карьеры россиянина, экс-чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«У нас появился чемпион-мусульманин и отправился в турне по мусульманским странам. Он выступал в Саудовской Аравии, Абу-Даби, Катаре, деньги посыпались на него.

Он заработал так много денег, что ему больше не нужно было драться. А потом умер его отец, что тоже сильно повлияло», — сказал Дана Уайт в видео, опубликованном в соцсетях Prince St. Pizza.

09:48 Сергей Сорокин

Где смотреть пресс-конференцию UFC 322

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференция, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

09:48 Сергей Сорокин

🏆 Сусуркаев заявил о желании побить рекорды Джонса и Силвы по защитам титула

Непревзойдённый российский боец Байсангур Сусуркаев (10-0 MMA, 1-0 UFC) заявил о своих грандиозных планах в смешанных единоборствах. 24-летний средневес намерен не просто стать чемпионом UFC, но и установить вечный рекорд по количеству защит титула.

Непревзойдённый российский боец Байсангур Сусуркаев (10-0 MMA, 1-0 UFC) заявил о своих грандиозных планах в смешанных единоборствах. 24-летний средневес намерен не просто стать чемпионом UFC, но и установить вечный рекорд по количеству защит титула.

«Хочу завоевать титул и провести больше защит, чем Джон Джонс или Андерсон Силва — у этих парней было 14-15 защит (по другим данным, Джонс провёл 12 успешных защит титула, Силва — 10. — Прим. «Чемпионата»), стать лучшим в мире на все времена.

Хочется сказать о истории, наследии, но все знают, что это деньги. Деньги, которые помогут мне, моему отцу, моей семье, всем, кого я люблю. Естественно, деньги мотивируют. Наследие — это хорошо. Хочу оставить наследие, но деньги есть деньги», — заявил Сусуркаев в интервью для MMAJunkie.

09:48 Сергей Сорокин

Дата и время пресс-конференции перед турниром UFC 322

Пресс-конференция перед турниром UFC 322 пройдёт в ночь на 13 на 14 ноября. Начало мероприятия — в 01:00 по московскому времени.

09:47 Сергей Сорокин

😡 Сусуркаев раскритиковал свою досрочную победу в дебютном бою UFC

Российский боец Байсангур Сусуркаев неожиданно жёстко раскритиковал свою победу в дебютном бою в UFC над американцем Эриком Ноланом, которую он одержал удушающим приёмом во втором раунде. Несмотря на успешный исход, 24-летний боец остался собой недоволен.

«Мой последний бой был очень плохим. Все знают это. Вы можете посмотреть мои предыдущие бои — этот был очень слабым. Сейчас вы увидите, насколько я хорош, я докажу это.

Выиграю каждый бой, таков мой характер и менталитет. Мне всё равно, готов я или нет, я смогу победить. Без разницы», — заявил Сусуркаев в интервью для MMAJunkie.

09:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 322 c главным боем Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена

Посмотреть трансляцию турнира UFC 322 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:47 Сергей Сорокин

🤑 «Деньги всё рушат». Дана Уайт — о влиянии больших денег на бойцов

Глава UFC Дана Уайт высказал своё мнение, как большие деньги могут повлиять на карьеру бойцов. По его словам, переломным моментом стал знаменитый боксёрский поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором в 2017 году.

«Деньги всё рушат. Как только в бойцовский бизнес приходят слишком большие деньги… Конор [Макгрегор] заработал столько денег, что на этом всё и закончилось. Затем Хабиб [Нурмагомедов] заработал кучу денег, и на этом тоже всё закончилось», — сказал Уайт в видео, опубликованном в соцсетях Prince St. Pizza.

09:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 322 с боем Махачев – Делла Маддалена

Турнир UFC 322 пройдёт в ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Он стартует в 02:00 по московскому времени.

09:46 Сергей Сорокин

🤤 «Чтобы мама уволилась с работы». Байсангур Сусуркаев рассказал о своей мечте

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Байсангур Сусуркаев рассказал о своей мечте.

«У меня не было мечты, чтобы себе что-то купить. Всегда мечтал отцу сделать подарок, с самого детства. Он всегда нам всё покупал, мог в долги влезть, чтобы нам что-то купить, отправить нас на соревнования.

Всегда была мечта купить отцу машину. Маме, чтобы легко было. Мама ещё работает. Хочу после этого боя собрать пару хороших спонсоров, забрать бонус, чтобы мама уволилась с работы, наслаждалась оставшейся жизнью. Думаю, смогу их обеспечивать. Такая мечта была, и скоро она осуществится», — сказал Сусуркаев в интервью UFC Eurasia.

09:45 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 322 c главным боем Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена

  • Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена;
  • Валентина Шевченко – Вэйли Чжан;
  • Шон Брэди – Майкл Моралес;
  • Бо Никал – Родолфо Виейра;
  • Леон Эдвардс – Карлос Пратес;
  • Бенеил Дариуш – Бенуа Сен-Дени;
  • Роман Копылов – Грегори Родригес;
  • Эрин Блэнчфилд – Трэйси Кортес;
  • Кайл Дакас – Джеральд Миршерт;
  • Анджела Хилл – Фатима Клайн;
  • Пэт Сабатини – Чепе Марискал;
  • Байсангур Сусуркаев – Эрик Макконико;
  • Вячеслав Борщёв – Матеус Камило.
