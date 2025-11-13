Если Махачев победит — на него откроют охоту. Изучаем полусредний дивизион UFC

В ночь с 15 на 16 ноября в Нью-Йорке, США, состоится масштабный турнир UFC 322. В главном бою вечера пройдёт исторический поединок Ислама Махачева за второй чемпионский пояс в полусреднем весе против обладателя титула Джека Делла Маддалены. И к этому бою будет приковано внимание не только зрителей со всего мира, но и других топовых бойцов полусреднего дивизиона, которые пытаются обогнать друг друга в титульной гонке. А претендентов на пояс действительно много.

Начать нужно с того, что на UFC 322 пройдут ещё два поединка, которые вполне можно назвать претендентскими: любой из четырёх бойцов может рассчитывать на титульный шанс. Самым очевидным вариантом, если брать рейтинг, является Шон Брэди. Американец идёт с рекордом 18-1, единственное поражение от Белала Мухаммада он закрыл тремя победами, а в последнем бою в ярком стиле разобрал на части бывшего чемпиона Леона Эдвардса. Выше Брэди в рейтинге тот самый Мухаммад, но он явно не будет следующим в титульной очереди, потому что в мае проиграл Делла Маддалене и ещё не закрыл это поражение. Так что Шон в случае победы над Майклом Моралесом на UFC 322 вполне может считаться главным претендентом. Вот только у Моралеса точно другие планы. Да, Майкл занимает только восьмую позицию в рейтинге, однако у него безупречный рекорд 18-0, одна из самых длительных победных серий в дивизионе (шесть боёв), 12 нокаутов в активе, и в его карьере не хватает, пожалуй, только побед над по-настоящему топовыми бойцами. Бой с Брэди — отличный шанс скакнуть в рейтинге на самую вершину.

Параллельно с Брэди и Моралесом на UFC 322 встретятся Леон Эдвардс и Карлос Пратес — четвёртый и девятый номера рейтинга. И парни тоже рассчитывают на то, что победа вплотную приблизит их к титулу. Эдвардс не так давно владел поясом, а Пратес — один из самых ярких и необычных бойцов дивизиона с рекордом 5-1 в UFC и с пятью нокаутами в активе. Да, шансов у них, пожалуй, меньше, чем у пары Брэди и Моралеса, но яркое выступление одного из бойцов на UFC 322 вполне может спутать расклад.

И это только те претенденты, которые выступят на UFC 322. А ведь есть и другие топовые бойцы, которые ждут своего шанса. Например, через неделю состоится турнир UFC в Катаре, где встретятся Белал Мухаммад и Иан Гарри — первый и шестой рейтинга: чем не претендентский бой? Белал в случае победы останется на первой позиции. Есть, конечно, момент, что с Махачевым они друзья и не раз заявляли, что драться друг с другом не будут, но это уже другая тема для дискуссии.

А вот у Гарри никаких предубеждений нет. Ирландец, который раньше был предметом насмешек, теперь один из топовых бойцов дивизиона. В активе Иана есть победы над Джеффом Нилом, Нилом Магни, Майклом Пейджем и Карлосом Пратесом. У Гарри рекорд в UFC 9-1, единственное поражение он потерпел в конкурентном бою с Шавкатом Рахмоновым, это же поражение – единственное в его карьере. Так что в случае успеха в бою с Мухаммадом Иан вполне может рассчитывать на титульник.

Помимо этого, в полусреднем дивизионе есть ещё два бойца, которые в данный момент находятся без назначенных поединков, однако и без них они занимают в титульной гонке далеко не последнее место. Шавкат Рахмонов после победы над Ианом Гарри в конце прошлого года и вовсе должен был оспорить титул в бою с Белалом Мухаммадом, но получил серьёзную травму и пропал с радаров. Шавкат по-прежнему является главной угрозой дивизиона: рекорд 19-0, 18 финишей в карьере, семь побед в UFC. Однако долгий простой повлиял на позицию непобеждённого бойца из Казахстана, теперь он располагается на третьей строчке в рейтинге и, вероятно, для получения титульника ему необходима ещё одна победа.

А вот настоящей тёмной лошадкой в раскладах является Камару Усман. Бывший доминирующий чемпион прошёл через неудачную серию поединков, дважды проиграв Леону Эдвардсу, а затем уступив Хамзату Чимаеву в среднем весе. Но 38-летний Усман в июне этого года легко разобрался с Хоакином Бакли и доказал, что его ещё рано списывать со счетов. Нигерийский кошмар располагается на пятой строчке рейтинга, а по мнению Ислама Махачева, и вовсе имеет самые большие шансы на то, чтобы быть следующим претендентом. Казалось бы, не самый очевидный вариант, если учитывать, с какими рекордами и сериями идут другие бойцы, однако у Усмана есть большое имя и прошлые регалии, а ещё есть менеджер Али Абдель-Азиз – он же менеджер Ислама Махачева. Так что ничему удивляться не стоит.

Али Абдель-Азиз, Ислам Махачев и Камару Усман Фото: из личного архива Камару Усмана

«После Джека, я думаю, будет Камару Усман. У него наибольшее число защит в полусреднем весе, и сейчас у него хорошая позиция», — сказал Ислам Махачев в интервью на YouTube-канале Adin Live.

Полусредний дивизион сейчас действительно стал одним из самых конкурентных в UFC: практически любой боец из топ-10 может претендовать на пояс. Но, конечно, дальнейший расклад в титульной гонке будет зависеть и от боя Махачева и Делла Маддалены, и от других поединков на UFC 322 и ивенте UFC в Катаре. Но при любых раскладах у победителя чемпионского боя будет много серьёзных вызовов от других претендентов: удерживать пояс будет крайне сложно.