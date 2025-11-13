Метаморфозы Махачева — шок. Выглядит мощнее Перейры

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится огненный турнир – UFC 322. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России. В главном событии вечера выступит экс-чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев. Он проведёт титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону будет стоять пояс полусреднего дивизиона.

Для Махачева этот бой – серьёзнейший вызов. Россиянин решил пойти на покорение второго дивизиона, поскольку в своём стал доминирующей силой. И, что важно, теперь будет чувствовать себя намного комфортнее в плане весогонок. Визуально заметно, насколько сильно изменился Ислам.

Имя : Ислам Махачев

: Ислам Махачев Дата рождения : 27 октября 1991 года

: 27 октября 1991 года Место рождения : Махачкала, Россия

: Махачкала, Россия Рост : 178 см

: 178 см Размах рук : 178 см

: 178 см Весовая категория : лëгкая; полусредняя

: лëгкая; полусредняя Рекорд : 27-1

: 27-1 Место в рейтинге UFC : первое

: первое Команда : Eagles MMA

: Eagles MMA Прозвище: –

Ислам давно вынашивал идею перехода в новый дивизион. И, кажется, это было связано не только со спортивными успехами бойца. Однако сложно поспорить с тем, что в лёгком весе Махачев стал доминирующей силой. И всё-таки бросалось в глаза, насколько сложно россиянину даются весогонки. Особенно с учётом того, что рассказывал про Ислама его друг и наставник Хабиб Нурмагомедов: «Нужно научиться правильно гонять вес. Ведь все бойцы UFC гоняют вес. Сгоняют как минимум 10 кг. Также нельзя много набирать. К примеру, если кто-то дерется… Ислам в легком весе – 70 кг, а сейчас он весит 82 кг. Придется скинуть 12 кг, а такой вес согнать очень непросто. Это делает каждый. К примеру, Чарльз Оливейра, он тоже большой, высокий и тяжёлый. Ему нужно гонять вес. Ты не можешь тренироваться в лесу, выйти из него и согнать вес. Нужно быть сосредоточенным на протяжении всего времени».

В итоге зачастую Ислам появлялся на весах в очень изнемождённом состоянии. Рёбра буквально выпирали, под глазами – мешки. Весогонка перед поединком с Оливейрой и вовсе превратилась в настоящий кошмар. На взвешивание российского бойца под руки выводили члены его команды, а сам Махачев выглядел очень плохо: казалось, восстановиться до боя он совершенно точно не успеет. Однако чем всё закончилось, вы знаете: Ислам в доминирующем стиле разобрался с бразильцем и завоевал заветный пояс. Практически такая же ситуация была и перед боем с Ренато Мойкано. На весах он показал 70,3 кг, а на поединок вышел в совсем других кондициях – 80,74 кг. Но важно отметить, что Махачев демонстрировал характер и всегда справлялся с испытаниями. Теперь же существенно упростил себе задачу.

Чарльз Оливейра и Ислам Махачев Фото: Chris Unger/Getty Images

Перед боем с Оливейрой на Ислама было действительно тяжело смотреть. Он буквально «высох», мышц на руках практически не осталось. Настолько сложно россиянину далась весогонка. Однако перед поединком с Делла Маддаленой дела идут просто великолепно. Махачев превратился в настоящую машину – мощнейший корпус, накачанные руки и кубики пресса. Прямо сейчас Ислам выглядит даже мощнее Алекса Перейры, хотя громадный бразилец намного габаритнее. Но Махачев оброс мясом, превратил это в чистую мышечную массу.

Впрочем, есть и ещё один важный момент, который должен наводить ужас на Делла Маддалену. Перед поединком многие указывали на то, что он может превосходить россиянина по габаритам. И именно это должно было стать главным преимуществом австралийца. Вот только на фотосессии бросилось в глаза, что Ислам выглядит невероятно мощно. Делла Маддалена на его фоне просто померк. И это ещё не самое страшное. После взвешивания у россиянина будут целые сутки на то, чтобы вновь «наесть» скинутые килограммы. Перед Мойкано Махачев прибавил 10 кг. Сколько будет теперь? И сможет ли Джек остановить в октагоне такую «машину»?

Форма Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены перед боем Фото: UFC Eurasia

Как же у Ислама получилось справиться с задачей? Всё просто. Он начал придерживаться новой диеты. А после тренировок постоянно использовал протеин и креатин. Видимо, это дало свои результаты: «Этот лагерь действительно тяжёлый. Я набираю вес, становлюсь большим и постоянно меняю спарринг-партнёров. Некоторые из них действительно большие в плане габаритов. Это очень тяжёлые сборы. Веса также поменялись, и поднимать их тяжело. Но чувствую себя хорошо. Набрать вес было очень сложно. Теперь я стал немного больше. Последние пару месяцев работал над этим. Использую креатин, протеин после каждой тренировки. Стараюсь есть больше. Чтобы быть в форме, нахожусь на постоянной связи с диетологами из UFC Perfomance Institute».

Как говорится, почувствуйте разницу. Ислам выглядит мощнее, крепче. И со стороны сейчас всё смотрится так, будто это Делла Маддалена поднимается в весе. Ну или россиянин опускается из полутяжеловесов. С такими габаритами уже никто не удивится, если Махачев всё-таки рискнёт и пойдёт на штурм третьего для себя дивизиона. Есть ощущение, что там он совсем не потеряется на фоне Хамзата Чимаева, Дрикуса дю Плесси и Нассурдина Имавова. А поединок Борза и Ислама мог бы стать невероятным событием для мировых смешанных единоборств. Жаль, что представить его сложно даже на бумаге.

