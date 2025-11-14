Скидки
Взвешивание Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены, UFC 322, 14 ноября 2025 — LIVE, какой вес, итоги

Взвешивание UFC 322: дебют Махачева в полусреднем весе. Как это будет? LIVE
Яхья Гасанов
Взвешивание UFC 322: Махачев — Делла Маддалена
Комментарии
Финальный этап перед турниром.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится большой номерной турнир UFC 322. В главном событии вечера выступит бывший доминирующий чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев. Он проведёт поединок за титул чемпиона UFC в полусреднем весе c Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

В соглавном событии вечера Валентина Шевченко в очередной раз поставит на кон свой титул и встретится с другой звездой женских ММА Вэйли Чжан, которая поднимается за вторым поясом.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Валентина Шевченко — Вэйли Чжан
16 ноября 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Валентина Шевченко
Не началось
Вэйли Чжан

В рамках ивента выступят ещё несколько российских бойцов. Роман Копылов будет биться с опасным и мощным Грегори Родригесом по прозвищу Робокоп.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Роман Копылов — Грегори Родригес
16 ноября 2025, воскресенье. 04:50 МСК
Роман Копылов
Не началось
Грегори Родригес

Свой второй поединок под эгидой промоушена проведёт яркий Байсангур Сусуркаев. Соперником непобеждённого россиянина станет Эрик Макконико.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Байсангур Сусуркаев — Эрик Макконико
16 ноября 2025, воскресенье. 02:25 МСК
Байсангур Сусуркаев
Не началось
Эрик Макконико

Откроет турнир бой с участием Вячеслава Борщёва. Он принял на коротком уведомлении поединок с Матеусом Камило и попытается вернуться на победную тропу.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Вячеслав Борщёв — Матеус Камило
16 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Вячеслав Борщёв
Не началось
Матеус Камило

14 ноября состоится церемония официального взвешивания в преддверии турнира. Позднее пройдут церемониальное взвешивание и финальные битвы взглядов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания и событий вокруг него.

Что ещё может ждать Ислама в полусреднем весе:
Live Яхья Гасанов

💥 «Нокаут». Холлоуэй поделился прогнозом на бой Махачева и Делла Маддалены

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул промоушена в полусреднем весе (до 77 кг) между действующим чемпионом Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым. Бой пройдёт 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Называю себя сумасшедшим, но в этом бою я отдаю предпочтение Джеку. Первые два раунда будут очень конкурентными, и мы увидим, как станет развиваться поединок. Защита от переводов Делла Маддалены и его антиреслинг сыграют ключевую роль. Он сможет утомить Ислама, и его размеры могут оказаться слишком большими для соперника.

Я понимаю, что Ислам привык тренироваться с крупными партнёрами, и его выносливость впечатляет, однако я вижу, что будет так – Джек утомит его, а потом, возможно, добьётся победы техническим нокаутом в третьем раунде. Джек точен и постоянно наносит удары, которые постепенно сказываются на сопернике», — сказал Холлоуэй на своей странице в социальных сетях.

09:55 Яхья Гасанов

✊ Махачев ответил Делла Мадаллене, заявившему, что он хочет отомстить за Волкановски

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев отреагировал на слова действующего обладателя титула в полусреднем весе (до 77 кг) австралийца Джека Делла Мадаллены.

Напомним, ранее Делла Мадаллена заявил, что хотел бы отомстить Махачеву за победу над другим австралийцем – Алексом Волкановски.

«Он может попытаться, но… Но у меня тоже есть парень из Дагестана, которого побил Джек, Рамазан Эмеев. Если он хочет отомстить за Волкановски, я хочу отомстить за Эмеева. Является ли это мотивацией для меня? Нет, я просто хочу завоевать второй пояс», — сказал Махачев в интервью Main Event TV.

09:55 Яхья Гасанов

Где смотреть взвешивание UFC 322

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

09:54 Яхья Гасанов

🧠 «Вспомните Чимаева и дю Плесси». Махачев поставил под сомнение подготовку соперника

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев не считает, что обладатель титула организации австралиец Джек Делла Маддалена смог подготовиться к борьбе с ним всего за один лагерь.

«Я не думаю, что Крейг Джонс (специалист по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу. – Прим. «Чемпионата») поможет ему с борьбой. Ему [Джонсу] нужно помочь с борьбой себе. Это так не работает – вы приводите кого-то на пару месяцев и становитесь хороши… У нас есть хороший пример — Чимаев и дю Плесси. Дю Плесси взял много борцов, и ничего… Вы должны тренировать это много, много лет», — сказал Махачев в интервью ESPN.

09:54 Яхья Гасанов

Дата и время взвешивания перед турниром UFC 322

Официальное взвешивание перед турниром UFC 322 пройдёт 14 ноября, начало — в 18:00 мск. Церемониальное взвешивание и битвы взглядов пройдут в ночь на 15 ноября и начнутся в 1:00 мск.

09:51 Яхья Гасанов

⚡️ Нагибин: для Махачева будет самый сложный бой. Маддалена много удивлял

Боец RCC россиянин Тимур Нагибин высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Считаю, что для Махачева предстоит самый тяжёлый поединок, так как Джек чувствует себя уверенно и, самое главное, хочет доказать, что он лучше Ислама. Из-за этого нас ждёт интригующий бой. Считаю фаворитом, безусловно, Ислама, но без большой разницы. Джек много раз удивлял своими боями, проигрывал по ходу, но в конце боя заканчивал досрочно. Думаю, Ислам выиграет решением судей», — сказал Нагибин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

09:50 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 322 c главным боем Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена

Посмотреть трансляцию турнира UFC 322 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:50 Яхья Гасанов

😁 «Почему я должен тренироваться больше?» Махачев пошутил о наставничестве Хабиба

Бывший чемпион UFC россиянин Ислам Махачев высказался о тренерской работе члена Зала славы и одноклубника Хабиба Нурмагомедова.

«Просто нужно прийти в день спаррингов. Чем мы занимались в день спаррингов в AKA? Просто спарринговали. Теперь в Дубае мы разминаемся 20 минут, затем 40 минут отрабатываем граунд-энд-паунд. После этого пять раундов спарринга, затем три раунда грэпплинга. И потом мы начинаем стоять в планке, отжиматься… И это занимает больше двух часов! Мы не делали этого в AKA! Всем говорю, я тренируюсь с этим парнем [Хабибом] всю свою жизнь. Что изменилось теперь? Почему когда он завершил карьеру, мы должны тренироваться больше?» — сказал Махачев в подкасте Weighting In.

09:50 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC 322 с боем Махачев – Делла Маддалена

Турнир UFC 322 пройдёт в ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Он стартует в 02:00 по московскому времени.

09:49 Яхья Гасанов

🤑 «Деньги всё рушат». Дана Уайт — о влиянии больших денег на бойцов

Глава UFC Дана Уайт высказал своё мнение, как большие деньги могут повлиять на карьеру бойцов. По его словам, переломным моментом стал знаменитый боксёрский поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором в 2017 году.

«Деньги всё рушат. Как только в бойцовский бизнес приходят слишком большие деньги… Конор [Макгрегор] заработал столько денег, что на этом всё и закончилось. Затем Хабиб [Нурмагомедов] заработал кучу денег, и на этом тоже всё закончилось», — сказал Уайт в видео, опубликованном в соцсетях Prince St. Pizza.

09:49 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC 322 c главным боем Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена

  • Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена;
  • Валентина Шевченко – Вэйли Чжан;
  • Шон Брэди – Майкл Моралес;
  • Бо Никал – Родолфо Виейра;
  • Леон Эдвардс – Карлос Пратес;
  • Бенеил Дариуш – Бенуа Сен-Дени;
  • Роман Копылов – Грегори Родригес;
  • Эрин Блэнчфилд – Трэйси Кортес;
  • Кайл Дакас – Джеральд Миршерт;
  • Анджела Хилл – Фатима Клайн;
  • Пэт Сабатини – Чепе Марискал;
  • Байсангур Сусуркаев – Эрик Макконико;
  • Вячеслав Борщёв – Матеус Камило.
Комментарии
