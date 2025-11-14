Взвешивание UFC 322: дебют Махачева в полусреднем весе. Как это будет? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится большой номерной турнир UFC 322. В главном событии вечера выступит бывший доминирующий чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев. Он проведёт поединок за титул чемпиона UFC в полусреднем весе c Джеком Делла Маддаленой.

В соглавном событии вечера Валентина Шевченко в очередной раз поставит на кон свой титул и встретится с другой звездой женских ММА Вэйли Чжан, которая поднимается за вторым поясом.

В рамках ивента выступят ещё несколько российских бойцов. Роман Копылов будет биться с опасным и мощным Грегори Родригесом по прозвищу Робокоп.

Свой второй поединок под эгидой промоушена проведёт яркий Байсангур Сусуркаев. Соперником непобеждённого россиянина станет Эрик Макконико.

Откроет турнир бой с участием Вячеслава Борщёва. Он принял на коротком уведомлении поединок с Матеусом Камило и попытается вернуться на победную тропу.

14 ноября состоится церемония официального взвешивания в преддверии турнира. Позднее пройдут церемониальное взвешивание и финальные битвы взглядов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания и событий вокруг него.