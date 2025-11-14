Главная жертва UFC 322. Супербокс в Лондоне, который никто не посмотрит

15 ноября в Лондоне состоится турнир по профессиональному боксу. Возглавит его громкий реванш двух британских боксёров – Криса Юбэнка-младшего и Конора Бенна, который окрестили как «Незавершённое дело».

Продолжили дело отцов

Противостояние Юбэнка и Бенна тянется ещё с 1990 года, правда, тогда отношения выясняли отцы Криса и Конора – Крис Юбэнк-старший и Найджел Бенн. Найджел на тот момент владел поясом WBO, но непобеждённый Юбэнк-старший одержал победу нокаутом и забрал титул. Реванш состоялся через три года на переполненном 47-тысячном «Олд Траффорд» в Манчестере, а на кону были уже титулы WBC и WBO. Боксёры оправдали повышенное внимание к поединку и выдали яркие 12 раундов, добравшись до судейского решения. Многие фанаты отдали предпочтение Найджелу, однако мнения судей разделились, и в итоге была зафиксирована ничья.

Противостояние Юбэнка и Бенна тянется ещё с 1990 года Фото: Getty Images

Казалось, трилогии при таком раскладе не избежать – она была выгодна как организаторам, так и самим боксёрам, но до неё дело так и не дошло. Найджел Бенн оставил много здоровья в поединке с Джеральдом Макклелланом, а Макклеллан и вовсе остался парализован после противостояния, которое признали «Боем года» в 1995 году. Бенн после этого проиграл три поединка подряд и повесил перчатки на гвоздь, так и не устроив трилогию с Юбэнком-старшим. Зато дело отцов продолжили сыновья.

Разбитое об голову яйцо и 12 раундов рубки

Крис Юбэнк-младший и Конор Бенн должны были встретиться в ринге ещё в 2022 году. Однако Конор вляпался в историю с проваленным допинг-тестом, был дисквалифицирован и не боксировал полтора года. Бенн потратил кучу времени и средств, чтобы доказать свою невиновность: в итоге Конор был оправдан, обвинения с него сняли, и он смог вернуться в ринг, а после – и к противостоянию с Юбэнком-младшим.

Парни раскручивали поединок не хуже отцов. Особенно старался Крис, постоянно припоминавший Бенну его историю с проваленным допинг-тестом. На одну из пресс-конференций Юбэнк-младший принёс яйцо и разбил его об голову оппонента – так он ещё раз напомнил про разбирательства Бенна, который привёл в качестве доказательства своей невиновности тот факт, что ел много сырых яиц – мол, это и стало причиной положительного допинг-теста.

«Очевидно, загрязнённые яйца стали причиной провала двух его допинг-тестов. Поэтому я испачкал его яйцом», — сказал Крис.

Крис Юбэнк — Конор Бенн Фото: Richard Sellers/Getty Images

Крис получил штраф в размере $ 127 тыс., но при этом поединок был прогрет максимально. И сам бой получился именно таким, каким его и ожидали увидеть фанаты – ярким и бескомпромиссным. Бенн отлично начал поединок, владел инициативой на старте боя и за 12 раундов нанёс сопернику серьёзный урон, Юбэнк-младший тоже не отсиживался в защите и старался затащить соперника в откровенные рубки. В итоге поединок дошёл до судейских записок, где победа единогласным решением досталась Крису. По поводу справедливости этого решения ходило много споров после боя, однако боксёры изначально подписали контракт на два поединка, так что у Конора есть шанс поквитаться в реванше.

Обвинения в уничтожении и миллионы за реванш

Юбэнк-младший, несмотря на победу, стал раскачивать и реванш. Уже после того как второй поединок был назначен, в сентябре, Крис начал нелицеприятно высказываться в адрес известного промоутера Эдди Хирна, который представляет интересы Конора Бенна и был организатором первого боя. Юбэнк-младший заявил, что в первом поединке многое делалось с целью, чтобы он проиграл.

«Они сделали всё что могли, чтобы попытаться уничтожить меня в последнем бою. Нарушения контракта, штрафы, странные пункты о восстановлении, саботаж взвешивания, предвзятое судейство и комментарии — список можно продолжать, он бесконечен. После поединка из-за сильного обезвоживания меня отправили в машину скорой помощи, нужна была госпитализация. На самом деле, я был настолько обезвожен, что у меня отвалился один из ногтей на большом пальце ноги, — приводит слова Юбэнка-младшего издание Sports Illustrated.

Более того, Крис заявил, что машину скорой помощи, на которой он отправился в больницу после боя, не выпускали со стадиона 20 минут, и что это дело рук Эдди Хирна. Промоутер не остался в стороне после таких высказываний и заявил, что намерен подать на боксёра в суд.

«Я не мог поверить своим ушам. Мы с отцом работали всю жизнь для завоевания репутации в спорте, чтобы Крис потом придумывал ложь о нашей компании», – приводит слова Хирна Boxing Kingdom.

Боксёры сделали всё, чтобы внимание к реваншу было колоссальным. Арена «Тоттенхэм» вновь будет заполнена до отказа: все хотят увидеть продолжение этого противостояния, а возможно, и заход на трилогию – то, что не получилось у отцов. Интересно, что ни Юбэнк-младший, ни Конор Бенн ни разу не были чемпионами мира, в их поединке на кону не будет стоять титул, однако интерес к нему ничуть не меньший, чем к чемпионскому противостоянию отцов.

Да и гонорары у парней вполне чемпионские: Крис получит за реванш $ 13 млн, Бенн — $ 10,5 млн. Суммы очень даже приличные: для сравнения: Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол получили за первый очный бой по $ 10 млн каждый, а ведь то был поединок за титул абсолютного чемпиона мира.

На пресс-конференцию боксёры пришли со своими отцами. Кажется, это незавершённое дело для всех четверых, и Юбэнк-младший с Конором Бенном постараются поставить в нём убедительную точку: оба заряжены исключительно на нокаут.