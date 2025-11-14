Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Ислам Махачев, факты, события в карьере, бой с Джеком Делла Маддаленой 16 ноября 2025, UFC 322

Насколько хорошо вы знаете Махачева? 10 вопросов фанатам чемпиона
Александр Фролов
Насколько хорошо вы знаете Махачева?
Комментарии
Ответить без единой ошибки почти невозможно.

Осталось меньше двух дней до громкого турнира UFC 322. В главном поединке бойцовского вечера выступит россиянин Ислам Махачев: бывший чемпион в лёгком весе решил сменить дивизион и попробует добыть пояс в полусреднем весе. Соперник — Джек Делла Маддалена, который умеет драться с топовыми борцами, а его ударная техника на великолепном уровне. Большой вопрос, кто выйдет победителем, но болеть мы, конечно, будем за россиянина

Всё важное о турнире:
Махачев на пороге исторического достижения. Где и когда смотреть UFC 322
Махачев на пороге исторического достижения. Где и когда смотреть UFC 322

Чтобы скрасить томительное ожидание поединка, предлагаем пройти небольшую викторину по карьере Махачева. Некоторые вопросы лёгкие, но ответить на все 10 сможет только настоящий профи.

Если у вас не отображается тест, его можно пройти по ссылке.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android