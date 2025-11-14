Насколько хорошо вы знаете Махачева? 10 вопросов фанатам чемпиона

Осталось меньше двух дней до громкого турнира UFC 322. В главном поединке бойцовского вечера выступит россиянин Ислам Махачев: бывший чемпион в лёгком весе решил сменить дивизион и попробует добыть пояс в полусреднем весе. Соперник — Джек Делла Маддалена, который умеет драться с топовыми борцами, а его ударная техника на великолепном уровне. Большой вопрос, кто выйдет победителем, но болеть мы, конечно, будем за россиянина

Чтобы скрасить томительное ожидание поединка, предлагаем пройти небольшую викторину по карьере Махачева. Некоторые вопросы лёгкие, но ответить на все 10 сможет только настоящий профи.

Если у вас не отображается тест, его можно пройти по ссылке.