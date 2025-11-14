Скидки
Все новости
Бокс/ММА Статьи

Вэйли Чжан: статистика боёв, победы и поражения, рекорд в UFC, вес, рост, размах рук

От администратора фитнес-зала до титула UFC — за шесть лет. Уникальный путь Вэйли Чжан
Игорь Некрасов
Уникальный путь Вэйли Чжан
Аудио-версия:
Комментарии
Китаянка — самая большая азиатская звезда промоушена.

В ночь с 15 на 16 ноября в Нью-Йорке, США, состоится масштабный турнир UFC 322. Одним из главных поединков вечера станет противостояние лидеров женского рейтинга P4P: чемпионка лиги в наилегчайшем весе Валентина Шевченко будет защищать титул против бывшей чемпионки в минимальном весе Вэйли Чжан.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Валентина Шевченко — Вэйли Чжан
16 ноября 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Валентина Шевченко
Не началось
Вэйли Чжан
  • Имя: Вэйли Чжан
  • Дата рождения: 13 августа 1989 года
  • Место рождения: Ханьдань, Хэбэй, Китай
  • Рост: 163 см
  • Размах рук: 160 см
  • Рекорд: 26-3
  • Весовая категория: минимальная
  • Место в дивизионе: 1
  • Команда: Black Tiger Fight Club
  • Прозвище: Магнум

Кунг-фу, лёгкая атлетика и даже футбол

Вэйли Чжан родилась в семье шахтёра и домохозяйки, и для родителей стало удивлением, когда их шестилетняя дочь увлеклась… шаолиньским кунг-фу, вдохновившись разнообразными фильмами об этом виде единоборств. Позднее Вэйли пробовала себя в других видах спорта: в лёгкой атлетике и даже в футболе, но увлеклась ушу-саньда, где у неё были серьёзные успехи. Правда, выйти на какой-то высокий уровень Чжан не смогла, проблемы со спиной вынудили китаянку и вовсе оставить спорт.

Вэйли Чжан Подробнее

В 17 лет Вэйли перебралась в Пекин и стала работать, чтобы обеспечивать себя. Она была кассиром в супермаркете, воспитателем в детском саду, охранником и администратором в отеле, фитнес-инструктором. Последнее место работы в итоге повлияло на её судьбу. Вэйли разрешали бесплатно заниматься в зале, где она работала, там будущая чемпионка UFC увлеклась джиу-джитсу и обратила на себя внимание тренера по ММА, который и предложил ей попробовать себя в смешанных единоборствах.

Гроза азиатских ММА

Дебют в ММА у китаянки получился не лучшим. В ноябре 2013 года она проиграла соотечественнице Мин Бо решением судей. После этого Вэйли экспериментировала с весовыми категориями, пробовала себя в наилегчайшем дивизионе, но в итоге решила сконцентрироваться всё же на минимальном весе. Чжан закрыла поражение двумя досрочными победами, а после присоединилась к китайской лиге Kunlun Fight, где доминировала на протяжении трёх лет. Вэйли стала настоящим кошмаром для всех соперниц. Только вдумайтесь: она за три с половиной года провела 16 боёв, одержала во всех победы, 15 из них – досрочно.

Причём побеждала китаянка очень разнообразно: шесть раз вынудила соперниц сдаться в партере, девять раз оформила нокауты – и коленями, и локтями, и классическими комбинациями из бокса. Чжан, помимо титула в Kunlun Fight, успела стать чемпионкой лиги Top FC, после чего на уникальную спортсменку обратили внимание матчмейкеры UFC.

Большая китайская надежда

Для UFC Вэйли стала большой надеждой в плане привлечения азиатской, в частности китайской аудитории. Несмотря на то что турниры промоушена в Китае проходят давно, настоящих звёзд из этой страны в лиге не было. У Чжан с её феноменальным рекордом и отличными навыками было всё, чтобы продвигать себя и лигу на азиатском рынке. И, хотя Вэйли побеждала на старте в UFC не так уверенно, как это было раньше, уже через три боя она получила титульник, который, к слову, возглавил один из китайских турниров лиги. Много ли вы знаете бойцов, которые получали бой за пояс спустя три победы, две из которых были одержаны судейскими решениями?

Но в Вэйли верили, и она не подвела: в августе 2019 года снесла Джессику Андраде и вошла в историю как первая и единственная китайская чемпионка UFC. А через полгода Чжан ещё раз доказала, что все выданные ей авансы были не напрасны: в жёстком поединке Вэйли защитила пояс чемпионки против бывшей обладательницы пояса Йоанны Енджейчик, нанеся польке такой урон, что на неё было страшно смотреть.

Чжан одержала победу над Енджейчик

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Выход из зоны комфорта

Нашёлся на китайскую чемпионку и свой криптонит. 2021 год стал для Чжан неудачным: сначала она потеряла чемпионский пояс в бою с Роуз Намаюнас, пропустив брутальный хай-кик, а затем не смогла вернуть титул в близком реванше, проиграв раздельным решением. Два поражения подряд могли сильно ударить по Вэйли, однако китаянка доказала, что ментально её не сломать. Чжан феноменально вернулась на победную тропу, деклассировав в реванше Йоанну Енджейчик, параллельно отправив польку на пенсию, а следом задушила Карлу Эспарзу и снова стала чемпионкой.

Чжан после боя с Суарес

Чжан после боя с Суарес

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

С тех пор Чжан действовала прагматично: раз в год Вэйли проводила защиту пояса, уверенно побеждая соперниц решением судей. Но теперь китаянка идёт на риск – возвращается в дивизион, в котором не выступала 10 лет. Да, для Шевченко это, пожалуй, не меньший риск, потому что на кону будет стоять пояс Валентины, однако Чжан свой титул оставила вакантным, и его уже разыграли: в случае поражения Вэйли останется без поясов в двух дивизионах. Так что мотивация у неё запредельная.

Комментарии
