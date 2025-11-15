UFC 322: исторический бой Махачева. На пути к мечте — чемпион из Австралии. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, состоится огненный турнир – UFC 322. Он обещает порадовать фанатов смешанных единоборств из России.
В главном событии вечера выступит экс-чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев. Он проведёт титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону будет стоять пояс в полусреднем дивизионе.
В соглавном событии столкнутся две чемпионки – Валентина Шевченко и Вэйли Чжан. Девушки оспорят титул в женском наилегчайшем весе.
Также на турнире выступит крепкий российский ударник Роман Копылов. Ему предстоит пройти проверку на прочность в бою с бразильцем Грегори Родригесом.
Свой новый шанс получит Байсангур Сусуркаев, который совсем недавно пробился в лучшую лигу на планете, однако уже сумел успешно дебютировать. Теперь на его пути американец Эрик Макконико.
Открывать турнир предстоит Вячеславу Борщёву. Слава Клаус проведёт свой очередной поединок. Соперником станет крепкий бразилец Матеус Камило.
😎 Копылов: мой бой на UFC 322 потенциально может быть лучшим поединком вечера
Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Роман Копылов поделился мыслями насчёт предстоящего поединка с представителем Бразилии Грегори Родригесом, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.
«У меня прекрасный соперник. Он ударник, как и я. Вероятно, это будет просто прекрасный бой для всех. Думаю, мы принесём много радости фанатам. Хочу финишировать его, а он — меня. Думаю, потенциально это будет лучший бой вечера», – сказал Копылов на пресс-конференции перед турниром UFC 322.
🔮 Порье выбрал победителя в бою Делла Маддалена — Махачев
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье выразил уверенность, что победителем в предстоящем поединке между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым станет российский боец. Их встреча состоится 16 ноября на турнире UFC 322, а на кону будет стоять титул UFC в полусреднем весе.
«Я бы выбрал победителем Ислама. Но если Джек выиграет бой или даже нокаутирует Махачева, не буду сильно ошеломлён. Конечно, в том случае, если Делла Маддалена возьмёт верх решением судей или заставит сдаться, буду ошеломлён. Но вынужден сказать, что победу одержит Ислам решением судей. Если бы делал ставку, поставил бы на этот исход», — приводит слова Порье портал MMAJunkie.
💥 «Напротив меня будет один из величайших бойцов UFC». Делла Маддалена — о бое
Чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена высказался относительно предстоящего поединка с бывшим обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым. Их встреча состоится 16 ноября на турнире UFC 322.
«У меня такое чувство, будто на моей спине находится какая-то мишень. Конечно, все стремятся стать лидером рейтинга Р4Р, хотя я отношусь к этому более спокойно. Очень горжусь тем, что стал чемпионом, поэтому с нетерпением жду всех предстоящих испытаний.
Определённо, считаю бой с Исламом самым большим вызовом в своей карьере. Всегда хотел, чтобы каждый поединок был всё более и более сложным, так что бой с Махачевым, определённо, соответствует этому принципу.
Схватка с Махачевым — сложный бой и серьёзное испытание, где напротив меня меня будет стоять один из величайших бойцов UFC», — приводит слова Делла Маддалены портал TNT Sports.
Где смотреть турнир UFC 322 c главным боем Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена
Посмотреть трансляцию турнира UFC 322 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
2️⃣ Ислам Махачев объяснил, почему жаждет стать двойным чемпионом UFC
34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев объяснил, что для него значит возможная победа в предстоящем поединке с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их встреча состоится 16 ноября на турнире UFC 322.
«Стать двойным чемпионом UFC — большое достижение. Например, в России ещё никто не становился таковым. Это было бы большим достижением для моего наследия. Я действительно хочу завоевать этот титул и защитить его. Посмотрим, что будет после боя. Однако думаю, что в этом весе есть очень много хороших бойцов», — приводит слова Махачева портал TNT Sports.
Дата и время турнира UFC 322 с боем Махачев – Делла Маддалена
Турнир UFC 322 пройдёт в ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Он стартует в 02:00 по московскому времени.
💪 Ислам Махачев заявил о полной готовности к титульному бою на UFC 322
34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев заявил о готовности к чемпионскому бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.
«Остался один день до моей мечты. Один день до самого большого боя в моей жизни. Я готов к этому. Всем спасибо, завтра увидимся», — сказал Махачев на пресс-конференции перед боем.
Полный кард турнира UFC 322 c главным боем Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена
- Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена;
- Валентина Шевченко – Вэйли Чжан;
- Шон Брэди – Майкл Моралес;
- Бо Никал – Родолфо Виейра;
- Леон Эдвардс – Карлос Пратес;
- Бенеил Дариуш – Бенуа Сен-Дени;
- Роман Копылов – Грегори Родригес;
- Эрин Блэнчфилд – Трэйси Кортес;
- Кайл Дакас – Джеральд Миршерт;
- Анджела Хилл – Фатима Клайн;
- Малкольм Уэллмейкер – Этин Эвинг;
- Пэт Сабатини – Чепе Марискал;
- Байсангур Сусуркаев – Эрик Макконико;
- Вячеслав Борщёв – Матеус Камило.