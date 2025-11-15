Будущая суперзвезда, но с обидным прозвищем. У Зайнукова огромный потенциал

В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке пройдёт долгожданный большой турнир UFC 322. Главным событием вечера станет титульный бой в полусреднем весе между действующим чемпионом дивизиона Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который поднимается за вторым поясом.

Логично и закономерно, что бо́льшая часть внимания прикована именно к хедлайнерам ивента и другим участникам карда. Но внезапно одной из звёзд нью-йоркского турнира стал ещё один представитель команды Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева — Магомед Зайнуков. Непобеждённый россиянин этой осенью получил контракт с UFC, ярко выступив на турнире Претендентской серии Даны Уайта. Там Зайнуков чудом не финишировал соперника, хоть и выбросил несколько сотен ударов, продемонстрировав, что в Дагестане хороши не только в борьбе. Дану Уайта россиянин впечатлил, а также запомнился болельщикам. Правда, не совсем так, как ему этого хотелось бы.

Магомед Зайнуков Фото: Chris Unger/Getty Images

За несколько месяцев до этого Деметриус Джонсон присутствовал в лагере Ислама Махачева и познакомился с бойцами. Когда Мышонку представляли Зайнукова, то Ислам назвал прозвище Магомеда — Чанко (в честь села, откуда он родом), но в англоязычном сегменте болельщиков это расслышали, как Джон Порк. Это вымышленный персонаж, которого изображают как человека с головой свиньи. И теперь картинки и видео с Джоном Порком — неизменный атрибут в комментариях под любым постом Зайнукова в социальных сетях.

Разумеется, в преддверии боя на DWCS мем вспомнили и подхватили. Настолько, что после поединка на пресс-конференции Зайнукову пришлось просить фанатов не коверкать его прозвище: «Я не Джон Порк. Чанко! Не Джон Порк. Люди чуть путают из-за звучания. Джон Порк — это человек-свинья нарисованная. Я много раз говорил, что правильно Чанко. Если можно, пожалуйста, не называйте так, мне это не нравится».

Магомед Зайнуков и Ислам Махачев Фото: Из личного архива Магомеда Зайнукова

Само собой, это лишь спровоцировало ещё больший поток сообщений про Джона Порка. Но пока у Магомеда не было назначенных боёв и он не часто появлялся в медиаполе, шумиха немного сошла, однако Зайнуков — один из спарринг-партнёров Ислама Махачева. Поэтому турнир UFC 322 частично затронул и Чанко. В основном, конечно, из-за вопросов по поводу прозвища. Махачев находился на стриме у Эдина Росса, и там была куча вопросов про Зайнукова, то же самое – на других медийных активностях. И везде Ислам просит не называть своего друга Джоном Порком. Даже сказал, что Зайнуков подумывает о том, чтобы закрыть комментарии на своей странице в социальных сетях.

Однако при всём негативном фоне из-за прозвища Чанко стал узнаваемым. Когда он появился на пресс-конференции, то встречали его бурной овацией, как настоящего чемпиона, и скандировали «Чанко! Чанко!» И всё это не прекращалось несколько минут, тем более что было время, так как пресс-конференция слегка задержалась. Магомед, как всегда, очень улыбчивый, помахал болельщикам и присоединился к ним. Но даже по ходу пресс-конференции временами фанаты начинали скандировать его прозвище, а в то же время онлайн-трансляции в аккаунтах UFC были переполнены упоминаниями Чанко и Джона Порка.

Махачеву задали вопрос о перспективах одноклубника, и он оценил Зайнукова весьма высоко, а заодно снова обратился к болельщикам с просьбой: «Ребята, он Чанко, не Джон Порк. Давайте называть его Чанко. Он готов занять моё место, он уже близок к этому, дышит в спину. Очень хороший боец, который помогает мне на протяжении всей карьеры, в каждом моём лагере, тренируется с лучшими».

Вот так внезапно Зайнуков стал одной из звёзд UFC 322 и получил народную любовь, даже не выступая на этом ивенте. Более того, даже не проведя ни одного боя в UFC. Фанатская база уже собралась солидная, однако, конечно, с нюансом. Прозвище Магомеду не нравится, он точно его не примет со временем, но тут Чанко стал заложником ситуации. Будет настаивать, чтобы не называли — станут называть ещё больше. Не будет обращать внимание — всё равно станут называть, потому что уже прилипло. Даже на портале Sherdog в графе с прозвищем указано «Wild Chanco/John Pork». Удивительное единение с болельщиками.

Ислам Махачев и Магомед Зайнуков Фото: Из личного архива Магомеда Зайнукова

Плюсы тоже есть — обзавестись таким количеством фанатов без единого боя в UFC не каждый сможет. Зайнукова узнают, фотографируются с ним, даже Дастин Порье подходил к нему в лобби отеля. Скорее всего, дебютный бой Магомеда тоже вызовет большой ажиотаж. Ну а дальше своими боями Зайнуков вполне может по-настоящему влюбить в себя болельщиков, потому что бьётся Магомед действительно здорово и потенциал у него огромный. Но уже сейчас ему дают ощутить себя звездой UFC. Однако, увы, в данном случае не обходится без ложки дёгтя. Тем не менее это поможет Зайнукову быстро продвигаться вперёд.