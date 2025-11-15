Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Почему Ислам — особенный

В ночь на 16 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт один из лучших турниров года — UFC 322. Главным событием вечера станет титульный бой в полусреднем весе, где действующий чемпион промоушена в полусреднем весе Джек Делла Маддалена попытается защитить титул в поединке с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound Исламом Махачевым. В финальной серии спецпроекта «Чемпионата» объясняем, почему Махачев — особенный боец и должен переписать историю.

За плечами Ислама долгая история к титулу и признанию, которая неоднократно подчёркивала то, насколько он целеустремлён. Ещё будучи юношей, Махачев проиграл на чемпионате мира по боевому самбо в первом круге и признавался, что по нему это сильно ударило, а также поставил цель взять золото на мировом первенстве. И сделал это в 2016 году, несмотря на то что до этого была ещё одна неудачная попытка — из-за проблем с сердцем Ислама не пустили лететь на турнир. Причём Махачев выиграл золото тайком от UFC, он уже был на контракте, но просто отправился на соревнования на свой страх и риск — цель была выполнена.

Затем, уже в UFC, Ислам не сломался после обидного и чувствительного поражения от Адриано Мартинса. Воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова столкнулся ещё и с несправедливым отстранением, от него разбегались топовые соперники, однако он соорудил одну из самых мощных победных серий в преддверии титульника и всё-таки получил шанс подраться за пояс. Как объяснял сам Ислам, такую возможность ему дали не за победу над Бобби Грином, как любят повторять те, кто пытается принизить достижения Махачева, а за серию из 10 побед. А уже став чемпионом, Ислам выдал серию мощнейших рекордов, некоторые из которых будет практически невозможно превзойти.

Началось всё с Чарльза Оливейры, который на момент боя был третьим номером рейтинга pound-for-pound. Бразилец шёл на серии из 11 побед, победив в том числе Дастина Порье, Джастина Гэтжи и Майкла Чендлера, но Махачев всё оборвал и забрал пояс, одержав доминирующую победу во втором раунде. Затем была похожая история с Алексом Волкановски — Ислам бросил вызов лидеру рейтинга P4P, чемпиону полулёгкого веса с четырьмя защитами титула. На тот момент Волкановски вообще не проигрывал в UFC и шёл на серии из 12 побед в промоушене (и на серии из 22 побед в целом). Махачев забрал и эту серию, оформив дебютную защиту титула. Так Ислам стал первым и единственным бойцом в истории UFC, оборвавшим соперникам столь длительные победные серии.

Спустя несколько месяцев Махачев вновь встретился с Волкановски и оформил ещё одно уникальное достижение, которое, вероятнее всего, никто не перебьёт. До Ислама единственным бойцом, который побил трёх подряд соперников из топ-15 рейтинга pound-for-pound, был Хабиб Нурмагомедов (Конор Макгрегор, Дастин Порье, Джастин Гэтжи). У Ислама в резюме одно имя повторялось дважды, однако он пошёл ещё дальше и трижды побил бойцов из топ-3 pound-for-pound: Оливейра (№3), Волкановски (№1) и снова Волкановски, который к тому моменту стал №2. Величие?

На этом Махачев не остановился и за время своего правления в дивизионе переписал все ключевые рекорды лёгкого веса, который годами считался и считается одним из самых конкурентных. Ислам провёл больше всех защит титула в истории (4), обойдя таких бойцов, как Хабиб, Би Джей Пенн, Бенсон Хендерсон, одержал больше всех побед в титульных боях (5), а также собрал самую длинную победную серию (14). Кроме того, Махачев в топ-5 дивизиона по количеству финишей и в топ-3 – по количеству побед сабмишенами. А ещё россиянин в элитном клубе бойцов (с учётом Ислама их пять), которые финишировали соперников пятью разными видами сабмишенов. Кроме того, текущие 15 побед подряд — второй результат в истории UFC (больше только у Андерсона Силвы — 16) и самая длинная активная серия побед. А ещё Ислам был фаворитом во всех своих боях в UFC, что тоже весьма показательно.

Если мы берём только россиян за всю историю UFC, то и здесь Махачев будет в лидерах: больше всех финишей (11), больше всех побед (16), больше всех побед приёмами, больше всех побед в титульниках и самая длинная серия, второе место по количеству бонусов. Ну и теперь Ислам первым из россиян поборется за возможность стать чемпионом в двух весовых категориях. Это может стать увесистым дополнением к и без того мощнейшему багажу достижений. Если всё получится, то Махачев будет лишь 11-м бойцом в истории UFC, который выигрывал пояса в двух дивизионах.

Хабиб объясняет уникальность Махачева так: «Я думаю, он дисциплинированный и действительно любит соревноваться. У некоторых это есть, а у других — нет. Ислам же любит конкурировать. Любовь к соревнованиям и дисциплина — это те вещи, которые движут им».

Дана Уайт, хоть и долгое время упорно ставил Джона Джонса на первое место в рейтинге pound-for-pound, тоже в восторге от Ислама и даже увековечил его цитату в UFC PI, когда Махачев принимал бой на коротком уведомлении с Алексом Волкановски: «Что означает этот титул? Он означает, что ты лучший в мире, а если ты лучший, то не имеет значения, кто стоит напротив тебя. Что мне сказать? Нет? Никогда. Давайте сделаем это. Вперёд!»

При всей любви к сабмишенам и борьбе Махачева сложно обвинить в незрелищности — он постоянно ищет финиш в любой позиции, а богатый арсенал приёмов из самбо и дзюдо позволяют ему эффектно и эффективно стягивать соперников в удобную для себя плоскость боя. Возможно, Ислам — самый сбалансированный и универсальный российский боец. Он может уступать Хабибу в умении давить и уничтожать соперников в партере, но при этом гораздо разнообразнее в грэпплинге и лучше в ударке — так, например, Махачев переигрывал в стойке Алекса Волкановски (трижды разобрал Макса Холлоуэя) и Дастина Порье, одного из лучших боксёров в UFC. Всё за счёт умения сочетать навыки и грамотно их применять: элитный грэпплинг, контроль в партере, разнообразные переводы, тайский клинч, разнообразие в ударке, отличные кики.

Порье объяснял, что Ислам «сделал его хуже»: «Вопрос — сможет ли Джек держать Ислама на боксёрской дистанции, не беспокоясь о тейкдаунах. Когда я дрался с Исламом, он сделал меня хуже как ударника. Я не мог нормально упереться ногами, вложиться в комбинации, потому что, если бы я упёрся и вложился, он бы взял мои ноги. Угроза тейкдауна все 25 минут, тяжело вложиться в сильный удар. У Джека есть все навыки, но найдёт ли он свой ритм?»

Действительно уровень лучшего бойца в мире. И у Махачева нет переоценки собственных возможностей — к примеру, он почти не переключается в правшу, потому что не считает, что в этой стойке он хорош. Если брать в расчёт исключительно навыки, то Ислам на очень высоком уровне. Это касается и защиты, до первого боя с Волкановски он, к примеру, пропустил всего 37 значимых ударов в голову.

Статус лучшего бойца в мире на влияет на Ислама. Он остаётся скромным и человечным, после одного из боёв Махачев трогательно рассказывал о своих целях вне октагона: «У меня была мечта, чтобы мои родители, которые всю жизнь работали… Отец был водителем, мама работала в кафе каждый день с шести утра до поздней ночи, каждый день они оба работали, чтобы мы с моим братом ни в чём не нуждались. Я это хотел поменять, чтобы мои родители не нуждались, чтобы просто могли хотя бы отдыхать за всё то время, что они работали ради нас. Этот барьер я перепрыгнул, хвала Всевышнему. Больше никаких таких целей нет, есть дом, машина, семья. И самое главное — счастье не в деньгах, не все богатые люди счастливые».

Известно, что в UFC надо уметь говорить, а не только хорошо драться. Несколько лет назад Хабиб жаловался, что Ислам не работает над своим образом: «Я считаю, что Ислам очень харизматичный человек. Мне не нравится, что он никак не работает над своей медийностью. Я всегда говорю ему: «Ты должен больше работать с медиа, чтобы показать людям, какой ты на самом деле. Они видят, как ты дерёшься, но они не знают, как ты мыслишь». Я не понимаю, почему он так слабо работает над этим».

Однако за последние годы Махачев сильно прибавил и в умении говорить, и в умении производить вирусный контент. Множество мемных фраз («Отправить в Дагестан на два-три года и забыть», «Я финиширую кенгуру сабмишеном. Знаю, что у него хорошая ударка. Но никто не проверял грэпплинг», «Кто дал ему чёрный пояс? Надо это проверить» и другие), постоянные шутки с Даниэлем Кормье, пранки над сокомандниками и очень бодрые, но, по сути, безобидные панчи в адрес соперников.

Неплохой прогресс от человека, который поначалу в США старался проводить время так, чтобы лишний раз не разговаривать с окружающими: «Я просто надевал наушники, чтобы со мной никто не заговорил, потому что ничего не мог ответить. Никуда не ходил, стеснялся, никого не понимал».

Отсюда пришла и любовь зарубежных фанатов. Перед боем с Делла Маддаленой весь зал на пресс-конференции был в восторге от Ислама, а он охотно взаимодействовал с публикой. Мало кто из российских бойцов может похвастать практически идеальным медиаобразом и лояльностью большинства фантов из-за океана. В этом плане Махачев тоже уникум. А уже совсем скоро под сводами «Мэдисон Сквер Гарден» в очередной раз постарается показать, почему он — особенный боец.