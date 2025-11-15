28 прогнозов на бой Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена

В ночь с 15 на 16 ноября в Нью-Йорке, США, состоится масштабный турнир UFC 322, к которому будет приковано внимание всего бойцовского сообщества. В главном событии вечера Ислам Махачев проведёт исторический бой за второй чемпионский пояс в полусреднем весе, в соперниках у него будет обладатель титула Джек Делла Маддалена.

Предстоящий поединок вызывает колоссальный интерес как у фанатов, так и у бойцов и экспертов, которые высказывают свои мнения относительно поединка и делятся прогнозами. Ислам Махачев провёл в профессиональных смешанных единоборствах уже 28 боёв, поэтому мы решили собрать 28 прогнозов на его исторический поединок против Джека Делла Маддалены, тем более что мнения у бойцов и экспертов зачастую расходятся.

Ислам считается большим фаворитом у букмекеров, но есть те, кто верит в победу австралийского чемпиона. В основном, конечно, это его соотечественники, коллеги по залу или те, кто хорошо относится к Джеку. Например, Алекс Волкановски, за которого Делла Маддалена обещает отомстить россиянину, уверен, что Джеку хватит навыков для защиты от борьбы Махачева , что в итоге приведёт к его победе.

Алекс Волкановски, чемпион UFC в полулёгком весе:

«Я знаю, что Ислам не воспринимает бой с Джеком легкомысленно, и правильно делает. У него вполне могут быть шансы на финиш. Ислам великолепен, и даже при переходе в другую категорию он остаётся кошмаром для большинства бойцов дивизиона. Но я верю, что Маддалена сможет выиграть у него».

Алекс Волкановски Фото: Getty Images

Подтянулись и другие австралийцы .

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер:

«Ставлю на Джека. У него достаточно характера, стойкости и решительности, чтобы отбиваться от тейкдаунов Ислама, а в ударке он просто лучше. Джек точно сможет драться в стойке пять раундов, чего не скажешь об Исламе – тем более если он будет переводить».

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья:

«Не думаю, что Махачев переведёт Джека. Даже если он это сделает, Делла Маддалена защитится и сразу поднимется. Типа пол – это лава. Я могу быть предвзят, потому что люблю драться в стойке, но, думаю, удары Джека по корпусу и способность принимать и отвечать ударом на удар станут решающим фактором».

Тренер Делла Маддалены Бен Викерс:

«Это серьёзное испытание. Понимаю, что его послужной список и то, как он доминировал над соперниками в последнее время, делают его фаворитом, но я действительно думаю, что этот бой для Джека сложится хорошо».

Интересно, что некоторые бойцы в лёгком весе также не верят в то, что Махачев не сможет стать королём нового дивизиона .

Дэн Хукер, седьмой номер лёгкого веса UFC:

«Это смелое решение. Даже величайший легковес всех времен, Хабиб Нурмагомедов, так и не решился сделать это — подраться за титул в другом дивизионе. Так что респект Исламу. Но это, безусловно, очень трудная задача. Я предсказываю победу Делла Маддалены».

Бенеил Дариуш, девятый номер лёгкого веса UFC:

«Джек больше, быстрее и моложе. Я видел его бой с Белалом. Думаю, что у него отличные шансы побить Ислама».

Пэдди Пимблетт, шестой номер лёгкого веса UFC:

«Надеюсь, Джек его размажет. Делла Маддалена – гораздо более сильный боксёр, и если он сможет удержаться на ногах, то обязательно раскатает Махачева. Надеюсь, всё произойдёт именно так».

Майкл Чендлер, 12-й номер рейтинга лёгкого веса UFC:

«Если говорить о стойке, Порье бьёт сильно, я тому свидетель, но он точно не бьёт сильнее Джека, так что будет интересно. Думаю, Ислам пару раз пропустит – посмотрим, как быстро он перейдёт к борьбе. С учётом сказанного в этом поединке я бы дал небольшое преимущество Джеку».

Майкл Чендлер Фото: Getty Images

Интересно, что многие полусредневесы верят в «своего» чемпиона, считая, что Махачев не справится с новым дивизионом .

Шон Брэди, второй номер рейтинга полусреднего веса UFC:

«Изначально я думал, что победит Махачев, но теперь кажется, что Делла Маддалена способен добиться своего. Он, конечно, окажется на земле, но умеет вставать из партера. У Джека есть шанс нокаутировать Ислама. Это будет классный бой».

Иан Гарри, шестой номер рейтинга полусреднего веса UFC:

«Для меня главный вопрос – что будет, когда Ислам схватит Делла Маддалену? Стал ли Джек лучше в этом аспекте? Потому что Ислам – мастер мирового класса, и он им был всю жизнь благодаря тренировкам. В стойке, думаю, Джек вчистую победит Ислама. Делла Маддалена может сделать это в стойке, но вопрос, сможет ли он стабильно останавливать тейкдауны пять раундов?»

Леон Эдвардс, четвёртый номер рейтинга полусреднего веса UFC:

«Я считаю, что Ислам хорошо выступал в лёгком весе. Но ребята в полусреднем весе намного тяжелее и бьют сильнее. Кроме того, мы стали разностороннее. Это сильный дивизион. Сильнее, чем дивизион легковесов. Я с нетерпением жду этого боя, чтобы узнать, как обстоят дела у Джека».

Леон Эдвардс Фото: Getty Images

Карлос Пратес, девятый номер полусреднего веса UFC:

«Джек Делла Маддалена показал, что он сильно вырос как боец. И он продемонстрировал действительно хорошие навыки в поединке с Белалом Мухаммадом. Он защищался от тейкдаунов, так что я думаю, он победит Ислама Махачева. Думаю, решением, и это будет очень тяжёлый бой».

В победу Джека верят и некоторые бывшие чемпионы UFC .

Макс Холлоуэй, бывший чемпион UFC в полулёгком весе:

«Джек вымотает его и победит — возможно, техническим нокаутом в третьем раунде. Я склоняюсь в сторону Джека, потому что он умеет бить очень резко и невероятно точно. Он постоянно попадает, поэтому на него трудно идти. К тому же он крупнее».

Майкл Биспинг, бывший чемпион UFC в среднем весе:

«Если Ислам решит драться с Джеком в стойке, то это будет плохая идея. Бокс Делла Маддалены и его работа ног дадут ему серьёзное преимущество. Не удивляйтесь, если Джек заберёт бой».

Есть те бойцы и эксперты, кто не может отдать предпочтение кому-то из бойцов .

Арман Царукян, второй номер лёгкого веса UFC:

«Люди очень сильно недооценивают Делла Маддалену, так как уже говорят: «Ислам выиграет титул и подерётся с Илией Топурией». Люди уже перечеркнули Делла Маддалену. А он очень серьёзный боец. Думаю, его бокс — один из лучших в этом весе. Он очень хорошо чувствует руки, быстро бросает».

Арман Царукян Фото: Getty Images

Даниэль Кормье, бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весах:

«Несколько лет назад все бы решили, что Махачев размажет Делла Маддалену. Но после боя Джека против Белала Мухаммада шансы заметно уравнялись. Думаю, многие поставят на победу Джека, потому что Ислам — небольшой парень, который поднялся в категории, чтобы подраться с бойцом, находящимся в лучшей форме. Но ближе к бою шансы уравняются».

Деметриус Джонсон, бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе:

«Поединок может пройти по двум сценариям: либо он будет очень скучным, либо весьма интересным. Джек никогда не соглашается с позицией, если его переводят. Он всегда пытается сопротивляться, включает антиборьбу. Это делает предстоящий поединок таким захватывающим».

Дана Уайт, президент UFC:

«Только посмотрите на список достижений Ислама, который поднимается в весе, чтобы завоевать второй пояс. Джек сейчас находится на невероятном подъёме. Всё самое крутое, что существует в ММА, присутствует в этом поединке. Лучшие бойцы мира, да ещё и в самом расцвете сил. Ставки высоки как никогда».

Дана Уайт Фото: Getty Images

Но, конечно, тех, кто верит, в победу Махачева, гораздо больше .

Умар Нурмагомедов, первый номер легчайшего веса UFC:

«Ислам в потрясающей форме. Он очень умный боец. Я его друг и могу сказать — у него не один план на бой. У него есть план A, B и C. Все буквы алфавита. Он подготовлен ко всему. Если что-то не получится, он сразу попробует другое».

Мераб Двалишвили, чемпион UFC в легчайшем весе:

«Ислам Махачев может выиграть второй пояс. Джек Делла Маддалена — отличный боец, прекрасный ударник, но Ислам хитёр. Я уверен, что Махачев отлично изучил бой Джека с Белалом Мухаммадом и он внесёт необходимые коррективы. Это будет тяжело, однако Ислам может победить».

Колби Ковингтон, 11-й номер рейтинга полусреднего веса UFC:

«Если Махачев сможет повалить Делла Маддалену и контролировать его, то он справится. Будет интересно посмотреть, насколько значима роль габаритов. Ислам считается фаворитом — я согласен с этим».

Хорхе Масвидаль, бывший обладатель пояса BMF:

«Я думаю, что Ислам Махачев — лучший в партере. В этом аспекте нет никакого круче. Переводы, контроль, болевые приёмы… Для соперников это настоящий кошмар. Он и удары наносит хорошие, причиняет урон. Могу с уверенностью сказать, что Ислам — лучший на земле».

Белал Мухаммад, бывший чемпион UFC в полусреднем весе:

«Джек — очень даже умный боец. Отлично работает в стойке. Он не планирует сдаваться. Но ему придётся контролировать ход боя — занимать центр, не отступать, не протирать спиной клетку. Потому что по бою с Порье было видно, что Ислам хочет, чтобы ты всегда был зажат спиной к клетке. Ставлю на то, что тейкдауны Ислама окажутся сильнее, чем защита от тейкдаунов у Джека».

Пройти опрос можно по ссылке.

Хамзат Чимаев, чемпион UFC в среднем весе:

«Ислам Махачев победит Делла Маддалену за счёт своей борьбы. Думаю, с его стороны в этом поединке акцент будет именно на борьбе».

Дастин Порье, экс-претендент на пояс UFC в лёгком весе:

«Я бы выбрал победителем Ислама. Но если Джек выиграет бой или даже нокаутирует Махачева, не буду сильно ошеломлён. Конечно, в том случае, если Делла Маддалена возьмёт верх решением судей или заставит сдаться, буду ошеломлён. Однако вынужден сказать, что победу одержит Ислам решением судей. Если бы делал ставку, поставил бы на этот исход», — приводит слова Порье портал MMAJunkie.

Шон О’Мэлли, второй номер рейтинга легчайшего веса UFC:

«Я не думаю, что Джек будет значительно больше Ислама. У них почти одинаковый рост, так что они будут примерно одного размера, габариты не сыграют большой роли в этом бою. Потрясающий поединок, думаю, он получится близким, но я склоняюсь к победе Ислама».

Хабиб Нурмагомедов, бывший чемпион UFC в лёгком весе:

«Ислам находится в топах последние пять лет. Он был претендентом на титул в лёгком весе, а затем и чемпионом. Люди знают его последние пять лет, он был на вершине. Это были 11 недель очень тяжёлых тренировок. Ислам готов. Мы ожидаем очень тяжёлого боя с Джеком. Мы отдаём ему должное и знаем, что он крепкий парень».

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Вадим Немков, бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе:

«Ислам будет одним из величайших бойцов в мире в случае победы над Делла Маддаленой. Махачев станет чемпионом двух дивизионов, которые считаются одними из самых конкурентных в мире. Победа Ислама будет большим успехом российских смешанных единоборств».