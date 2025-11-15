Топ-события воскресенья: исторический бой Махачева, Овечкин в НХЛ, отбор к ЧМ-2026 и НБА

Мощное 16 ноября: российский десант на UFC 322, Португалия — Армения и Азербайджан — Франция в футболе, СКА — «Магнитка» в КХЛ и бокс!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 16 ноября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 ноября 2025, воскресенье. 01:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сколько драк мы увидим?

В последнем матче предсезонки НХЛ «Тампа» и «Флорида» устроили добротный замес в духе 90-х, разменяв три сотни штрафных минут на двоих. Теперь обе команды идут вне зоны плей-офф: для «Флориды» с учётом её травм это было относительно предсказуемо, а «Тампа» потерпела крайне болезненное поражение от «Рейнджерс», пропустив семь шайб. Кто победит в битве заклятых друзей?

🏆 🥊 1:00: Крис Юбэнк (Великобритания) — Конор Бенн (Великобритания), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: классный английский бокс

Крис Юбэнк и Конор Бенн уже стали авторами одного из главных боксёрских боёв года. В первом поединке сыновья знаменитых отцов-боксёров устроили жестокую рубку, которая закончилась победой Юбэнка-младшего. Естественно, такой бой не могли оставить без реванша, и Бенн получил вторую попытку одолеть ненавистного оппонента. На этот раз раскрутка боя получилась не такой эффектной: ни разбитых о голову яиц, ни штрафов за перевес. Будем надеяться, сама схватка получится ничуть не хуже, чем первая.

🏒 2:00: «Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Анахайм Дакс Анахайм Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли команда Кенневилля на победный путь?

«Анахайм» проиграл два последних матча сезона и пропустил 10 шайб, но молодой команде Джоэля Кенневилля с её весёлым стилем тяжело постоянно держать высокий уровень игры. Однако «утки» спокойно идут в лидерах своего дивизиона, а вот у «Миннесоты» пока ситуация сложнее, многим форвардам команды голы даются с большим трудом. Получат ли Капризов и Болди помощь от партнёров из нижних звеньев?

👊 2:00: Вячеслав Борщёв (Россия) — Матеус Камило (Бразилия), UFC 322

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Борщёву надо не вылететь из UFC

Вячеслав Борщёв — один из самых харизматичных россиян, выступающих сейчас в главном промоушене планеты. Увы, со спортивными результатами всё не так хорошо: поражений в UFC у Славы Клауса пока больше, чем побед, и ещё одна неудача может привести к увольнению. Для того чтобы временно обезопасить себя, Борщёву нужно пройти Матеуса Камило: бразилец достаточно хорош, но выглядит бойцом, который вполне по зубам нашему соотечественнику.

👊 2:25: Байсангур Сусуркаев (Россия) — Эрик Макконико (США), UFC 322

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: новая звезда из России

Байсангур Сусуркаев прорвался в главный промоушен планеты совсем недавно, но сделал это максимально эффектно: 12 августа россиянин победил нокаутом в Претендентской серии Даны Уайта, причём вышел на коротком уведомлении. А уже через четыре дня Сусуркаев выступил на номерном турнире UFC 319, победив и там — Эрик Нолан попался на удушающий приём во втором раунде. Таких дебютов в UFC не было со времён Хамзата Чимаева, и теперь Сусуркаеву нужно оправдывать ожидания — его ждёт бой с Эриком Макконико.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ждём голов от Овечкина?

Когда в последний раз «Вашингтон» шёл последним в такой момент сезона? Кажется, такого не было с первых сезонов Овечкина в НХЛ. При этом оборона команды даже сейчас остаётся в топе лиги, но отчаянно не хватает голов. «Столичных» ждёт «Нью-Джерси», лидер дивизиона, однако «дьяволов» постигло феноменальное невезение: суперзвезда команды Джек Хьюз порезался на командном ужине и выбыл из строя. Поможет ли это «Вашингтону»?

🏀 4:00: «Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто из суперзвёзд проявит себя?

Яннис Адетокунбо и Лука Дончич уже слишком давно маячат на горизонте НБА, входя в число претендентов на MVP каждый сезон. «Милуоки» идут пятыми на Востоке, а «Лейкерс» — четвёртыми на Западе. Команды в хороших кондициях, но кому из звёзд удастся привести свою команду к победе?

🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 16 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Эдвардс остановит Йокича и компанию?

«Денвер» выиграл шесть матчей кряду в НБА и по праву занял второе место в турнирной таблице Запада. Лидер клуба Никола Йокич находится в невероятной форме и снова будет бороться за MVP. «Миннесота» начала сезон нестабильно, но затем ситуация улучшилась. На данный момент «волки» идут на серии из четырёх побед, однако смогут ли они потягаться с «Наггетс»?

👊 4:50: Роман Копылов (Россия) — Грегори Родригес (Бразилия), UFC 322

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Копылову нужно возвращаться на победную тропу

Относительно недавно Роман Копылов упустил отличный шанс прорваться к вершинам рейтинга: бой со звёздным Пауло Костой россиянин проиграл, не сумев победить опытного бразильца. Теперь Роману нужно строить путь наверх заново — его ждёт поединок против Грегори Родригеса. На бумаге Родригес отлично подходит нашему соотечественнику, поскольку предпочитает ударную технику. Копылов быстрее Грегори и бьёт тяжелее, но легко ему точно не будет.

🏆 👊 7:30: Валентина Шевченко (Кыргызстан) — Вэйли Чжан (Китай), UFC 322, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Шевченко упрочивает наследие

Валентина Шевченко давно вписала своё имя в историю UFC: количество достижений и великих побед у Пули огромное. Но российско-кыргызстанская спортсменка продолжает биться против лучших: теперь за её поясом пришла Вэйли Чжан — невероятно опасная китайская чемпионка, которая ради боя с Валентиной оставила пояс и перебралась на весовую категорию выше. Шевченко ждёт сложнейший поединок, который точно будет зрелищным и напряжённым.

🏆 👊 8:00: Джек Делла Маддалена (Австралия) — Ислам Махачев (Россия), UFC 322, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: величайший бой Махачева

Ислам Махачев перебил весь лёгкий дивизион UFC: небитым из топовых бойцов остался только Арман Царукян, по собственной вине сорвавший реванш с чемпионом. Неудивительно, что Махачев решил перебраться выше и ввиду заслуг сразу получил титульный бой в полусреднем весе. Отбирать пояс придётся у Джека Делла Маддалены, который совсем недавно стал чемпионом, одолев Белала Мухаммада. Новый вес, абсолютно другой соперник, второй титул на кону — бой Махачева и Маддалены пропускать нельзя.

⛸️ 13:00: Фигурное катание, Гран-при России — 2025/2026, этап 4

Интрига: кто победит среди мужчин?

Первый день Гран-при в Москве можно ознаменовать успехами наших лидеров. В женском турнире Аделия Петросян уверенно выиграла короткую программу. Скорее всего, ученица станет лучшей и во второй день. Остаётся лишь один вопрос: порадует ли российская фигуристка публику четверными прыжками? В её итоговой победе сомнений практически нет.

В танцевальном турнире четырёхкратные чемпионы России уверенно стали лучшими в ритм-танце, оторвавшись от соперников более чем на 10 баллов! Александра Степанова и Иван Букин набрали форму и смотрятся лучше, чем на этапе в Красноярске. И в их итоговом успехе также нет сомнений. А у мужчин всё стабильно — как всегда, ничего не понятно. Предсказать исход сложно, так как сразу четыре фигуриста могут показать настолько классные прокаты, что точно окажутся в призах. Евгений Семененко лидирует, однако его отрыв от Марка Кондратюка минимален. А Пётр Гуменник планирует пойти на «пятиквадку». Да и Романа Савосина не стоит сбрасывать со счетов.

🏒 14:00: «Трактор» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как пройдет четвёртый матч уральского дерби?

«Автомобилист» после возвращения травмированных лидеров заиграл хуже, чем с молодыми: четыре поражения подряд, шайбы даются с гигантским трудом. Однако у «Трактора» ситуация не сильно отличается: по игре команда Бена Гру стала выглядеть получше, однако это не помогло увезти хотя бы одно очко из Омска. Прямо сейчас команды равны по очкам, и победитель встречи в Челябинске получит турнирное преимущество.

⚽️ 14:00: «Уфа» — «Арсенал» Тула, Первая лига, 19-й тур

Интрига: продлит ли «Арсенал» победную серию?

«Уфа» в прошлом туре уступила «Челябинску», несмотря на то что соперник остался вдесятером уже на четвёртой минуте. Сейчас башкирский клуб располагается в нижней части таблицы, а его отрыв от зоны вылета составляет четыре очка. А вот «Арсенал» выдал серию из трёх побед во всех турнирах (две — в Первой лиге, одну — в Фонбет Кубке России). Тульский клуб поднялся на девятое место в таблице, но до топ-4 — восемь очков. «Арсенал» пять раз обыграл «Уфу» в пяти прошлых очных встречах.

⚽️ 15:00: «Челябинск» — «КАМАЗ», Первая лига, 19-й тур

Интрига: обыграет ли «КАМАЗ» соперника в третий раз в сезоне?

«КАМАЗ» в прошлом туре едва не организовал камбэк. Он «горел» 0:3 во встрече с ульяновской «Волгой», после бросился в погоню. Хозяева отыграли два мяча, но на большее их не хватило. Перед этим клуб из Набережных Челнов одержал три победы подряд. Пока «КАМАЗ» занимает шестое место в таблице, «Челябинск» — седьмое. В прошлом туре команда Романа Пилипчука справилась с «Уфой» (2:1), хотя провела бо́льшую часть матча вдесятером. «КАМАЗ» дважды одолел соперника в нынешнем сезоне (один раз — в Кубке).

🏒 17:00: «Торпедо» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержат ли нижегородцы восьмую победу подряд?

Команда Алексея Исакова выиграла семь матчей подряд, в которых сильно прокачала свою оборону, нижегородцы очень мало дают создавать у своих ворот. «Авангард», который вынужденно провёл последний матч в 10 форвардов, летит на выезд в полном составе: впервые за сезон у Ги Буше есть возможность полноценной заявки. Правда, воспользуется ли ей канадский тренер, мы не знаем.

Нижегородский камбэк в прошлом матче: Видео «Торпедо» забило пять голов в третьем периоде и одержало волевую победу над «Сочи»

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: увидим ли новое голевое шоу в Казани?

На домашнем льду минское «Динамо» выглядит одним из самых доминирующих клубов КХЛ. Разгромы в Минске стоили поста двум главным тренерам лиги, Владимиру Крикунову и Вячеславу Буцаеву. Однако в гостях команда Дмитрия Квартальнова набирает менее 50% очков, пусть пока немного играла на выезде. Смогут ли минчане справиться с показывающим прекрасный хоккей «Ак Барсом»?

🏒 17:00: «Северсталь» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК Северсталь Череповец Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли череповецкий клуб впервые в сезоне обыграть ЦСКА?

В этом сезоне ЦСКА хромает на все ноги и пока по потерянным очкам в плей-офф не попадает. Однако в матчах с «Северсталью» в этом сезоне команда Никитина набирает очки идеально: три победы, причём все в основное время. Команда Андрея Козырева возвращается из Москвы после победы над «Спартаком» и будет надеяться на то, что домашний лёд поможет впервые в сезоне одолеть сложного соперника.

Слова Никитина после поражения в Нижнекамске: Никитин — о поражении ЦСКА: индивидуальные ошибки перечеркнули командные усилия

🏒 17:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: покажут ли себя лидеры клуба из Пенсильвании?

Команды сыграют вторую серию противостояния в Швеции. В прошлом матче даже чудо-гол Малкина не помог команде победить: Филип Форсберг сравнял счёт в самой концовке, а проваливающий сезон Стивен Стэмкос принёс победу в овертайме. Проснутся ли старики-разбойники «Питтсбурга» или Форсберг продолжит забивать на родной земле?

🎦 ⚽️ 17:00: Португалия — Армения, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа F, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Португалия отправится на ЧМ напрямую?

Португалия была очень близка к попаданию на чемпионат мира, но заметно притормозила. Сначала упустила победу во встрече с Венгрией (2:2), а потом уступила Ирландии (0:2) и потеряла Криштиану Роналду из-за красной карточки. Впрочем, судьба первого места по-прежнему в руках команды Роберто Мартинеса. Если она обыграет Армению, то забронирует билеты в Северную Америку. Можно поехать на чемпионат и в случае ничьей, если у венгров будет хуже разница мячей. А вот сборной Армении уже ничего не нужно.

🏒 17:30: СКА — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: петербуржцы прервут победную серию гостей?

«Металлург» мощно прёт по сезону: у команды Андрея Разина уже пять побед подряд. После сухой осечки в Казани и истории с досрочным уходом Евгения Кузнецова команда не проигрывает и на этом отрезке забила 21 гол, первое звено «Магнитки» выглядит лучшим в КХЛ. У СКА после прихода в штаб Юрия Бабенко появилось чуть больше порядка в игре, но голы даются с большим трудом: лишь девять на таком же пятиматчевом отрезке. Навяжет ли СКА свою игру?

🏐 18:00: «Белогорье» — «Зенит-Казань», мужская Суперлига, 7-й тур

Интрига: классика отечественного волейбола!

Главный матч тура — классическое противостояние в Туле! Казанцы — одна из двух команд, ещё не терявших очки в Суперлиге. У белгородцев же два поражения и сложная кадровая ситуация. Но сами игроки «Белогорья» признаются, что на Казань — особый настрой. Смогут ли «львы» дать бой даже не в оптимальном составе?

⚽️ 20:00: Азербайджан — Франция, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа D, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: французы завершат отбор победой в Азербайджане?

Французы разгромили украинцев (4:0) и гарантировали себе поездку на ЧМ-2026. В заключительном матче квалификации они сыграют без Килиана Мбаппе, который улетел в расположение «Реала». Французы уже точно не опустятся ниже первого места в квартете, Азербайджан не поднимется выше четвёртой строчки в таблице. У встречи нет никакого турнирного значения. Впрочем, местные болельщики наверняка забьют арену, ведь не каждый день к ним приезжает сборная такого уровня.

Хорошие новости о здоровье звёздного игрока: Килиан Мбаппе вернулся в Мадрид из расположения сборной Франции без повреждения — Родригес

🎦 ⚽️ 20:00: Албания — Англия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа К, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Англия продлит удивительную серию?

Доминирование — этим словом можно описать выступление Англии в отборочном цикле ЧМ-2026. Семь побед в семи матчах, 20 забитых пропущенных мячей, ни одного пропущенного. Команда Томаса Тухеля первой в Европе отобралась на чемпионат мира. Албания уже гарантировала себе стыки, поскольку не опустится ниже второго места в группе.

Гехи не поможет сборной Англии в Тиране: В Англии объявили, кто из игроков сборной не поедет на матч отбора ЧМ-2026 в Албанию

🎦 ⚽️ 22:45: Италия — Норвегия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа I, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: реабилитируется ли Италия за разгром в первом круге?

Норвежцы ещё не вышли на ЧМ-2026, но вероятность этого составляет 99,9%. Италии нужно не просто обыграть соперника, но и сделать это с космической разницей в счёте. В это не верит никто. Задача хозяев — реабилитироваться за поражение в первом круге (0:3). После этого можно будет готовиться к стыкам. Задача Норвегии — не проиграть с разницей в девять голов.