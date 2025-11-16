Прощальный аккорд Славы Клауса. Россиянин дрался с душой, но оставил без праздника

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, проходит огненный номерной турнир – UFC 322. Он обещал порадовать фанатов смешанных единоборств из России. А открывать ивент предстояло Вячеславу Борщёву. Слава Клаус провёл свой очередной поединок. Соперником стал крепкий бразилец Матеус Камило.

Бой имел очень важное значение для россиянина. Результаты в последнее время откровенно оставляли желать лучшего. Поэтому Слава Клаус оказался на грани вылета из лучшего промоушена на планете. Поединок с Камило должен был расставить все точки над i.

Борщёв (8-6-1) в UFC пробился через Dana White's Contender Series. И, говоря откровенно, не блистал. 3-5-1 в лучшей лиге на планете – с такой статистикой россиянин подходил к поединку с бразильцем. Естественно, в такой ситуации была нужна только победа. Особенно с учётом того, что Вячеслав шёл на серии из двух поражений – от Тома Нолана и Терренса Маккинни. Но в соперники достался очень опасный южноамериканец – Камило с рекордом 9-2. 24-летний боец при этом дебютировал в UFC с поражения. Габриэль Грин одержал победу сабмишеном во втором раунде. Поэтому Матеус нацеливался исключительно на красивый финиш, чтобы перекрыть ту осечку.

Начали парни практически без раскачки. Более того, территорию захватил Слава Клаус. И одним из лоу-киков даже подбил оппонента, отправил на канвас. Но Камило быстро начал отбрасываться опасными панчами. Борщёв лишних ударов не наносил, но выцеливал свою комбинацию. Каждый раз Вячеслав подлавливал оппонента на попытке подобраться ближе. Но первая же возможность провести тейкдаун была использована Матеусом на все 100 процентов. Правда, Слава Клаус всё-таки встал, не позволил себя законтролировать. Более того, Борщёв работал и руками, и ногами. А вот Камилло выглядел достаточно пассивно. И лишь на последней минуте раунда вновь предпринял попытку оформить тейкдаун. Бразильцу это удалось. Но Вячеслав вновь поднялся.

Во втором раунде Слава Клаус продолжил контролировать территорию. Он поддавливал оппонента, попадал раз за разом, работал сериями. А бразилец пытался скрываться в клинчах, оформил очередной перевод. Очень тяжело было Борщёву работать в такой ситуации. И в одном из моментов Вячеслав допустил ошибку. Матеус вышел в полный маунт. Сверху полетели локти. Но россиянин встал на характере! Правда, всё это завершилось очередным тейкдауном. На последней минуте Слава Клаус пошёл в один размен за другим. Он прекрасно понимал, что Камило не очень уверенно чувствует себя в стойке.

В заключительной пятиминутке рисунок остался прежним. Слава Клаус давил и выбрасывал классные удары. В стойке преимущество россиянина было очевидным. А силы Матеуса заканчивались. Борщёв доставал оппонента раз за разом. И даже это ничего не гарантировало. А всё потому, что первые раунды получились слишком близкими, их судьи могли посчитать в любую сторону. Правда, бразилец всё-таки нашёл возможность очень неплохо ответить. Сначала потряс с левой, а затем ещё и оформил тейкдаун. Вот только допустил ошибку, пропустил Вячеслава в выгодную позицию. На последней минуте парни стали размениваться. Всё шло к судейскому решению. А оно могло получиться любым.

В итоге все три судьи приняли сторону Камило. К сожалению, Слава Клаус дрался со всей душой, но проиграл. А серия из трёх поражений, кажется, прервёт путь россиянина в лучшей лиге на планете.