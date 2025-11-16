Новый Чимаев заставляет нервничать. Но у Сусуркаева очередной яркий финиш в UFC!

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, проходит огненный номерной турнир – UFC 322. Он обещал порадовать фанатов смешанных единоборств из России. Особенный интерес привлекало внимание противостояние, в рамках которого в октагоне столкнулись Байсангур Сусуркаев и Эрик Макконико. Крепкий и очень опытный американец должен был стать классной проверкой на прочность.

Для Байсангура этот поединок имел особенное значение. Карьера россиянина развивается стремительно. Совсем недавно он только мечтал о попадании в UFC, но в итоге быстро начал осваиваться в лучшей лиге на планете. Естественно, в такой ситуации очень нужна была убедительная победа. Она открывала все пути, могла быстро продвинуть Охотника к топовым противостояниям.

Байсангур подходил к противостоянию с рекордом 10-0. В августе он получил контракт с лучшей лигой на планете, выписав красивейший нокаут в рамках Dana White's Contender Series. А буквально через четыре дня провёл дебют в UFC. И во втором раунде финишировал Эрика Нолана. Но та победа всё-таки оставила не самый приятный осадок. Теперь на пути россиянина оказался 35-летний американец. Макконико (10-2-1) при этом особенным послужным списком не обладал. Но подходил к противостоянию с Охотником после победы. Получилось одолеть Коди Брандейджа раздельным судейским решением.

Макконико удивил. Он с первых мгновений бросился вперёд, моментально прижал россиянина к клетке. Но Байсангур смог очень быстро развернуться, занять удобную позицию. Правда, Эрик не собирался сдаваться. И вновь вернул себе контроль. Складывалось ощущение, что Сусуркаеву может быть очень сложно. В итоге на выходе Макконико ещё и выбросил классный удар. Байсангур показывал, что всё в порядке, но выглядело всё совсем иначе. Эрик летел вперёд и искал возможность найти свои атаки. Американец действовал с инициативой, выглядел классно. А россиянин сделал ставку на тейкдауны – оформил три подряд.

С каждой минутой за Байсангура становилось всё более тревожно. Он решил переломить положение дел и пошёл вперёд. Но пропустил жесточайший удар в пах. В итоге рефери дал Сусуркаеву паузу. И россиянин восстановился быстро. Обозлённый боец начал работать по разным «этажам». Парни не стеснялись размениваться целыми сериями. Особенно опасными получались ноги в корпус от Байсангура. Россиянин прижал оппонента к сетке и решил поработать без риска. Удары летели и от одного соперника, и от другого. Чувствовалось, что с инициативой действует Сусуркаев, но Эрик отвечает максимально опасно.

В заключительном раунде россиянин пошёл вперёд. Он начал искать возможность для финиша. А Эрик классно отбрасывался. В итоге в одном из моментов, к сожалению, Сусуркаев попал в пах. Но и Макконико восстановился очень быстро. Видимо, американца этот момент всё-таки выбил из колеи. В итоге Байсангур попал с правой руки, а затем брутально финишировал оппонента. Это было красиво! Россиянин одержал победу и продолжает покорять лучшую лигу на планете.