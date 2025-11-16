Копылова словно не было в октагоне. Россиянин проиграл в очень странном бою

В предварительном карде турнира UFC 322 принял участие российский средневес Роман Копылов, которому противостоял бразилец Грегори Родригес.

Роман – один из самых ярких российских бойцов в UFC. Базовый рукопашник попал в лучшую лигу мира в 2019 году с рекордом 8-0 и с титулом чемпиона Fight Night Global. Дебют в UFC оказался не самым удачным: Роман досрочно проиграл Карлу Роберсону, а затем решением судей уступил Альберту Дураеву. Но Копылов поправил свои дела и стал закатывать в промоушене яркие поединки. Четыре победы нокаутами и два бонуса за выступление вечера вывели Романа на новый уровень. Копылов стал получать большие бои: да, он проиграл Энтони Эрнандесу на коротком уведомлении, но затем прошёл обидчика Алекса Перейры – Сезара Алмейду, и финишировал хай-киком Криса Кёртиса. А в последнем бою Копылов и вовсе встречался со звёздным Пауло Костой, которому, правда, проиграл судейским решением.

Закрывать поражение Роман вышел в поединке с другим бразильцем – Грегори Родригесом по прозвищу Робокоп. Родригес тоже давно выступает в UFC, и тоже чередует отличные серии с обидными поражениями. Грегори в феврале этого года шёл на серии из трёх побед и имел отличный шанс улучшить позицию в рейтинге, возглавив турнир UFC поединком с Джаредом Каннонье. Робокоп дважды отправлял Джареда в нокдаун, но финишировать не сумел, а в четвёртом раунде уже Каннонье нокаутировал бразильца. К слову, Грегори уже успел закрыть эту неудачу, вырубив Джека Херманссона, и намеревался продолжить успешную серию в бою с россиянином. Поединок Родригеса и Копылова на бумаге выглядел крайне интересно: два ярких ударника сошлись в клетке.

«У меня прекрасный соперник. Он ударник, как и я. Вероятно, это будет просто прекрасный бой для всех. Думаю, мы принесём много радости фанатам. Хочу финишировать его, а он — меня. Думаю, потенциально это будет лучший бой вечера», – сказал Копылов на пресс-конференции перед турниром UFC 322.

С финтов начали поединок бойцы, было видно, что в воздухе висело напряжение. Родригес первым попытался взорваться серией боковых, Роман с атакой справился и продолжил поддавливать бразильца. Копылов пытался найти нужную дистанцию, но ударов в исполнении россиянина было не так много, а Родригес на руках был гораздо эффективнее, добавляя при этом лоу-кики и фронт-кики. Под конец раунда Грегори попытался зайти в борьбу, но нарвался на красивый подхват от Копылова — важный эпизод для Романа в самой концовке отрезка.

В начале второго раунда Родригес пошёл в атаку, разменялись бойцы попаданиями на руках, после чего бразилец вновь решил побороться, но снова неудачно — Копылов отбросил от себя соперника и вернулся в стойку. Бразилец продолжал давление, теснил россиянина к сетке и угрожал плотными боковыми и прямыми. Роман много пропускал, не мог поймать свой темп, а у Родригеса получалось всё. Бразилец давил Копылова, вставлял жёсткие кики и колени, доставал россиянина одиночными панчами. На последней минуте раунда Копылов попытался ответить фирменным хай-киком, но этого, конечно, было мало — успешных эпизодов в активе Родригеса было гораздо больше.

Копылов много застаивался и на старте третьего раунда, пропуская как джебы, так и боковые. Роман ответил неплохим попаданием и, казалось, бразильца даже болтануло после пропущенного левого бокового, но развивать атаку россиянин почему-то не стал. Инициатива в заключительном отрезке переходила от одного бойца к другому, оба записывали в свой актив неплохие попадания, но россиянину нужно было больше форсировать события, чего он не делал. Грегори спокойно отработал на ногах концовку и избежал открытых разменов.

Судейское решение вряд ли кого-то удивило. 30-27, 30-27, 29-28 — Грегори Родригес одержал убедительную победу в этом поединке, а Роман Копылов, к сожалению, потерпел второе поражение подряд.