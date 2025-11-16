За себя и отца. Бенн переехал Юбэнка-младшего в громком реванше

В Лондоне на переполненной арене «Тоттенхэм» состоялся масштабный вечер профессионального бокса. Возглавил его реванш двух топовых британских боксёров – Криса Юбэнка-младшего и Конора Бенна.

Противостояние Юбэнка-младшего и Бенна неспроста называют семейными разборками, ведь боксёры продолжают дело своих отцов: в 1990-х Крис Юбэнк-старший и Найджел Бенн провели между собой два ярких титульных поединка. В первом непобеждённый Юбэнк-старший нокаутировал Бенна и забрал пояс WBO, которым владел соперник. Реванш, который состоялся через три года, получился куда более упорным: он продлился все 12 раундов и завершился ничейным результатом на судейских карточках, хотя многие фанаты отдали предпочтение Бенну.

Назревавшая трилогия так и не состоялась, потому что Найджел вскоре провёл жестокий поединок против Джеральда Макклеллана и оставил там много здоровья, после чего его карьера пошла на спад, а вскоре и вовсе была закончена. Зато спустя 30 лет отношения семей продолжили сыновья – Крис и Конор. Парни отлично разогрели первый очный поединок: был и трэш-ток, и разбитые яйца об голову соперника на пресс-конференциях, и откровенная ненависть друг к другу. И бой от этого получился максимально зрелищным: 12 раундов жёсткой рубки принесли победу Юбэнку-младшему решением судей. Но изначально боксёры подписывали контракт с опцией незамедлительного реванша, и спустя полгода они снова разделили ринг на арене «Тоттенхэм».

Конор начал поединок с прессинга, завладел центром ринга и постоянно теснил соперника. В основном боксёры разменивались джебами, Бенн старался раздёргивать оппонента, проверял корпус и в моментах пытался взрываться боковыми, но и Юбэнк отвечал хорошими попаданиями, хотя и работал вторым номером. Особенно хорошо залетал у Криса правый хук после того, как Конор проваливался со своими атаками. При этом инициативой в стартовых раундах плотно владел Конор, который диктовал темп поединка и заметно превосходил оппонента в активности.

Картина не менялась и ближе к середине поединка. Более молодой Бенн контролировал ситуацию в ринге, оказывал давление и заставлял Юбэнка отступать. Крис отстреливался джебом, чтобы сдерживать соперника на дистанции, но Конор находил моменты для сближения и перебивал оппонента. Юбэнк пытался затаскивать Бенна в клинч, вязать его и вести грязный поединок, за что периодически получал замечания от рефери, а в чистых разменах у Конора было явное преимущество за счёт скорости.

После шести раундов Бенн лидировал на записках независимого эксперта со счётом 60-64: Юбэнк вчистую отдал первую половину поединка. Конор продолжал доминировать и после экватора, разница в скорости становилась всё более ощутимой, вполне вероятно, что на это повлияли многочисленные атаки Бенна по корпусу. В концовке седьмого раунда боксёры разменялись плотными хуками и что-то высказали друг другу уже после гонга, но попадание Бенна казалось более эффективным. Крис никак не мог включиться в поединок, не мог найти свой темп, не мог перехватить инициативу. Бой откровенно уплывал, хотя и Конор уже действовал не так активно, как это было в первой половине. От второго поединка Бенна и Юбэнка-младшего как минимум ждали повторения той яркой рубки, которую боксёры подарили зрителям в первом бою, но картина реванша сильно отличалась во многом из-за пассивности Криса.

Крис Юбэнк-младший – Конор Бенн Фото: Mark Robinson/Matchroom Boxing/Getty Images

Развязка могла состояться в 12-м раунде, Юбэнк «ожил» и попытался поработать первым номером хотя бы в концовке, но нарвался на плотную двойку от Бенна и оказался в нокдауне. Крис продолжил бой, но до гонга искал спасение в клинче, а Конор всячески старался удосрочить соперника и даже оформил второй нокдаун. Юбэнка спас от досрочного поражения только секундомер, если бы бой продлился хотя бы на минуту дольше, то Бенн обязательно бы финишировал соперника.

Но и без этого вряд ли у кого-то оставались сомнения в том, кто победил в этом поединке. Удивительно, но один из судей выставил довольно близкий счёт – 116-111 в пользу Бенна, и это с учётом двух нокдаунов в концовке. Двое других судей увидели более односторонний поединок, что было ближе к правде – 119-107, 118-108. Конор Бенн одержал победу единогласным решением судей и взял убедительный реванш не только за себя, но и за отца: это была первая победа семьи Бенн над семьёй Юбэнк за четыре поединка. После такого выступления вряд ли парням нужна трилогия: кажется, дороги Конора и Криса на этом моменте разойдутся.