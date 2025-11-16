Доминирование. Шевченко легко разбила брутальную китаянку Чжан

Валентина Шевченко выступает так давно, что есть ощущение, будто ей уже сильно за сорок. Однако Пуле ещё только 37 лет, и она продолжает творить историю: чего стоит только драматичная трилогия с Алексой Грассо, закончившаяся победой на громком UFC Noche. Следом Валентина разобралась с Манон Фиоро, после чего получила максимально громкий вызов — от Вэйли Чжан, которая на тот момент была чемпионской на одну весовую категорию ниже. И Пуля не была бы той самой Пулей, если бы не приняла вызов от второго номера женского Р4Р. Хотя Шевченко могла спокойно отказаться, ожидая, например, громкого и денежного возвращения Аманды Нуньес.

На бумаге Вэйли Чжан выглядела максимально опасной соперницей для Пули. Китайская спортсменка перед UFC 322 шла на серии из пяти побед, зачистила свой дивизион и решила перейти на другую категорию сложности. Достойная борьба, разнообразная ударная техника и бесконечная выносливость намекали на то, что Шевченко придётся очень непросто. Многие перед боем указывали и на спортивную «изношенность» Валентины, но тут вопрос тоже был спорным: китаянка младше всего на год и провела ровно столько же профессиональных поединков, сколько и Пуля.

Поединок начался с работы на ногах: спортсменки действовали достаточно осторожно, не форсируя события. На исходе второй минуты Шевченко провела успешный тейкдаун после классного колена в корпус, но Чжан достаточно быстро выбралась из партера. Следом началась возня у сетки, в результате которой Пуля снова опрокинула соперницу и контролировала — чемпионка уверенно забрала первый раунд. Во второй пятиминутке китаянка пыталась финтить в стойке, однако Валентина снова легко перевела претендентку. На канвасе Шевченко полностью обыгрывала Вэйли, несколько раз пыталась выйти на досрочный финиш и обстреливала ударами, что позволило уверенно забрать ещё один раунд.

Валентина продолжала никуда не торопиться. Как в стойке, так и в партере чемпионка работала уверенно, однако не стремилась закончить бой досрочно. Перед третьим раундом угловые сказали Чжан, что ей ни в коем случае нельзя попадаться на тейкдауны. Но в стойке у Вэйли тоже мало что получалось: претендентка много двигалась и хорошо финтила, но точных ударов было не так много. Впрочем, Пуля тоже не могла похвастаться серьёзным преимуществом по акцентированным ударам. Зато чемпионка за полторы минуты до гонга реализовала ещё один тейкдаун, после чего уже не отпускала соперницу. Тем не менее третий раунд получился достаточно близким, хотя и должен был, казалось, тоже уходить Валентине.

Четвёртая пятиминутка началась для Вэйли с пропущенных ударов по корпусу, и она отреагировала на них болезненно. В первом раунде была точно такая же ситуация после удара коленом: возможно, китаянка получила травму рёбер. На ногах китаянка была не слишком активна — да, она старалась выбрасывать тяжёлые удары, но скорости и точности Чжан по-прежнему не хватало, в отличие от Валентины. И опять за полторы минуты Вэйли попалась на бросок и оказалась под Пулей, которая забрала ещё один раунд.

В последней пятиминутке претендентке был нужен только финиш, победить судейским решением не представлялось возможным. Чжан резко пошла вперёд, но Валентина мудро переводила ситуацию в клинч, избегая лишнего риска. При этом Пуля продолжала включать удары по корпусу, а следом снова перевела соперницу, которую и контролировала сверху до самого конца боя. Доминирующая победа Шевченко единогласным решением судей!