История переписана! Махачев — чемпион UFC в двух весовых категориях

В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл исторический турнир UFC 322. В рамках главного события вечера россиянин Ислам Махачев бился за титул чемпиона в полусреднем весе с действующим обладателем пояса Джеком Делла Маддаленой.

Ислам давно говорил о желании подняться в 77 кг и попутно успел переписать все ключевые рекорды лёгкого веса. В октябре 2022 года Махачев завоевал титул, финишировав Чарльза Оливейру, а затем оформил четыре защиты пояса, в том числе дважды победив Алекса Волкановски, и больше года лидировал в рейтинге P4P. В мае 2025 года Ислам покинул лёгкий вес и оставил трон вакантным, чтобы попытаться стать чемпионом в двух весовых категориях, чего не удавалось ни одному российскому бойцу.

В том самом мае 2025-го обстоятельства в полусреднем дивизионе сложились для Махачева максимально благоприятно. Белал Мухаммад, с которым россиянин драться не хотел, утратил титул чемпиона, проиграв Джеку Делла Маддалене. Австралиец получил шанс только из-за травмы Шавката Рахманова, но сполна им воспользовался, завоевав пояс. В итоге к бою с Махачевым Делла Маддалена подошёл на серии из 18 побед, восемь из которых были добыты в UFC. Тем не менее Ислам был большим фаворитом, даже несмотря на то, что дебютировал в новой для себя весовой категории.

Делла Маддалена начал агрессивно, и Махачеву пришлось уходить с дистанции атаки австралийца. Сам Ислам отвечал киками по этажам и не спешил. На исходе 1,5 минуты россиянин пошёл за ногой Джека и оформил тейкдаун в центре октагона, после чего начал улучшать позицию и размягчать защиту Делла Маддалены. Чемпион попытался встать, отдал при этом спину и позволил Исламу там закрепиться, но в итоге ушёл из опасного положения и отзащищался до конца раунда.

Начало второго отрезка Ислам забрал в стойке и неплохо угрожал хай-киком, после чего зашёл в клинч, а оттуда оформил тейкдаун и заблокировал Делла Маддалену в партере. Россиянин активно работал сверху, бил плечами и локтями, искал выход на удушающий и не отпускал чемпиона. Австралиец защищался на земле, однако принимал много урона и отдал вторую пятиминутку вслед за первой. В начале третьего раунда чемпион поддавил, но пропустил несколько комбинаций и киков. Делла Маддалена хорошо показал себя в клинче, ощутимо пробил корпус россиянину, однако прозевал идеальный по таймингу тейкдаун и оказался на канвасе под Исламом. Там Махачев уже привычно нагружал соперника, искал выход на ручной треугольник, от которого Джек успешно защищался. Д’Арсе — излюбленный приём Ислама — тоже не получился. И между этими попытками шли постоянные жёсткие удары в граунд-энд-паунд.

Четвёртый раунд проходил по привычному сценарию. Минута-полторы в стойке, где у обоих бойцов были неплохие моменты, и следом – шикарный и своевременный тейкдаун. Впервые за бой Ислам относительно надолго закрепился за спиной, но на приём не вышел и вернулся в халф-гард. Делла Маддалена предпринимал попытки выбраться, однако Махачев пресекал всё и в конце даже выходил на кимуру.

Финальный раунд Джек начал агрессивно и пошёл вперёд, но через 20 секунд оказался под Исламом, и Махачев сразу начал идти на кимуру. Не получилось, тем не менее контроль остался за россиянином. Делла Маддалена натурально мучился в партере, однако поделать с этим ничего не мог. Ещё одна попытка Д’Арсе у Махачева не прошла, но он спокойно додержал австралийца на канвасе и дождался гонга.

История свершилась! Ислам Махачев — первый российский чемпион UFC в двух весовых категориях и 11-й боец в истории промоушена, которому покорилось это достижение!