Почему так легко? Разбор великой победы Ислама Махачева

В ночь с 15 на 16 ноября в Нью-Йорке состоялся исторический для российских смешанных единоборств турнир UFC 322. В главном событии вечера Ислам Махачев катком проехался по Джеку Делла Маддалене и стал первым в истории нашей страны чемпионом промоушена, который побеждал в двух весовых категориях.

Хотя Ислам шёл фаворитом у букмекеров, многие эксперты и бойцы были осторожны в своих прогнозах и не сбрасывали со счетов Джека Делла Маддалену. И этому есть несколько объяснений. В первую очередь для Махачева это был дебютный поединок в новой весовой категории, он старательно набирал мышечную массу и готовился к полусреднему дивизиону, но пока только в тренировочном режиме и в режиме спаррингов.

Оставались вопросы, как будет ощущать себя Ислам в настоящем поединке, насколько скажется всё это на его функциональной подготовке, да и в целом, насколько конкурентоспособным будет российский чемпион в дивизионе с более крупными соперниками.

Плюс Делла Маддалена своим последним выступлением против Белала Мухаммада оставил о себе хорошее впечатление. Джек справился с борьбой бывшего чемпиона, и многие как раз говорили, что если австралиец сумел нейтрализовать борьбу природного полусредневеса Мухаммада, то и с выходцем из лёгкого веса справится. А в стойке некоторые эксперты и вовсе пророчили Джеку если не победу нокаутом, то уверенное избиение россиянина.

На деле же никакой интриги не получилось. Ислам провёл отличный бой, следовал геймплану и просто не дал Джеку вообще ничего показать. Почему же победа россиянина получилась такой лёгкой? Потому что всё, о чём говорили до боя, оказалось лишь словами. Что касается Ислама, то он вышел на бой в прекрасной физической форме, выглядел крупнее Делла Маддалены, и ни о каком преимуществе австралийца здесь речи не шло. Многие, видимо, забыли, что Ислам много гонял, чтобы укладываться в лимит лёгкого веса. Сейчас же он словно оказался в нужной весовой категории, где провёл пять доминирующих раундов и ни разу не «задышал».

Ну а «отличная защита» Джека от тейкдаунов и умение австралийца подниматься в стойку попросту оказались мифом во многом из-за того, что Белал в предыдущем поединке и не особо пытался с ним бороться. А ещё потому, что Махачев – это не Мухаммад, это совершенно другой уровень борьбы, грэпплинга и контроля. У Ислама фантастический тайминг, его проходы были своевременны, точны и сокрушительны. Россиянин филигранно ловил Джека на движении и перемещении, подлавливал ноги австралийца после его же атак, вынуждая меньше использовать кики. В какой-то момент в углу Делла Маддалены буквально кричали, что нужно идти вперёд, навязывать свой стиль, но борьба Ислама настолько запугала чемпиона, что он не особо понимал, как ему действовать, чтобы не оказаться на полу и при этом наносить ущерб сопернику.

Плюс Махачев – это не только про проходы в ноги, а ещё и про самбо и дзюдо, он умеет бросать и зацепами, и подхватами, и другими приёмами, в отличие от примитивного Белала. Например, первый проход от Махачева под одну ногу Джек встретил, однако тут же пропустил подножку и оказался на земле. И, конечно, контроль в партере у «поздоровевшего» Махачева стал ещё серьёзнее: вставать из-под такой «плиты» практически невозможно. Джек просто-напросто столкнулся с бойцом совершенно другого уровня, нежели в предыдущем поединке, и вся его «защита» оказалась пустышкой.

Есть заезженная фраза «стили делают бои», но здесь она подходит как никогда лучше. Ударник Делла Маддалена, причём ударник чисто на руках, мог рассчитывать только на какой-нибудь лаки-панч. Этого не случилось, а противостоять борьбе и контролю Ислама Джеку оказалось не по плечу. Да и есть ощущение, что это будет касаться и всех других соперников россиянина в полусреднем весе.

Делла Маддалене нужно отдать должное, что он не попался ни на удушающий, ни на болевой, и добрался до судейского решения. На этом, пожалуй, всё. Махачев, к слову, и в стойке перебил австралийца и по акцентированным ударам (20-14 с дистанции), и по выброшенным ударам. При этом в нужные моменты, когда, например, Джек несколько раз опасно достал Ислама в клинче, организованном как раз россиянином, Махачев успешно переводил дело в борьбу. Это и отличает Махачева от того же Белала, который все удары Джека принимал лицом и продолжал рубиться в стойке.

Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена Фото: Ishika Samant/Getty Images

Ислам провёл отличный бой, в котором без особых шансов разобрал парня, который шёл на серии из 18 побед и на серии из восьми побед в UFC. Махачев показал, что в этом спорте есть уровни и что до его уровня австралийцу, и не только ему, далеко.

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.