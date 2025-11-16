Главный бой UFC 322 прошёл в зале. Команда Хабиба побила друга Макгрегора

В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл турнир UFC 322, в рамках которого Ислам Махачев стал первым россиянином в истории промоушена, которому удалось стать чемпионом в двух весовых категориях. Да и сам турнир запомнился множеством зрелищных финишей и красивыми сюжетами. Но помимо того, что происходило в октагоне, был и другой эпизод, который привлёк всеобщее внимание.

С началом основного карда в зрительном зале началась массовая драка, в которой оказались задействованы десятки человек, включая охрану, которая пыталась разнять конфликтующих. На турнир заявился печально известный друг Конора Макгрегора Диллон Дэнис, который в преддверии ивента неоднократно оскорблял в социальных сетях Махачева и других членов команды россиянина. Причём оскорбления зачастую были очень жёсткими. Тем не менее Дэнис заявил в социальных сетях, что будет на турнире, и призвал «присылать на него кого угодно».

В итоге произошла потасовка, в которой точно участвовали, например, Магомед Зайнуков, который вообще провёл ударную во всех смыслах неделю, Абубакар Нурмагомедов, Эседула Эмирагаев, Ислам Мамедов, Мовлид Хайбулаев. В какой-то момент в ход могли пойти и стулья, но охрана это пресекла. Тем не менее Дэниса прилично побили, тот же Зайнуков точно успел набросить несколько ударов, прежде чем всех разняли. В «тушении» конфликта поучаствовал и Хантер Кэмпбелл, оттащивший Абубакара Нурмагомедова.

После драки охрана увела Дэниса с арены, остальные участники инцидента тоже были выпровожены и досматривали турнир в гостинице. После ивента Дана Уайт заявил, что Дэнис больше никогда не посетит турниры UFC, а также признал свою вину в произошедшем:

«В этой драке я виню самого себя. Прямо перед тем, как я вышел из зала, ко мне подошли и сказали, что на турнир пришёл Диллон Дэнис. И он пошёл вперёд, решил сесть на места, которые предназначены для бойцов UFC, и не стал садиться на те места, где у него реально были билеты. И мои сотрудники спросили, хочу ли я, чтобы Диллона Дэниса вышвырнули оттуда? А ещё оказалось, что там где-то находился Хорхе Масвидаль, который передал, что сразу ударит Дэниса без предупреждения, если увидит рядом. Тогда я выяснил, где сидел Хорхе, и оказалось, что он в шести-семи рядах от мест Дэниса. И я решил дать добро, чтобы Диллон Дэнис сел на свои места. И попросил за ним приглядывать. И мне не пришло в голову, какая же это была тупая идея, потому что там рядом в первых рядах сидело всё мусульманское братство, которое пришло болеть за Ислама. И как только всё началось, я находился на другой стороне, но сразу понял, что там происходит. Вы больше никогда в жизни не увидите Диллона Дэниса на турнирах UFC. Позже мне позвонили и сказали, что его взяли, у меня спросили, хочу ли я, чтобы мы выдвинули ему обвинения и арестовали. Я сказал, что нет. Это бойцовский бизнес. И ведь я мог это предотвратить. Я облажался».

Конфликт Дэниса с дагестанцами длится давно, это на него в 2018 году прыгнул из клетки Хабиб, и завязалась драка, в которой участвовал и Ислам Махачев. Позже Диллон неоднократно говорил, что ненавидит дагестанцев, а конкретно в адрес Хабиба и Ислама часто высказывался с перегибом. Это легко можно найти на его странице в соцсетях. При этом Дэнис постоянно говорил о желании подраться в UFC с Махачевым: «Дайте мне Ислама — он выпрыгнул из клетки и ударил меня по голове семь раз. Хабиб тоже выпрыгивал из клетки. Позвольте мне отомстить. Я никогда не подавал в суд на UFC за это, хотя мог отсудить миллионы».

Дана Уайт постоянно утверждал, что не хочет подписывать Дэниса, так как это проблемный парень: «У меня вообще нет претензий к этому парню. Я, наверное, за всю свою жизнь сказал ему два слова. Но каждый раз, когда он находился рядом, происходило что-то жуткое. И просто непозволительно, чтобы такое происходило здесь. Нам не нужны такие выходки, чтобы продвигать бои».

Диллон Денис Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Сам Махачев тоже уже высказался об инциденте с Дэнисом на UFC 322: «Диллона Дэниса побили? Когда ты говоришь то, что он говорил последние пять лет, то должен отвечать за слова. И я не думаю, что он смог ответить. Он говорил о ребятах плохо, и эти ребята сегодня встретили его. Дана Уайт пожизненно забанил его для посещения турниров UFC? Его должны забанить и для посещения этой страны».

Что касается последствий, то переживать стоит только за Зайнукова, так как он действующий боец UFC. Мы помним, как Армана Царукяна за небольшую потасовку с фанатом забанили на девять месяцев, тут тоже вполне могут впаять небольшую дисквалификацию. Это в лучшем случае. Наверняка разбирательства будут, но неделя для Чанко в любом случае получилась исторической. А остальным участникам драки в худшем случае могут запретить вход на турниры на какое-то время, но так как они в UFC не бьются, то это некритично. А Дэнис, без сомнений, скоро расскажет героическую повесть и продолжит попытки грязными трюками привлечь к себе внимание.