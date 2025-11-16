Что дальше для Махачева? Изучаем, кто станет следующим соперником Ислама

UFC 322 получился триумфальным для Ислама Махачева. Российский боец завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе, удивительно легко разобравшись с Джеком Делла Маддаленой. Австралийский чемпион ничего не смог противопоставить борьбе россиянина: почти всю дистанцию боя Делла Маддалена провёл на канвасе, стремясь не попасться на удушающий или болевой приём. Ислам так напугал соперника своей борьбой, что даже в стойке Джек выглядел лишь бледной тенью себя прежнего, а по его лицу было видно, что желание осталось только одно — побыстрее бы всё это закончилось.

Неудивительно, что наш соотечественник забрал максимально уверенную победу, 50-45 на карточках всех судей. У России есть новый чемпион UFC в полусреднем весе. Но что дальше? С кем драться Махачеву?

Реванш с Делла Маддаленой отвергаем сразу. Австралиец словно проиграл ещё до боя: вышел с потухшими глазами и откровенно страдал в октагоне. Даже когда тренеры пытались психологически накачать Джека в перерыве, тот лишь с отсутствующим взглядом кивал и поддакивал, изображая внимание. Следующий титульный шанс Делла Маддалена получит ещё не скоро: непонятно, как австралиец готовился к борьбе Махачева, если его валяли настолько легко. Джек выпал из титульной гонки как минимум на год, если учитывать насыщенность дивизиона, и Дана Уайт вряд ли будет ему особо помогать.

Дана Уайт Фото: Getty Images

Кандидатур в полусреднем дивизионе, на самом деле, очень много. Белал Мухаммад и Иан Гарри подерутся 22 ноября — победитель обязательно попросит титульник. Есть и нюанс: Мухаммад может отказаться драться со своим другом. Шавкат Рахмонов уже включился в соцсетях, однако его кандидатура максимально спорная, если учитывать, что он уже давно лечится и потерял титульный шанс из-за травмы. Майкл Моралес на UFC 322 красиво финишировал Шона Брэди, вот только кажется, что его заслуг маловато для встречи с Махачевым. Карлос Пратес? Победа над Леоном Эдвардсом нокаутом – это, вне всяких сомнений, круто, однако для титульника Пратесу нужно ещё разок победить топа – с учётом его недавнего поражения от Гарри.

Махачев уже попросил дать ему поединок на бойцовском вечере в Белом доме. С учётом достижения россиянина почти наверняка 14 июня 2026 года Ислам будет драться на этом супертурнире. Значит, соперник тоже нужен с приставкой «супер». А в полусреднем дивизионе, несмотря на меняющихся чемпионов, самое громкое имя остаётся у Камару Усмана. Легендарный нигериец до UFC 322 успел намекнуть, что хотел бы встретиться с победителем боя Делла Маддалена — Махачев. Сам Ислам тоже несколько раз заявил, что готов с удовольствием подраться с Нигерийским кошмаром. Да, Усман после серии поражений добыл только победу над Хоакином Бакли, но тут как раз тот самый случай, когда сначала ты работаешь на имя, а потом имя – на тебя. Таким образом, самый вероятный соперник для Махачева в полусреднем весе — Усман.

Однако не стоит забывать, что для друга Хабиба есть ещё один потенциальный бой, причём самый большой в UFC на данный момент. Ислам Махачев — Илия Топурия, второй и первый номера рейтинга вне весовых категорий. К тому же парни уже давно начали прогревать своё противостояние. Да, есть много факторов против такого поединка. В частности, Топурия ещё ни разу не защищал свой титул в лёгком весе, а Ислам неоднократно уверял, что не хочет возвращаться в прежний дивизион. Вот только Дана Уайт умеет договариваться: для него вполне реально найти решение, которое будет устраивать всех. И тогда мы увидим, возможно, крупнейший бой в истории главного промоушена мира.