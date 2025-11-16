Уже величайшая в истории? Шевченко нельзя не восхищаться

В ночь с 15 на 16 ноября в Нью-Йорке завершился номерной турнир UFC 322, который украсили два титульных противостояния. В одном из них легендарная чемпионка Валентина Шевченко защищала свой титул чемпионки в наилегчайшей весовой категории от китаянки Вэйли Чжан, которая поднималась за вторым поясом.

На бумаге это был бой первого и второго номеров женского рейтинга pound-for-pound. И Вэйли никто не списывал со счетов, так как в своём дивизионе она доминировала и в целом считалась очень крепкой девушкой, хорошо сбалансированной по навыкам и способной доставить проблемы везде. В бою всё получилось иначе: Шевченко оказалась мощнее, быстрее на контратаках и очень эффективно отбила корпус сопернице — каждый удар по рёбрам заставлял Чжан пятиться. А любые наскоки с резким сокращением дистанции приводили к острым контрпанчам Валентины. Ну и абсолютная доминация в борьбе от Пули. Шевченко оформляла переводы, когда хотела, и безжалостно высушивала бой и соперницу, не позволяя Вэйли подниматься. Уверенные 50-45 от всех судей были просто закономерностью.

После боя на пресс-конференции Шевченко признавалась, что бой получился сильно проще, чем она этого ожидала изначально . Дана Уайт тоже отметил доминирование чемпионки и признался, что ждал от Чжан большего. А также глава UFC заявил, что один из друзей после боя написал ему: «Вот почему у нас есть весовые категории».

Но дело не только в весовых категориях, просто напротив Вэйли стояла не Татьяна Суарес и даже не Роуз Намаюнас, при всём к ним уважении. Шевченко — одна из величайших девушек-бойцов в истории ММА, а на каком она месте, во многом зависит от личных предпочтений. У Валентины уже 11 титульных побед, девятая защита пояса — не все могут просто набрать такое количество побед в UFC, а Шевченко уже провела полтора десятка титульников . По количеству побед в боях за пояс она уже сравнялась с Амандой Нуньес. Да, она проигрывала бразильянке, но один бой оказался очень спорным, а ещё у Львицы было два пояса. Однако, во-первых, второй титул Нуньес брала в полумёртвой весовой категории, а во-вторых, у Шевченко есть время и на это замахнуться.

И, помимо соперниц, Пуля регулярно противостоит ещё и возрасту — ей 37 лет, за плечами больше двух десятков лет карьеры, что даёт не только колоссальный опыт, но ещё и существенный накопленный урон. Несмотря на это и все разговоры про наметившийся спад, Шевченко убирает претендентку за претенденткой — за последние годы ей проиграли Алекса Грассо, Манон Фиоро и теперь Вэйли Чжан. Все очень сильные и мастеровитые, однако с Шевченко не справились. И примечательно, что первоклассная ударница ближе к концу карьеры так наработала ММА-борьбу, что доминирует в ней над всеми, и пока этот план работает безотказно.

Да, может, это скучно, но, очевидно, Шевченко выходит за победой, и ей не так важно, каким способом она её добьётся. Выбор в пользу борьбы тоже говорит о том, что Валентина — умный боец и понимает, что на дистанции возраст не переиграть. В стойке Шевченко важны скорость и реакция — качества, которые с возрастом всё равно уходят, поэтому Пуля стала прагматичнее, но по классу по-прежнему превосходит претенденток из своего дивизиона и доминирует над ними в боях. И все эти победы лишний раз доказывают, что оплошность с Грассо была просто помутнением. Если бы не это поражение, то серия побед Валентины в титульниках была бы ещё более впечатляющей.

Лидерство Шевченко в pound-for-pound абсолютно заслуженно, что в очередной раз подтвердилось. В истории UFC всего три человека одержали больше побед в титульниках: Джон Джонс, Жорж Сен-Пьер и Деметриус Джонсон. Столько же побед у Нуньес и Андерсона Силвы. Вот в такой компании находится Шевченко. Что это, если не величие? Не признавать и не восхищаться легендарной чемпионкой невозможно, и кто знает, какие ещё рекорды Валентина успеет перекрыть до конца карьеры.