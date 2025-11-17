Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC Катар, ММА, 22 ноября 2025 года – трансляция, Царукян – Хукер, полный кард, вся информация, когда пройдёт

UFC Катар: возвращение Царукяна, бой брата Топурии. На турнире будет жарко. LIVE
Сергей Сорокин
UFC Катар: Царукян – Хукер
Комментарии
В Дохе подерётся много российских бойцов.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

22 ноября на «АБХА Арене» в Дохе, Катар, состоится огненный турнир – UFC Fight Night 265. Он особенно порадует поклонников смешанных единоборств из России.

Свой дебютный поединок в промоушене проведёт Сайгид Изагахмаев. Его соперником станет датчанин Николас Далби.

12-й номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе россиянин Тагир Уланбеков встретится с бывшим чемпионом Rizin и Bellator в категории до 57 кг японцем Кёдзи Хоригути.

В рамках главного карда состоится поединок между Сергеем Спиваком и Шамилем Газиевым в тяжёлом весе.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Сергей Спивак — Шамиль Газиев
22 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Сергей Спивак
Не началось
Шамиль Газиев

В соглавном событии вечера сойдутся экс-чемпион организации в полусреднем весе Белал Мухаммад и перспективный ирландец Иан Гарри.

А в главном событии проведёт свой бой Арман Царукян, который возвращается после долгого простоя. Его соперником станет новозеландец Дэн Хукер.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:55 МСК
Арман Царукян
Не началось
Дэн Хукер

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Российская суперзвезда UFC и амбассадор PARI — в гостях у «Чемпионата»:
Путин, Махачев, UFC в России. Наш разговор с Арманом Царукяном — о самом главном
Эксклюзив
Путин, Махачев, UFC в России. Наш разговор с Арманом Царукяном — о самом главном
Где смотреть турнир главным боем Арман Царукян – Дэн Хукер Дата и время турнира с боем Царукян – Хукер Полный кард турнира с главным боем Арман Царукян – Дэн Хукер
Live Сергей Сорокин

🏁 Арман Царукян раскрыл, когда собирается завершить карьеру в ММА

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян высказался относительно сроков завершения карьеры в смешанных единоборствах.

«Мне 29 лет, и через семь лет, условно говоря, я должен закончить карьеру. В 36-37 лет. Пик будет в 31 год. С 31 до 34, а потом два-три года на своём старом багаже выезжать, однако пока не могу даже представить, как буду жить без спорта», – сказал Царукян в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

13:15 Сергей Сорокин

👀 Махачев рассказал, чем занялся бы в компании Топурии, Волкановски и других бойцов

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев рассказал, чем бы занялся в компании других бойцов UFC.

– Что бы сделал с Оливейрой?
– С Оливейрой я на тележках покатался бы с лошадьми. Не знаю, как этот вид спорта называется. Обыграл бы я его? Верхом – да. Но на тележках опыта мало.

– Царукян.
– С Царукяном я хотел сделать реванш, но не получилось.

– Кормье.
– Кормье… Покушать пошёл бы куда-нибудь вкусную еду.

– Волкановски.
– Я вот сейчас видел, Волкановски там какой-то подкаст открыл, готовит вкусные вещи. Тоже пошёл бы с ним стейки пожарил бы.

– Топурия.
– Скоро мы узнаем.

– Джек Делла Маддалена.
– Я бы подрался, побил бы его и завоевал бы второй пояс. В это субботу UFC 322. Никакой суеты в этот день. Заряженные, полные энергии, — сказал Махачев в интервью на телеграм-канале «Кинопоиска».

12:47 Сергей Сорокин

😱 «У нас нет выбора». Царукян заявил о предвзятом отношении UFC к бойцам из СНГ

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян считает, что организация предъявляет к бойцам из СНГ особенно жёсткие требования.

«Хукер в июне хотел со мной драться, июнь давно прошёл, сейчас уже ноябрь, он ещё контракт не подписывает… Клоун, да. Есть ли у него выбор? Да у них у всех есть выбор, у нас только нет выбора. Нам что говорят, то мы и делаем. Бойцы из России, из СНГ все бои принимают. Если, не дай бог, откажешься от одного боя, всё, забанят, подерёшься через три, четыре года», — сказал Царукян на своём YouTube-канале.

12:46 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир главным боем Арман Царукян – Дэн Хукер

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 265 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:46 Сергей Сорокин

❌ Ислам Махачев ответил, почему не готов проводить реванш с Арманом Царукяном

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев рассказал, почему не считает, что его реванш с вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе соотечественником Арманом Царукяном состоится в будущем.

«Арман был одним из моих наиболее сложных соперников. К реваншу с ним у меня был трудный лагерь, но он снялся из-за травмы. Думаю, что сейчас мне будет трудно провести с ним бой, поскольку я перешёл в другой вес, а он по-прежнему выступает в лёгкой категории. Дело не в том, что я не хочу драться. Мы уже сражались, и у меня началась новая глава в карьере», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Complex News.

12:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с боем Царукян – Хукер

Турнир UFC Fight Night 265 состоится 22 ноября на арене «АБХА Арене» в Дохе, Катар. Старт ивента запланирован на 18:00 по московскому времени. Главный кард начнётся в 21:00 мск.

12:46 Сергей Сорокин

🔥 Махачев назвал условие, при котором Царукян станет следующим соперником Илии Топурии

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался насчёт предстоящего поединка между вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг соотечественником Арманом Царукяном и представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Их бой состоится на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре.

«Сейчас ему предстоит тяжёлый бой в Катаре, куда я прилечу. Для Армана бой с Дэном Хукером будет сложным, поскольку тот хорош в защите от тейкдаунов. Хотя если Царукян победит, то он станет следующим в очереди на титул», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канала Complex News.

12:45 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Арман Царукян – Дэн Хукер

  • Арман Царукян – Дэн Хукер;
  • Белал Мухаммад – Иан Гарри;
  • Волкан Оздемир – Алонзо Менифилд;
  • Джек Херманссон – Мыктыбек Оролбай;
  • Сергей Спивак – Шамиль Газиев;
  • Асу Алмабаев – Алекс Перес;
  • Богдан Град – Люк Райли;
  • Абдул-Рахман Яхьяев – Раффаэль Серкейра;
  • Тагир Уланбеков – Кёдзи Хоригути;
  • Бекзат Алмахан – Александр Топурия;
  • Исмаил Наурдиев – Райан Лодер;
  • Нурулло Алиев – Шем Рок;
  • Сайгид Изагахмаев – Николас Далби;
  • Марек Бужло – Дензел Фриман.
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android