UFC Катар: возвращение Царукяна, бой брата Топурии. На турнире будет жарко. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
22 ноября на «АБХА Арене» в Дохе, Катар, состоится огненный турнир – UFC Fight Night 265. Он особенно порадует поклонников смешанных единоборств из России.
Свой дебютный поединок в промоушене проведёт Сайгид Изагахмаев. Его соперником станет датчанин Николас Далби.
12-й номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе россиянин Тагир Уланбеков встретится с бывшим чемпионом Rizin и Bellator в категории до 57 кг японцем Кёдзи Хоригути.
В рамках главного карда состоится поединок между Сергеем Спиваком и Шамилем Газиевым в тяжёлом весе.
В соглавном событии вечера сойдутся экс-чемпион организации в полусреднем весе Белал Мухаммад и перспективный ирландец Иан Гарри.
А в главном событии проведёт свой бой Арман Царукян, который возвращается после долгого простоя. Его соперником станет новозеландец Дэн Хукер.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🏁 Арман Царукян раскрыл, когда собирается завершить карьеру в ММА
Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян высказался относительно сроков завершения карьеры в смешанных единоборствах.
«Мне 29 лет, и через семь лет, условно говоря, я должен закончить карьеру. В 36-37 лет. Пик будет в 31 год. С 31 до 34, а потом два-три года на своём старом багаже выезжать, однако пока не могу даже представить, как буду жить без спорта», – сказал Царукян в видео, опубликованном на его YouTube-канале.
👀 Махачев рассказал, чем занялся бы в компании Топурии, Волкановски и других бойцов
Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев рассказал, чем бы занялся в компании других бойцов UFC.
– Что бы сделал с Оливейрой?
– С Оливейрой я на тележках покатался бы с лошадьми. Не знаю, как этот вид спорта называется. Обыграл бы я его? Верхом – да. Но на тележках опыта мало.
– Царукян.
– С Царукяном я хотел сделать реванш, но не получилось.
– Кормье.
– Кормье… Покушать пошёл бы куда-нибудь вкусную еду.
– Волкановски.
– Я вот сейчас видел, Волкановски там какой-то подкаст открыл, готовит вкусные вещи. Тоже пошёл бы с ним стейки пожарил бы.
– Топурия.
– Скоро мы узнаем.
– Джек Делла Маддалена.
– Я бы подрался, побил бы его и завоевал бы второй пояс. В это субботу UFC 322. Никакой суеты в этот день. Заряженные, полные энергии, — сказал Махачев в интервью на телеграм-канале «Кинопоиска».
😱 «У нас нет выбора». Царукян заявил о предвзятом отношении UFC к бойцам из СНГ
Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян считает, что организация предъявляет к бойцам из СНГ особенно жёсткие требования.
«Хукер в июне хотел со мной драться, июнь давно прошёл, сейчас уже ноябрь, он ещё контракт не подписывает… Клоун, да. Есть ли у него выбор? Да у них у всех есть выбор, у нас только нет выбора. Нам что говорят, то мы и делаем. Бойцы из России, из СНГ все бои принимают. Если, не дай бог, откажешься от одного боя, всё, забанят, подерёшься через три, четыре года», — сказал Царукян на своём YouTube-канале.
Где смотреть турнир главным боем Арман Царукян – Дэн Хукер
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 265 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
❌ Ислам Махачев ответил, почему не готов проводить реванш с Арманом Царукяном
34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев рассказал, почему не считает, что его реванш с вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе соотечественником Арманом Царукяном состоится в будущем.
«Арман был одним из моих наиболее сложных соперников. К реваншу с ним у меня был трудный лагерь, но он снялся из-за травмы. Думаю, что сейчас мне будет трудно провести с ним бой, поскольку я перешёл в другой вес, а он по-прежнему выступает в лёгкой категории. Дело не в том, что я не хочу драться. Мы уже сражались, и у меня началась новая глава в карьере», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Complex News.
Дата и время турнира с боем Царукян – Хукер
Турнир UFC Fight Night 265 состоится 22 ноября на арене «АБХА Арене» в Дохе, Катар. Старт ивента запланирован на 18:00 по московскому времени. Главный кард начнётся в 21:00 мск.
🔥 Махачев назвал условие, при котором Царукян станет следующим соперником Илии Топурии
34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался насчёт предстоящего поединка между вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг соотечественником Арманом Царукяном и представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Их бой состоится на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре.
«Сейчас ему предстоит тяжёлый бой в Катаре, куда я прилечу. Для Армана бой с Дэном Хукером будет сложным, поскольку тот хорош в защите от тейкдаунов. Хотя если Царукян победит, то он станет следующим в очереди на титул», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канала Complex News.
Полный кард турнира с главным боем Арман Царукян – Дэн Хукер
- Арман Царукян – Дэн Хукер;
- Белал Мухаммад – Иан Гарри;
- Волкан Оздемир – Алонзо Менифилд;
- Джек Херманссон – Мыктыбек Оролбай;
- Сергей Спивак – Шамиль Газиев;
- Асу Алмабаев – Алекс Перес;
- Богдан Град – Люк Райли;
- Абдул-Рахман Яхьяев – Раффаэль Серкейра;
- Тагир Уланбеков – Кёдзи Хоригути;
- Бекзат Алмахан – Александр Топурия;
- Исмаил Наурдиев – Райан Лодер;
- Нурулло Алиев – Шем Рок;
- Сайгид Изагахмаев – Николас Далби;
- Марек Бужло – Дензел Фриман.