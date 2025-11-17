«У нас самая сильная страна». Махачев — величайший российский боец в истории?

В прошедшие выходные в Нью-Йорке на UFC 322 прошёл поединок за титул чемпиона организации в полусреднем весе. Ислам Махачев поднялся в новую для себя весовую категорию и бился с действующим обладателем пояса Джеком Делла Маддаленой. Вопреки тому, что здесь ожидался тяжёлый бой для россиянина, всё вышло просто. Главная сильная сторона Махачева оказалась австралийцу не по зубам, и Ислам на протяжении пяти раундов утрамбовывал Делла Маддалену в партере. Итог: закономерные 50-45 от всех трёх судей , и у пояса появился новый хозяин, а счастливый Ислам выдал яркий спич: «Теперь у нас тоже есть два чемпиона. У нас самая сильная страна, самая сильная республика, самые лучшие бойцы».

Доминантная победа, которая, возможно, привела к некоторым сдвигам в истории российских ММА. Ислам и до боя с Делла Маддаленой неоспоримо входил в число лучших россиян, бившихся в смешанных единоборствах. Но теперь Махачев сделал то, чего не удавалось никому другому — взял второй пояс в сильнейшей бойцовской организации. Сначала Ислам катком прошёлся по лёгкому весу и переписал там ключевые рекорды: количество титульных побед, количество защит титула, продолжительность победной серии. Будучи там же, в лёгком весе, Махачев возглавил рейтинг pound-for-pound и находился на троне полтора года. Пояс он оставил по собственному желанию, не проиграв его в бою, ради перехода в более тяжёлую весовую категорию.

Сейчас у Махачева звание первого российского чемпиона UFC в двух дивизионах (11-й в истории промоушена в принципе), самая длинная серия побед в истории организации (16, делит рекорд с Андерсоном Силвой) и ещё куча других достижений , которые уже вряд ли кто-то перекроет — например, последовательные победы над первым, вторым и третьим номерами P4P.

Ислам Махачев Фото: Chris Unger/Getty Images

По сути, за звание величайшего бойца в истории российских ММА Махачев конкурирует только с Хабибом Нурмагомедовым и Фёдором Емельяненко. Тот же Александр Шлеменко входит в топ-5, но уступает вышеперечисленным спортсменам. Ещё чуть дальше находятся остальные звёзды смешанных единоборств из России.

За наследие Фёдора говорят гигантская 10-летняя серия без поражений, титулы в Pride FC и RINGS. Он по праву один из величайших бойцов в истории ММА в принципе. Но немалая часть его достижений пришлась на эпоху, когда в России смешанные единоборства считались боями без правил и особо не шли в массы, поединки Фёдора в лучшем случае показывали в записи. А когда стартовала популяризация ММА в стране, то началась не лучшая эпоха для Емельяненко. И появлялись вопросы, что было бы, если бы россиянин попробовал свои силы в UFC. Но в любом случае Последний Император — огромная величина.

Хабиб, в свою очередь, стал звездой нового поколения и в какой-то степени первооткрывателем. За ним потянулись другие бойцы, его рассматривали в качестве примера, он катком проехался по своему дивизиону в UFC и стал там чемпионом. В том числе Орёл, возможно, первым из россиян принял, что в ММА и конкретно в UFC нужно не только доминировать, но ещё и уметь подать себя публике. В итоге Хабиб превратился в медиазвезду, его влияние огромно и по сей день, распространяется оно и за пределы мира спорта. И Нурмагомедову удалось уйти на пике, что тоже ценно.

Может ли Махачев считаться величайшим российским бойцом в истории? Вполне. Да, Фёдор доминировал в сильнейшем промоушене на протяжении нескольких лет. Но и Махачев делает это сейчас — с отрывом лучший промоушен мира, полное доминирование в одном из самых конкурентных дивизионов, чемпионство в новой для себя весовой категории и справедливые претензии на звание лучшего бойца в мире прямо сейчас . И Хабиба по спортивным достижениям Ислам давно обошёл.

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Да, Махачев может сделать ещё больше, и тогда все вопросы относительно величайшего бойца в истории России полностью отпадут. Однако уже сейчас Ислам заслуживает этого, и не будет сумасшествием назвать его лучшим российским бойцом в истории. Во всяком случае, он для этого сделал всё, и место Махачева как минимум в тройке величайших не обсуждается.

