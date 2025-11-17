Договорняк или узаконенное убийство? Блогер Пол подерётся с Энтони Джошуа!

На прошедших выходных в Майами должен был состояться максимально хайповый боксёрский бой. Известный блогер Джейк Пол, в последние годы сколотивший себе неплохую карьеру в боксе, собирался впервые подраться с топовым действующим спортсменом — Джервонтой Дэвисом. Правда, Пол не был бы самим собой, если бы не оформил себе преимущество: разница в весе составляла примерно 30 кг в пользу блогера, однако он всё равно считался аутсайдером поединка. Впрочем, бой так и не состоялся, поскольку Джервонта нажил себе очередные проблемы с законом и отказался драться.

Пол не стал унывать и взялся за оперативный поиск нового оппонента. Самовыдвиженцев было достаточно: очень многие ветераны, да и действующие спортсмены тоже хотели бы подраться с Полом ради жирного чека. Однако Джейк по своей традиции снова решил максимально эпатировать публику и замахнулся на самого Энтони Джошуа! Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе сразу по трём категориям сейчас как раз ищет пути выхода из профессионального кризиса: в последнем поединке Джошуа оказался брутально нокаутирован Энтони Дюбуа. Казалось бы, для Энтони самое время провести разминочный бой за очень большие деньги.

Вот только это будет не выставочный, а официальный поединок с трансляцией на Netflix! Восемь раундов, 10-унцовые перчатки и даже весовой лимит — не более 111 кг. Такой бой выглядит узаконенным убийством: несмотря на последнее громкое поражение, Джошуа остаётся одним из самых брутальных и опасных тяжеловесов современности. Напомним, полтора года назад с Джошуа решил подраться куда более опасный и умелый парень, нежели бывший блогер Пол – бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну. Бой продлился меньше двух раундов — Джошуа нокаутировал Нганну страшными ударами, и больше тот в профессиональный бокс не совался. Есть твёрдое ощущение, что противостояние Энтони и Джейка будет просто узаконенным убийством последнего.

Бой Фрэнсис Нганну — Энтони Джошуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Посудите сами: олимпийский чемпион, бывший трёхкратный чемпион в профессионалах, огромный тяжеловес с 25 нокаутами — будет драться с недавно натаскавшимся в боксе блогером! Напомним, англичанину всего 36 лет, для тяжеловеса это вполне себе топовый возраст. Вдобавок Пол обычно весит в бою около 90 кг против 105-110 кг у Джошуа. За карьеру Энтони успел подраться с Александром Усиком, Владимиром Кличко, Александром Поветкиным, Энди Руисом и целой охапкой других суперзвёзд. Пол же дрался со постаревшими звёздами UFC, баскетболистом и героически побил 58-летнего Майка Тайсона в бою, который многие посчитали договорным. А единственную встречу с действующим профи Пол проиграл, не справившись с середнячком Томми Фьюри.

У Пола есть только один вариант, чтобы покинуть ринг в Майами без тяжёлого сотрясения мозга и других страшных травм. Это договорной поединок. Понятно, что Джошуа не будет падать в искусственный нокаут: этот парень очень горд и в таком цирке участвовать точно не будет. Но договориться с Энтони, чтобы он, например, бил вполсилы… Это кажется вполне реальным ходом. Джошуа уверенно победит по очкам, не получит ещё одного поражения в рекорд и, что самое главное, заработает баснословные деньги. Джейк тоже будет в плюсе: он выстоял против звёздного супертяжа, нагнал шумиху и в конечном итоге тоже заработал денег. В проигрыше останутся только фанаты бокса. Станем надеяться, что бой будет честным — или не состоится вовсе.