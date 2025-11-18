По пути Чимаева. Почему несправедливо критиковать Махачева за скучный бой

В минувшие выходные в Нью-Йорке прошёл один из главных турниров года — UFC 322. Ивент завершился победой Ислама Махачева над Джеком Делла Маддаленой в поединке за титул чемпиона организации в полусреднем весе. Большое событие не только для российских ММА, но и для мира смешанных единоборств в принципе. Один из самых доминирующих чемпионов в лёгком весе поднялся в новую для себя весовую категорию и снёс там чемпиона.

Однако у победы Махачева есть и критики. Первым выступил Илия Топурия, который давно пытается разогреть противостояние с Исламом и добиться с ним боя. Делла Маддалене Матадор порекомендовал уделить борьбе повышенное внимание, а к Махачеву обратился с отдельным посылом: «Ислам, тебе нужно то, что ты не сможешь натренировать — эмоции. Ты самое скучное, что есть в этой игре. С каждым днём я всё больше уверен, что уложу тебя «спать».

Не будем брать в расчёт элемент трэш-тока, наличие личной неприязни, а просто остановимся на «скучности» Ислама. Безусловно, есть часть болельщиков, которые считают, что Махачев победил в скучном стиле: боролся, не позволял подняться, не был в поисках нокаута в стойке, да и в принципе минимизировал пребывание на ногах. Аргумент, что это смешанные единоборства и стили здесь делают бои, уже затёрт до дыр, но всё ещё остаётся актуальным. После боя Ислам сказал, что все соперники знают, что он будет делать, однако поделать с этим ничего не могут. Чья это проблема? Точно не Махачева .

У соперника был полный лагерь к бою, он с мая знал, что его соперником будет именно Ислам, но валился от абсолютно каждой попытки тейкдауна и затем поднимался на ноги в лучшем случае на последние десять секунд раунда. Может, в таком случае стоит адресовать претензии за скучный бой Джеку Делла Маддалене? Почему не сохранил бой в стойке? Почему оказался не готов к борьбе? Почему работал только над тем, чтобы не быть задушенным? У австралийца получались интересные свипы с Гилбертом Бёрнсом и Белалом Мухаммадом, но неужели он думал, что этого достаточно с Махачевым?

Можно ещё обратиться к статистике и к тому, что за 25 минут Делла Маддалена нанёс 18 акцентированных ударов и 30 ударов всего. Для сравнения, у Дрикуса дю Плесси, которого также трамбовали в партере несколько месяцев назад, было 45 ударов и 13 акцентированных, но он провёл под Чимаевым на две минуты больше и даже пытался сам накинуть удушающий приём. Махачев нанёс 30 акцентированных ударов и донёс 140 ударов всего. И это мы не берём в расчёт то, что Ислам тремя лоу-киками отбил ногу Делла Маддалене и заставил его менять стойку . И были другие хорошие попадания и с рук, и киками. То есть ему хватило времени в стойке, чтобы нанести сопернику видимый и значимый урон, а базовому ударнику, боксёру — нет.

Что касается непосредственно партера, то и тут претензии в адрес Ислама несправедливы. Из 19 минут контроля ни одну минуту он не лежал на Делла Маддалене без действий: была работа в граунд-энд-паунд локтями, неоднократные попытки выхода на Д’Арс, удушение сзади, ручной треугольник и даже кимуру . Махачев действительно попробовал многое, чтобы найти финиш. И вот в этом Делла Маддалена преуспел — не дал себя засабмитить. Но его не залёживали, над ним доминировали и все 25 минут пытались финишировать.

Ещё один момент — да, в каких-то позициях Ислам мог взять на себя ещё больший риск, но надо понимать и цену этого риска. На кону стоял второй пояс, победная серия и наследие в целом, не было смысла создавать себе дополнительные трудности, но даже при этих вводных Махачев подрался не настолько прагматично, насколько мог. Да и в целом Махачева не обвинить в скучных боях. В последних шести поединках (все были титульными) у него четыре финиша, а в числе побеждённых досрочно Чарльз Оливейра, Алекс Волкановски и Дастин Порье.

Такая же история была с Чимаевым после дю Плесси. Тотальное доминирование некоторые сочли просто скучным залеживанием и возмутились. Но «скучно залежал» — это, например, Жаилтон Алмейда в бою с Александром Волковым. Чимаев и Махачев бились за титулы, искали финиш, не забывая сохранять голову холодной, и точно не заслужили критики. Элитная борьба и грэпплинг, конечно, смотрятся не так эффектно, как глухие нокауты, но заслуживают большего уважения, когда это настолько доминантно.

Да, можно допустить, что это просто часть пути. На Камару Усмана и Алекса Волкановски тоже вешали ярлык скучных бойцов, но в итоге признали их. То же самое происходит с Мерабом Двалишвили. Про «решенаторство» Жоржа Сен-Пьера тоже уже позабыли. И в случае с Махачевым в истории тоже останется лишь победа и двойное чемпионство, но это совершенно точно не делает критику более справедливой.